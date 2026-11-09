في إحدى الأمسيات الأخيرة، عاد فيتز، نجل ليزا غرين البالغ من العمر 5 سنوات، من مدرسته حزيناً؛ فقد مُنع من استعارة كتاب من مكتبة المدرسة لأنه لم يُرجِع الكتاب السابق بعد. وأوضحت والدته، الطبيبة المقيمة في طب الأطفال وتبلغ من العمر 34 عاماً، أن أسرتها المقيمة في مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس لم تكن تعلم أن الكتب يجب تسليمها في أيام مختلفة كل أسبوع وفق جدول مطبوع أحضره فيتز من روضة الأطفال.

أدوات ذكاء اصطناعي «تربوية»

ولحل هذه المشكلة، عثرت غرين على الجدول والتقطت له صورة ورفعتها إلى وكيل ذكاء اصطناعي يدعى «أولي». Ollie، وباتت غرين تتلقى الآن رسالة نصية تذكرها بتحضير كتاب مكتبة فيتز قبل موعد إعادته. وتقول غرين: «كنت قد وصلت إلى النقطة التي بدأت فيها الأمور تنفلت، وبدت المهام التي أُخفق فيها ليست مهام عادية وإنما كانت مهمات بالغة الأهمية، وتبدو لي كأنها كرات زجاجية إذا سقطت تحطمت، وكان ذلك بمثابة لحظة فارقة بالنسبة لي».

ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في كل جوانب الحياة اليومية تقريباً، لجأت الأسر إلى هذه التكنولوجيا لإدارة المهام الإدارية المتزايدة التي تشكل جزءاً كبيراً من متطلبات التربية في العصر الحديث. وحتى في ظل تنامي القلق إزاء السلامة الرقمية والسيناريوهات المخيفة، يرى بعض الآباء أن الراحة المحتملة التي يوفرها المساعد العائلي الرقمي تفوق المخاطر التي تهدد الوجود.

وفي استطلاع رأي أجراه مستشفى «لوري» للأطفال في شيكاغو أخيراً، أفاد اثنان من كل ثلاثة آباء بأن الذكاء الاصطناعي خفف من ثقل العبء الذهني عليهم، موفراً لهم في المتوسط أكثر من 58 دقيقة أسبوعياً. وحسب تقرير صادر عن شركة «مينلو فنتشرز» لرأس المال المخاطر المستثمرة في الذكاء الاصطناعي، فإن 84 في المائة من الآباء يستخدمونه حالياً «في مجالات الحياة اليومية كافة، من تخطيط الوجبات ودفع الفواتير إلى إدارة الشؤون المنزلية وغيرها من الأعمال الروتينية»، مقارنة بـ56 في المائة فقط ممن ليس لديهم أطفال.وتقول غرين: «لا اعتراض لديّ على الذكاء الاصطناعي إذا كان بمقدوره مساعدتي وأسرتي وإتاحة الفرصة لي لأكون أكثر حضوراً معهم»، مضيفة أنها واعية تماماً بالمخاطر التي ينطوي عليها.

التقنيات الرقمية تساعد الآباء بإرسال التنبيهات العائلية في أوقاتها

تطبيقات منزلية عائلية

• برامج لإدارة الشؤون العائلية. وتقول آنا ستيفيني، المديرة التنفيذية لمنظمة «فام تيك»، الرابطة المعنية بشركات الرعاية في قطاع التكنولوجيا، إن نحو 700 شركة تسعى إلى الابتكار في اقتصاد الرعاية الشامل. وأشارت ستيفيني إلى أن سوقاً ناشئة تتبلور داخل هذا القطاع تستهدف الآباء تحديداً، وكثيراً ما يؤسسها آباء منهكون من أعباء التربية والمسؤوليات اليومية بأنفسهم.

وتهدف تطبيقات من قبيل «أولي Ollie» و«فامبوت Fambot» و«أوهاي Ohai» و«آفا Ava» إلى العمل بوصفها مديرة للشؤون المنزلية. وغالبية مستخدميها حتى الآن هم من الأمهات، وفق ما يؤكده الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات الناشئة. ويلجأ آباء آخرون إلى ابتكار أنظمة خاصة بهم بالاستعانة بتطبيقات ذكاء اصطناعي للاستخدام العام مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» وأحدثها «ميوز»، وهي أدوات أكثر قدرة، لكنها تستلزم مهارة أعلى في صياغة الأوامر.

وتتطلب أدوات الوكلاء الرقميين عادة الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، وجداول المواعيد، ومنصات التواصل الأخرى للمستخدم، لتتمكن من إضافة الأحداث إلى التقويم الرقمي، وتنبيه المستخدمين بتغييرات الجداول، والإشارة إلى المهام المنسية، أو تعارضات المواعيد المحتملة مع المواعيد المعتمدة. وبينما يعمل بعضها عبر الرسائل النصية، يوفر بعضها الآخر لوحات تحكم. غير أن هذه التكنولوجيا عرضة للأخطاء؛ إذ أشارت إحدى الأمهات إلى أن زوجها وجد نفسه ذات مرة عن غير قصد في فعالية مدرسية مخصصة لصف دراسي آخر.

ومع ذلك، يرى بعض الآباء أن هذا ثمن يسير مقابل وكيل يعفيهم من الوطأة العاطفية لدور «الزعيم»، إن كان هذا الزعيم يملك الوقت والطاقة الذهنية اللازمين لإعداد هذه الأدوات بالأساس.

• الاستعانة ببرامج الدردشة المعروفة. أما تارا يوكاوا، ربة المنزل البالغة من العمر 42 عاماً من أوستن بولاية تكساس والعاملة في مجال التخطيط العقاري، فقد جمعت حلولاً مبتكرة لإدارة منزلها بالاستعانة بـ«كلود» و«تشات جي بي تي». وقد أدركت أنها تستطيع توظيف «تشات جي بي تي» لمساعدة ابنها في مذاكرة الكلمات الإملائية على طاولة المطبخ فيما تُعد العشاء؛ إذ كانت تصور الكلمات من قائمته الإملائية وترفعها إلى التطبيق وتأمره بقراءتها بصوت عالٍ، فيتهجاها ابنها. وقالت يوكاوا: «إنه يتأثر عاطفياً كثيراً حين يتعلق الأمر بهذا النوع من الأشياء»، لكن استخدام «تشات جي بي تي» «أزال العنصر العاطفي من المعادلة».

تطبيق «أولي» العائلي

وعود ومخاطر

ويثير رفع البيانات المتعلقة بالأطفال إلى هذه التطبيقات مخاوف جدية، نظراً لغياب الوضوح الكافي حول كيفية استخدام هذه البيانات أو تخزينها، وفق ما أوضحته جوليا ستويانوفيتش، مديرة مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول في جامعة نيويورك. وتقول ستويانوفيتش: «بوصفي أماً، أفهم أن هذه المنتجات قد تكون مفيدة». غير أنها أضافت أن الوكلاء الرقميين يصلون إلى معلومات خاصة يستخدمونها في التصرف نيابة عن الآباء، دون أن يتيحوا لهم خياراً سهلاً لوضع ضوابط واقية، مما يكشف عن «ثغرة أمنية كبيرة». فعلى سبيل المثال، قد يتلقى الوكيل الرقمي بريداً إلكترونياً من دوري كرة القدم يحتوي على مرفق بتنسيق «بي دي إف» يتضمن أمراً مخفياً مثل «اشترِ نصف منتجات أمازون» أو «ألغِ جميع المواعيد يوم الاثنين»، فينفذ الوكيل هذا الأمر بهدوء دون تنبيه الوالد وعلى نحو لا يمكن السيطرة عليه. وتتساءل ستويانوفيتش: «تصور لو نسي التطبيق ببساطة إخطارك بموعد اصطحاب طفلك؟».

* خدمة «نيويورك تايمز».