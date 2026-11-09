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تكنولوجيا

هل تصبح تطبيقات الذكاء الاصطناعي «عقلاً ثانياً» للأمهات؟

تخفف من ثقل العبء الذهني على العائلات وتوفر لها الوقت

الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت للأمهات لمساعدة أبنائهن في الواجبات المدرسية
الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت للأمهات لمساعدة أبنائهن في الواجبات المدرسية
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هل تصبح تطبيقات الذكاء الاصطناعي «عقلاً ثانياً» للأمهات؟

الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت للأمهات لمساعدة أبنائهن في الواجبات المدرسية
الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت للأمهات لمساعدة أبنائهن في الواجبات المدرسية

في إحدى الأمسيات الأخيرة، عاد فيتز، نجل ليزا غرين البالغ من العمر 5 سنوات، من مدرسته حزيناً؛ فقد مُنع من استعارة كتاب من مكتبة المدرسة لأنه لم يُرجِع الكتاب السابق بعد. وأوضحت والدته، الطبيبة المقيمة في طب الأطفال وتبلغ من العمر 34 عاماً، أن أسرتها المقيمة في مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس لم تكن تعلم أن الكتب يجب تسليمها في أيام مختلفة كل أسبوع وفق جدول مطبوع أحضره فيتز من روضة الأطفال.

أدوات ذكاء اصطناعي «تربوية»

ولحل هذه المشكلة، عثرت غرين على الجدول والتقطت له صورة ورفعتها إلى وكيل ذكاء اصطناعي يدعى «أولي». Ollie، وباتت غرين تتلقى الآن رسالة نصية تذكرها بتحضير كتاب مكتبة فيتز قبل موعد إعادته. وتقول غرين: «كنت قد وصلت إلى النقطة التي بدأت فيها الأمور تنفلت، وبدت المهام التي أُخفق فيها ليست مهام عادية وإنما كانت مهمات بالغة الأهمية، وتبدو لي كأنها كرات زجاجية إذا سقطت تحطمت، وكان ذلك بمثابة لحظة فارقة بالنسبة لي».

ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في كل جوانب الحياة اليومية تقريباً، لجأت الأسر إلى هذه التكنولوجيا لإدارة المهام الإدارية المتزايدة التي تشكل جزءاً كبيراً من متطلبات التربية في العصر الحديث. وحتى في ظل تنامي القلق إزاء السلامة الرقمية والسيناريوهات المخيفة، يرى بعض الآباء أن الراحة المحتملة التي يوفرها المساعد العائلي الرقمي تفوق المخاطر التي تهدد الوجود.

وفي استطلاع رأي أجراه مستشفى «لوري» للأطفال في شيكاغو أخيراً، أفاد اثنان من كل ثلاثة آباء بأن الذكاء الاصطناعي خفف من ثقل العبء الذهني عليهم، موفراً لهم في المتوسط أكثر من 58 دقيقة أسبوعياً. وحسب تقرير صادر عن شركة «مينلو فنتشرز» لرأس المال المخاطر المستثمرة في الذكاء الاصطناعي، فإن 84 في المائة من الآباء يستخدمونه حالياً «في مجالات الحياة اليومية كافة، من تخطيط الوجبات ودفع الفواتير إلى إدارة الشؤون المنزلية وغيرها من الأعمال الروتينية»، مقارنة بـ56 في المائة فقط ممن ليس لديهم أطفال.وتقول غرين: «لا اعتراض لديّ على الذكاء الاصطناعي إذا كان بمقدوره مساعدتي وأسرتي وإتاحة الفرصة لي لأكون أكثر حضوراً معهم»، مضيفة أنها واعية تماماً بالمخاطر التي ينطوي عليها.

التقنيات الرقمية تساعد الآباء بإرسال التنبيهات العائلية في أوقاتها

تطبيقات منزلية عائلية

• برامج لإدارة الشؤون العائلية. وتقول آنا ستيفيني، المديرة التنفيذية لمنظمة «فام تيك»، الرابطة المعنية بشركات الرعاية في قطاع التكنولوجيا، إن نحو 700 شركة تسعى إلى الابتكار في اقتصاد الرعاية الشامل. وأشارت ستيفيني إلى أن سوقاً ناشئة تتبلور داخل هذا القطاع تستهدف الآباء تحديداً، وكثيراً ما يؤسسها آباء منهكون من أعباء التربية والمسؤوليات اليومية بأنفسهم.

وتهدف تطبيقات من قبيل «أولي Ollie» و«فامبوت Fambot» و«أوهاي Ohai» و«آفا Ava» إلى العمل بوصفها مديرة للشؤون المنزلية. وغالبية مستخدميها حتى الآن هم من الأمهات، وفق ما يؤكده الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات الناشئة. ويلجأ آباء آخرون إلى ابتكار أنظمة خاصة بهم بالاستعانة بتطبيقات ذكاء اصطناعي للاستخدام العام مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» وأحدثها «ميوز»، وهي أدوات أكثر قدرة، لكنها تستلزم مهارة أعلى في صياغة الأوامر.

وتتطلب أدوات الوكلاء الرقميين عادة الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، وجداول المواعيد، ومنصات التواصل الأخرى للمستخدم، لتتمكن من إضافة الأحداث إلى التقويم الرقمي، وتنبيه المستخدمين بتغييرات الجداول، والإشارة إلى المهام المنسية، أو تعارضات المواعيد المحتملة مع المواعيد المعتمدة. وبينما يعمل بعضها عبر الرسائل النصية، يوفر بعضها الآخر لوحات تحكم. غير أن هذه التكنولوجيا عرضة للأخطاء؛ إذ أشارت إحدى الأمهات إلى أن زوجها وجد نفسه ذات مرة عن غير قصد في فعالية مدرسية مخصصة لصف دراسي آخر.

ومع ذلك، يرى بعض الآباء أن هذا ثمن يسير مقابل وكيل يعفيهم من الوطأة العاطفية لدور «الزعيم»، إن كان هذا الزعيم يملك الوقت والطاقة الذهنية اللازمين لإعداد هذه الأدوات بالأساس.

• الاستعانة ببرامج الدردشة المعروفة. أما تارا يوكاوا، ربة المنزل البالغة من العمر 42 عاماً من أوستن بولاية تكساس والعاملة في مجال التخطيط العقاري، فقد جمعت حلولاً مبتكرة لإدارة منزلها بالاستعانة بـ«كلود» و«تشات جي بي تي». وقد أدركت أنها تستطيع توظيف «تشات جي بي تي» لمساعدة ابنها في مذاكرة الكلمات الإملائية على طاولة المطبخ فيما تُعد العشاء؛ إذ كانت تصور الكلمات من قائمته الإملائية وترفعها إلى التطبيق وتأمره بقراءتها بصوت عالٍ، فيتهجاها ابنها. وقالت يوكاوا: «إنه يتأثر عاطفياً كثيراً حين يتعلق الأمر بهذا النوع من الأشياء»، لكن استخدام «تشات جي بي تي» «أزال العنصر العاطفي من المعادلة».

تطبيق «أولي» العائلي

وعود ومخاطر

ويثير رفع البيانات المتعلقة بالأطفال إلى هذه التطبيقات مخاوف جدية، نظراً لغياب الوضوح الكافي حول كيفية استخدام هذه البيانات أو تخزينها، وفق ما أوضحته جوليا ستويانوفيتش، مديرة مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول في جامعة نيويورك. وتقول ستويانوفيتش: «بوصفي أماً، أفهم أن هذه المنتجات قد تكون مفيدة». غير أنها أضافت أن الوكلاء الرقميين يصلون إلى معلومات خاصة يستخدمونها في التصرف نيابة عن الآباء، دون أن يتيحوا لهم خياراً سهلاً لوضع ضوابط واقية، مما يكشف عن «ثغرة أمنية كبيرة». فعلى سبيل المثال، قد يتلقى الوكيل الرقمي بريداً إلكترونياً من دوري كرة القدم يحتوي على مرفق بتنسيق «بي دي إف» يتضمن أمراً مخفياً مثل «اشترِ نصف منتجات أمازون» أو «ألغِ جميع المواعيد يوم الاثنين»، فينفذ الوكيل هذا الأمر بهدوء دون تنبيه الوالد وعلى نحو لا يمكن السيطرة عليه. وتتساءل ستويانوفيتش: «تصور لو نسي التطبيق ببساطة إخطارك بموعد اصطحاب طفلك؟».

* خدمة «نيويورك تايمز».

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تكنولوجيا

عقول رقمية مصغرة في الملحقات المقبلة لمواكبة عصر السرعة الفائقة

سرعات نقل بيانات غير مسبوقة تصل إلى 1 تيرابايت في الثانية في الأجهزة الشخصية ومراكز البيانات
سرعات نقل بيانات غير مسبوقة تصل إلى 1 تيرابايت في الثانية في الأجهزة الشخصية ومراكز البيانات
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عقول رقمية مصغرة في الملحقات المقبلة لمواكبة عصر السرعة الفائقة

سرعات نقل بيانات غير مسبوقة تصل إلى 1 تيرابايت في الثانية في الأجهزة الشخصية ومراكز البيانات
سرعات نقل بيانات غير مسبوقة تصل إلى 1 تيرابايت في الثانية في الأجهزة الشخصية ومراكز البيانات

تمثل هذه التقنية معالجات دقيقة جداً ومخصصة وقابلة للبرمجة بشكل كامل تواصل الشركات العالمية المتخصصة بقطاع العتاد الصلب دفع حدود الأداء التقني إلى آفاق غير مسبوقة لمواجهة الانفجار الرقمي الناجم عن الاعتماد المفرط على البيانات في مختلف مجالات الحياة اليومية والصناعية. وفي هذا السياق المحوري، تطور شركة «إس كيه هاينكس» SK Hynix الكورية ابتكاراً تقنياً من شأنه إعادة صياغة المفاهيم الهندسية التقليدية بهدف إحداث تغيير جذري في كيفية إدارة وتنفيذ المهام المعقدة داخل الملحقات المقبلة. ويتم في هذه التقنية استخدام مئات المعالجات المصغرة داخل وحدات التحكم للملحقات المختلفة للقيام بالمهمة المطلوبة بسرعات عالية واستهلاك أقل للطاقة وبحجم أصغر (نحو 4 في المائة من حجم المعالج التقليدي)، عوضاً عن استخدام معالج متخصص كبير الحجم؛ ما يخفف العبء الكبير والمستمر على المعالج الكبير ويعيد توزيع أدوار المعالجة بشكل يرفع الكفاءة التشغيلية إلى أقصى مستوياتها الممكنة. وأطلقت الشركة اسم «إتش تي بي يو» Hynix Transaction Processing Unit H-TPU على هذه التقنية التي سنتعرف عليها.

تقنية المعالجات المصغرة

• كيف تعمل تقنية المعالجات المصغرة؟ بداية، تمثل هذه التقنية معالجات دقيقة جداً ومخصصة وقابلة للبرمجة بشكل كامل، حيث تم تصميمها لتولي إدارة المهام الروتينية ومتكررة الحدوث بدلاً من ترك هذه الأعباء الإدارية الصغيرة تلتهم قدرات المعالجات المركزية التقليدية. وتعتمد البنية التشغيلية الجديدة على تفكيك الأحمال الضخمة للبيانات إلى أكثر من مائة عملية مصغرة ونشطة، حيث تتم معالجتها وتوجيهها بشكل متوازٍ ومستقل ومنظم للغاية داخل شريحة التحكم الخاصة بالملحق دون الحاجة إلى إشراك المعالج الأساسي للجهاز في التفاصيل الصغيرة.

هذا، وتم تصميم وحدات المعالجة المصغرة لتكون مستعدة بشكل كامل للتعامل مع البروتوكولات المقبلة عالية السرعة لنقل البيانات، مثل الجيل الثامن من ناقل المكونات المحيطية السريع PCIe 8 للذاكرة والسعات التخزينية، والذي يتطلب قدرات معالجة فائقة الاستجابة داخل العتاد ذاته لمواكبة تضاعف عرض النطاق التبادلي للبيانات الذي تصل سرعة نقل البيانات فيه إلى 1 تيرابايت في الثانية (1024 غيغابايت في الثانية).

• قدرات استثنائية. وتكمن أهمية هذه التقنية الحديثة في قدرتها الاستثنائية على مواكبة القفزات الهائلة التي تشهدها سرعات نقل البيانات ومعدلات التدفق اليومية، وهي القفزات التي فرضتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية المتقدمة وتحليل البيانات الضخمة. وبعدما أصبحت البنى الهندسية السابقة تواجه اختناقات واضحة وملموسة تحد من استغلال كامل طاقات الأجهزة الحديثة، تتطلب هذه المرحلة الانتقالية التاريخية حلولاً جذرية ومبتكرة تضمن استمرار تدفق الكميات المهولة من المعلومات بسلاسة فائقة، ودون التسبب بإهدار مستويات الطاقة الكهربائية أو رفع الحرارة التشغيلية للملحقات، ومنها:

- تجاوز عقبة اختناق حركة البيانات. مع الارتفاع المذهل في سرعة قراءة وكتابة البيانات والسعات المتزايدة لوحدات التخزين الحديثة، أصبحت المعالجات المركزية التقليدية تشكل عائقاً يحد من استغلال أقصى طاقة تشغيلية لوسائط التخزين، لتأتي هذه التقنية وتزيل هذا العائق عبر تولي المعالجات المصغرة تنظيم التدفقات الداخلية بمرونة متكاملة.

- ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. تستهلك كل وحدة من المعالجات المصغرة نسبة ضئيلة جداً من الطاقة الكهربائية تصل إلى 2.5 في المائة من استهلاك نواة المعالج الرئيسي؛ ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على خفض الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية داخل الملحقات المختلفة.

- التكامل المباشر مع تقنيات الذاكرة فائقة النطاق: تمهد هذه البنية الجديدة الطريق لتكامل سلس وعميق مع المعايير المستقبلية للذاكرة المتقدمة فائقة النطاق التبادلي والمخصصة لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة بالبيانات المطلوبة دون حدوث أي تأخير في معالجة الأوامر.

- المرونة البرمجية والتكيّف مع بروتوكولات التخزين: تتميز هذه المعالجات المتخصصة بقابليتها للبرمجة والتحديث المستمر؛ ما يسمح بتعديل طريقة إدارتها للبيانات وتحديث خوارزمياتها التشغيلية لتتوافق مع التطورات المستمرة في نظم الملفات وقواعد البيانات المؤسسية دون الحاجة إلى تغيير العتاد الصلب.

مئات النوى الصغيرة المتخصصة ترفع سرعة الأداء وتخفض استهلاك الطاقة

مكاسب ملموسة للمنتجات ومراكز البيانات

وستسهم هذه التقنية المبتكرة بتقديم مستويات أداء استثنائية وغير مسبوقة لجميع شرائح المستخدمين والقطاعات المؤسسية الكبرى على حد سواء، وذلك من خلال خفض فترات الانتظار وتسريع زمن استجابة التطبيقات الثقيلة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة المرتبطة بمراكز البيانات الضخمة والبيئات السحابية المتقدمة. وتستعد الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة لاستقبال جيل جديد كلياً من الذاكرة ومنتجات التخزين الذكية التي تعتمد بشكل كامل على هذه الهندسة المبتكرة؛ ما يغير قواعد اللعبة في كيفية معالجة البيانات وتخزينها بأعلى درجات الأمان والكفاءة؛ لذا فإنها ستلعب دورها في:

- تعزيز أداء النظم المؤسسية ومراكز البيانات. تستهدف المرحلة الأولى من تطبيق هذه التقنية قطاع التخزين المؤسسي الضخم، حيث تتطلب خوادم الشركات ومراكز المعالجة السحابية استجابة فورية ومعالجة فائقة السرعة لمليارات العمليات المتزامنة في الثانية الواحدة، وهو ما توفره هذه البنية بكفاءة عالية.

- إدارة الحرارة الذكية وزيادة العمر الافتراضي للمكونات: يتيح نظام إدارة الطاقة المتقدم في المعالجات المصغرة إمكانية تشغيل أو إيقاف النوى بشكل ديناميكي حسب حاجة العمل الحالية؛ ما يخفض الانبعاث الحراري بشكل ملحوظ ويحافظ على استقرار الذاكرة ووسائط التخزين ويزيد من عمرها التشغيلي الافتراضي.

- تحسين تجربة الألعاب والتطبيقات المتقدمة: ستنعكس هذه التطورات مستقبلاً على منصات الألعاب الحديثة والكمبيوترات الاحترافية، حيث سيلاحظ المستخدمون انخفاضاً كبيراً في أوقات تحميل الألعاب؛ ما يلغي تماماً ظاهرة التقطيع أو التأخير في ظهور العناصر ويخلق تجربة غامرة ومستقرة، مع تقديم تجاوب أسرع لدى معالجة عروض الفيديو فائقة الدقة والمجسمات ثلاثية الأبعاد.

- الانتقال التدريجي للأجهزة الشخصية والمحمولة: من المقرر أن تتوسع نطاقات استخدام هذه الأنوية المصغرة لتصل إلى الكمبيوترات المحمولة والأجهزة الشخصية ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة؛ ما يعزز أداء بطارياتها ويسمح بإجراء عمليات معالجة معقدة محلياً دون إجهاد مكونات الجهاز الأساسية.

قفزة برمجية شاملة

ويتجاوز الأثر الإيجابي لهذه التقنية حدود العتاد الصلب ليكمل طريقه نحو إحداث ثورة حقيقية في عالم البرمجيات والتطبيقات الذكية، حيث تفتح إزالة مهام إدارة التخزين ومعالجة الملفات الضخمة عن عاتق المعالج المركزي آفاقاً غير مسبوقة أمام المطورين لتحسين كفاءة النظم والبرامج المختلفة؛ ما ينعكس بشكل مباشر وفوري على تجربة الاستخدام عبر مجموعة واسعة من التطبيقات الاحترافية والتعليمية والترفيهية التي تتطلب سرعات فائقة:

- نظم التشغيل واستقرار المنظومة. تسهِم هذه التقنية بتسريع عمليات بدء التشغيل وتحميل التحديثات والاستجابة للأوامر المتعددة؛ ما يمنح نظم التشغيل قدرة فريدة على التعامل مع المهام المتعددة الثقيلة دون أي تباطؤ ملحوظ.

- برامج تحرير عروض الفيديو والوسائط المتعددة. تتيح أدوات تحرير وفحص عروض الفيديو بالدقة الفائقة جداً معالجة الملفات الضخمة والمؤثرات البصرية المعقدة بسلاسة مطلقة، حيث يتم جلب ونقل الصور المتسلسلة من وإلى وحدة الذاكرة ووحدات التخزين دون حدوث أي اختناقات في التدفق.

- دعم طلاب التخصصات العلمية والتطبيقية. سيستفيد طلبة التخصصات التقنية والعلمية والهندسية من القدرة على تشغيل محاكيات البيانات الضخمة والمختبرات الافتراضية وبرمجيات التحليل الرياضي المعقدة بكفاءة عالية على أجهزتهم الشخصية دون الحاجة للكمبيوترات السحابية الخارقة والاتصال بها طوال الوقت للدراسة أو العمل.

- برمجيات الإنتاجية والأعمال المكتبية: ترفع هذه التقنية من كفاءة برامج إدارة قواعد البيانات وتحليل الجداول المالية الكبرى وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المكتبية، ما يضاعف من إنتاجية المحترفين ويوفر وقتاً قياسياً في إنجاز المهام اليومية.

مواضيع
تقنية كوريا الجنوبية
تكنولوجيا

هل تصبح تطبيقات الذكاء الاصطناعي «عقلاً ثانياً» للأمهات؟

الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت للأمهات لمساعدة أبنائهن في الواجبات المدرسية
الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت للأمهات لمساعدة أبنائهن في الواجبات المدرسية
TT
TT

هل تصبح تطبيقات الذكاء الاصطناعي «عقلاً ثانياً» للأمهات؟

الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت للأمهات لمساعدة أبنائهن في الواجبات المدرسية
الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت للأمهات لمساعدة أبنائهن في الواجبات المدرسية

في إحدى الأمسيات الأخيرة، عاد فيتز، نجل ليزا غرين البالغ من العمر 5 سنوات، من مدرسته حزيناً؛ فقد مُنع من استعارة كتاب من مكتبة المدرسة لأنه لم يُرجِع الكتاب السابق بعد. وأوضحت والدته، الطبيبة المقيمة في طب الأطفال وتبلغ من العمر 34 عاماً، أن أسرتها المقيمة في مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس لم تكن تعلم أن الكتب يجب تسليمها في أيام مختلفة كل أسبوع وفق جدول مطبوع أحضره فيتز من روضة الأطفال.

أدوات ذكاء اصطناعي «تربوية»

ولحل هذه المشكلة، عثرت غرين على الجدول والتقطت له صورة ورفعتها إلى وكيل ذكاء اصطناعي يدعى «أولي». Ollie، وباتت غرين تتلقى الآن رسالة نصية تذكرها بتحضير كتاب مكتبة فيتز قبل موعد إعادته. وتقول غرين: «كنت قد وصلت إلى النقطة التي بدأت فيها الأمور تنفلت، وبدت المهام التي أُخفق فيها ليست مهام عادية وإنما كانت مهمات بالغة الأهمية، وتبدو لي كأنها كرات زجاجية إذا سقطت تحطمت، وكان ذلك بمثابة لحظة فارقة بالنسبة لي».

ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في كل جوانب الحياة اليومية تقريباً، لجأت الأسر إلى هذه التكنولوجيا لإدارة المهام الإدارية المتزايدة التي تشكل جزءاً كبيراً من متطلبات التربية في العصر الحديث. وحتى في ظل تنامي القلق إزاء السلامة الرقمية والسيناريوهات المخيفة، يرى بعض الآباء أن الراحة المحتملة التي يوفرها المساعد العائلي الرقمي تفوق المخاطر التي تهدد الوجود.

وفي استطلاع رأي أجراه مستشفى «لوري» للأطفال في شيكاغو أخيراً، أفاد اثنان من كل ثلاثة آباء بأن الذكاء الاصطناعي خفف من ثقل العبء الذهني عليهم، موفراً لهم في المتوسط أكثر من 58 دقيقة أسبوعياً. وحسب تقرير صادر عن شركة «مينلو فنتشرز» لرأس المال المخاطر المستثمرة في الذكاء الاصطناعي، فإن 84 في المائة من الآباء يستخدمونه حالياً «في مجالات الحياة اليومية كافة، من تخطيط الوجبات ودفع الفواتير إلى إدارة الشؤون المنزلية وغيرها من الأعمال الروتينية»، مقارنة بـ56 في المائة فقط ممن ليس لديهم أطفال.وتقول غرين: «لا اعتراض لديّ على الذكاء الاصطناعي إذا كان بمقدوره مساعدتي وأسرتي وإتاحة الفرصة لي لأكون أكثر حضوراً معهم»، مضيفة أنها واعية تماماً بالمخاطر التي ينطوي عليها.

التقنيات الرقمية تساعد الآباء بإرسال التنبيهات العائلية في أوقاتها

تطبيقات منزلية عائلية

• برامج لإدارة الشؤون العائلية. وتقول آنا ستيفيني، المديرة التنفيذية لمنظمة «فام تيك»، الرابطة المعنية بشركات الرعاية في قطاع التكنولوجيا، إن نحو 700 شركة تسعى إلى الابتكار في اقتصاد الرعاية الشامل. وأشارت ستيفيني إلى أن سوقاً ناشئة تتبلور داخل هذا القطاع تستهدف الآباء تحديداً، وكثيراً ما يؤسسها آباء منهكون من أعباء التربية والمسؤوليات اليومية بأنفسهم.

وتهدف تطبيقات من قبيل «أولي Ollie» و«فامبوت Fambot» و«أوهاي Ohai» و«آفا Ava» إلى العمل بوصفها مديرة للشؤون المنزلية. وغالبية مستخدميها حتى الآن هم من الأمهات، وفق ما يؤكده الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات الناشئة. ويلجأ آباء آخرون إلى ابتكار أنظمة خاصة بهم بالاستعانة بتطبيقات ذكاء اصطناعي للاستخدام العام مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» وأحدثها «ميوز»، وهي أدوات أكثر قدرة، لكنها تستلزم مهارة أعلى في صياغة الأوامر.

وتتطلب أدوات الوكلاء الرقميين عادة الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، وجداول المواعيد، ومنصات التواصل الأخرى للمستخدم، لتتمكن من إضافة الأحداث إلى التقويم الرقمي، وتنبيه المستخدمين بتغييرات الجداول، والإشارة إلى المهام المنسية، أو تعارضات المواعيد المحتملة مع المواعيد المعتمدة. وبينما يعمل بعضها عبر الرسائل النصية، يوفر بعضها الآخر لوحات تحكم. غير أن هذه التكنولوجيا عرضة للأخطاء؛ إذ أشارت إحدى الأمهات إلى أن زوجها وجد نفسه ذات مرة عن غير قصد في فعالية مدرسية مخصصة لصف دراسي آخر.

ومع ذلك، يرى بعض الآباء أن هذا ثمن يسير مقابل وكيل يعفيهم من الوطأة العاطفية لدور «الزعيم»، إن كان هذا الزعيم يملك الوقت والطاقة الذهنية اللازمين لإعداد هذه الأدوات بالأساس.

• الاستعانة ببرامج الدردشة المعروفة. أما تارا يوكاوا، ربة المنزل البالغة من العمر 42 عاماً من أوستن بولاية تكساس والعاملة في مجال التخطيط العقاري، فقد جمعت حلولاً مبتكرة لإدارة منزلها بالاستعانة بـ«كلود» و«تشات جي بي تي». وقد أدركت أنها تستطيع توظيف «تشات جي بي تي» لمساعدة ابنها في مذاكرة الكلمات الإملائية على طاولة المطبخ فيما تُعد العشاء؛ إذ كانت تصور الكلمات من قائمته الإملائية وترفعها إلى التطبيق وتأمره بقراءتها بصوت عالٍ، فيتهجاها ابنها. وقالت يوكاوا: «إنه يتأثر عاطفياً كثيراً حين يتعلق الأمر بهذا النوع من الأشياء»، لكن استخدام «تشات جي بي تي» «أزال العنصر العاطفي من المعادلة».

تطبيق «أولي» العائلي

وعود ومخاطر

ويثير رفع البيانات المتعلقة بالأطفال إلى هذه التطبيقات مخاوف جدية، نظراً لغياب الوضوح الكافي حول كيفية استخدام هذه البيانات أو تخزينها، وفق ما أوضحته جوليا ستويانوفيتش، مديرة مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول في جامعة نيويورك. وتقول ستويانوفيتش: «بوصفي أماً، أفهم أن هذه المنتجات قد تكون مفيدة». غير أنها أضافت أن الوكلاء الرقميين يصلون إلى معلومات خاصة يستخدمونها في التصرف نيابة عن الآباء، دون أن يتيحوا لهم خياراً سهلاً لوضع ضوابط واقية، مما يكشف عن «ثغرة أمنية كبيرة». فعلى سبيل المثال، قد يتلقى الوكيل الرقمي بريداً إلكترونياً من دوري كرة القدم يحتوي على مرفق بتنسيق «بي دي إف» يتضمن أمراً مخفياً مثل «اشترِ نصف منتجات أمازون» أو «ألغِ جميع المواعيد يوم الاثنين»، فينفذ الوكيل هذا الأمر بهدوء دون تنبيه الوالد وعلى نحو لا يمكن السيطرة عليه. وتتساءل ستويانوفيتش: «تصور لو نسي التطبيق ببساطة إخطارك بموعد اصطحاب طفلك؟».

* خدمة «نيويورك تايمز».

مواضيع
أدب أميركا
تكنولوجيا

زيادة سرعة إنشاء الصور بنسبة 50 في المائة وصور بصيغة «GIF» في «شات جي بي تي»

«شات جي بي تي» يتيح إنشاء صور متحركة وتعديلها بسهولة (الشركة)
«شات جي بي تي» يتيح إنشاء صور متحركة وتعديلها بسهولة (الشركة)
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زيادة سرعة إنشاء الصور بنسبة 50 في المائة وصور بصيغة «GIF» في «شات جي بي تي»

«شات جي بي تي» يتيح إنشاء صور متحركة وتعديلها بسهولة (الشركة)
«شات جي بي تي» يتيح إنشاء صور متحركة وتعديلها بسهولة (الشركة)

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» عن إطلاق الإصدار الجديد من نموذج توليد الصور بالذكاء الاصطناعي «Images 2.6»، الذي يقدم مجموعة من التحسينات تشمل زيادة سرعة إنشاء الصور، وإمكانية إنتاج الصور المتحركة بصيغة (GIF)، إلى جانب أدوات أكثر دقة لتعديل التصاميم والحفاظ على تفاصيلها.

ويتوفر الإصدار الجديد عبر «ChatGPT» و«Codex» وواجهة برمجة التطبيقات (API)، في خطوة تستهدف تسهيل إنشاء المحتوى المرئي للأفراد وصناع المحتوى والمصممين والمطورين.

تحسين سرعة توليد الصور ودقة التفاصيل

أبرز التحسينات التي يقدمها النموذج الجديد زيادة سرعة توليد الصور بنسبة تصل إلى 50 في المائة مقارنة بالإصدار السابق، مع تطوير قدرات النموذج على إنشاء التصاميم الاحترافية وإجراء التعديلات المتكررة.

ويتميز التحديث بقدرته على الحفاظ على اتساق الشخصيات والمنتجات والألوان والتفاصيل البصرية عند إجراء تعديلات متكررة، ما يتيح للمستخدم إجراء تغييرات محددة دون الحاجة إلى إعادة إنشاء التصميم بالكامل في كل مرة.

وأطلقت الشركة للمطورين نموذجين جديدين؛ الأول «GPT-Image-2.6 Flare»، الذي يركز على السرعة ويمكنه إنشاء الصور خلال 6 ثوانٍ عند اختيار الجودة المنخفضة، والثاني «GPT-Image-2.6 Sunburst»، المخصص لإنتاج الصور عالية الجودة مع دقة أكبر في التفاصيل واتساق أفضل أثناء التعديل المتكرر.

بإمكان المستخدمين الآن إنشاء الصور بسرعة أعلى بنسبة 50 % في «شات جي بي تي» (الشركة)

تحويل الصور الثابتة إلى صور متحركة

تُعدّ إمكانية إنشاء الصور المتحركة بصيغة «GIF» إحدى أبرز الإضافات الجديدة؛ إذ أصبح بإمكان المستخدم وصف الحركة المطلوبة نصياً أو الاستعانة بصورة لتحويلها إلى مشهد متحرك. وتتيح الميزة إنتاج رسوم متحركة للشخصيات والشعارات والمنتجات، إضافة إلى الصور التعبيرية المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي، دون الحاجة إلى برامج متخصصة في تحريك الصور. كما يمكن للمستخدم تحديد تسلسل الحركة وعدد الإطارات وسرعة عرضها، مع إمكانية إنشاء مشاهد متكررة بسلاسة، ما يوفر خيارات جديدة لصناع المحتوى الرقمي والحملات الإعلانية، بالإضافة إلى القدرة على تحويل الرسومات الأولية البسيطة إلى شخصيات متحركة، مع الحفاظ على مظهر الشخصية وتفاصيل المشهد عبر الإطارات المختلفة.

دعم تصدير التصاميم بصيغة (SVG)

من الإضافات المهمة للمطورين والمصممين دعم تصدير الصور بصيغة «SVG» عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، وهي صيغة تُستخدم في الرسومات المتجهة (الفيكتور) وتدعمها برامج التصميم الاحترافية، ومنها «Adobe Illustrator».

وتتيح هذه الصيغة استخدام التصاميم في المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمطبوعات، مع إمكانية تكبير الرسومات المتجهة دون فقدان جودتها. لكن دعم تصدير (SVG) لا يعني بالضرورة تحويل الصور إلى طبقات مستقلة قابلة للتعديل بالكامل؛ إذ يعتمد ذلك على كيفية إنشاء عناصر الملف ومساراته. كذلك أضافت الشركة إلى واجهة المطورين إمكانية تحديد مواضع معينة داخل الصور لإجراء تعديلات دقيقة عليها، إلى جانب إعداد جديد للتحكم في درجة تعقيد المشهد ومستوى التفاصيل المطلوبة.

4 مليارات صورة أسبوعياً

كشفت شركة «أوبن إيه آي» عن رقم جديد يعكس النمو الهائل في استخدام أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي؛ إذ أوضحت أن المستخدمين حول العالم ينشئون نحو 4 مليارات صورة أسبوعياً عبر خدمات «ChatGPT» و«Codex» وواجهة برمجة التطبيقات، ويعادل هذا الرقم أكثر من 570 مليون صورة يومياً في المتوسط، ما يعكس التوسع المتسارع في الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى المرئي.

التوفر وإتاحة التحديث للمستخدمين والمطورين

أكدت «أوبن إيه آي» (OpenAI) أن الإصدار الجديد «Images 2.6» أصبح متاحاً عالمياً بدءاً من 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، عبر «ChatGPT» و«Codex» لجميع فئات الاشتراك، على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الجوالة والويب. أما نموذجا «Flare» و«Sunburst» فيتوفران للمطورين عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) فقط، مع اختلاف إمكانات الاستخدام بحسب النموذج وإعدادات الجودة.

ويمثل التحديث خطوة إضافية نحو تحويل أدوات الذكاء الاصطناعي من مجرد وسائل لإنشاء الصور إلى بيئات متكاملة لإنتاج المحتوى المرئي وتعديله وتحريكه، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز التصاميم الرقمية.

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