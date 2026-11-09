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العالم العربي الخليج

الرياض وموسكو... نحو رسم ملامح قرن جديد من التعاون والتنسيق

تقييم مسار مائة عام منذ بدء العلاقات والشراكة في استقرار أسواق الطاقة

ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض 2023 (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض 2023 (واس)
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TT

الرياض وموسكو... نحو رسم ملامح قرن جديد من التعاون والتنسيق

ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض 2023 (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض 2023 (واس)

قال خبراء ودبلوماسيون إن مرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية السعودية - الروسية، يمثل فرصة لتقييم مسار العلاقات والنظر في قدرة البلدين على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، واستثمار الفرص المشتركة.

ورأى المشاركون في ندوة مرئية عقدت بعنوان «العلاقات السعودية - الروسية... رؤية مستقبلية»، نظمها مركز «الخليج للأبحاث» في الرياض، اليوم (الاثنين)، أن التنسيق بين الرياض وموسكو أسهم في دعم استقرار أسواق الطاقة، وأتاح لهما إدارة المصالح المشتركة رغم تباين مواقفهما حيال قضايا دولية وإقليمية.

وقال الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز «الخليج للأبحاث»، إن المئوية تمثل فرصة لتقييم مسار العلاقات، والنظر في قدرة البلدين على التكيف مع المتغيرات واستثمار الفرص المشتركة. وأضاف أن الزيارات المتبادلة بين القيادتين والتعاون ضمن «أوبك بلس» شكّلا محطات بارزة في تطور العلاقات السياسية والاقتصادية.

وأشار بن صقر إلى أن التعاون استمر رغم اختلاف تحالفات البلدين، مستشهداً بالحرب في أوكرانيا، وقال إن السعودية تمسكت بالدعوة إلى حل سياسي للنزاع عبر الحوار. واعتبر أن الشراكة في الطاقة تتجاوز إدارة أسواق النفط؛ إذ تعكس قدرة الرياض وموسكو على مواصلة التعاون الاقتصادي مع وجود تباينات سياسية.

وعلى الصعيد الإقليمي، قال بن صقر إن البلدين يلتقيان في ملفات دعم حل الدولتين، وأمن البحر الأحمر والملاحة والتجارة الدولية، لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى حوار أكثر صراحة بشأن بعض القضايا الخلافية، وفي مقدمتها العلاقات الروسية - الإيرانية. وأعرب عن أمله في أن تستخدم موسكو نفوذها لدى طهران لتشجيعها على احترام سيادة دول المنطقة والتصرف بوصفها دولة مسؤولة.

وفي المجال الاقتصادي، رأى بن صقر أن حجم التبادل لا يزال دون إمكانات البلدين، مشيراً إلى أن الواردات السعودية من روسيا تجاوزت 12 مليار ريال، بينما لم تتجاوز الصادرات السعودية إليها 274 مليون ريال، وفق الأرقام الرسمية.

وقال إن فرص التعاون تشمل الطاقة والاستثمار والصناعة والتعدين والأمن الغذائي والسياحة، داعياً إلى تحويل التفاهمات إلى مشروعات ملموسة وتحقيق توازن أكبر في التجارة.

من جهته، قال سامي السدحان، سفير السعودية لدى روسيا، إن تسليم كريم حكيموف وثيقة الاعتراف إلى الملك عبد العزيز عام 1926، مثّل بداية تاريخية للعلاقات، وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة تعترف بالمملكة. وأضاف أن العلاقات شهدت محطات مهمة؛ من بينها زيارات رفيعة المستوى؛ أبرزها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد إلى روسيا عام 2017.

وأوضح السدحان أن الزيارات ركزت على تعميق الشراكة، بما في ذلك التعاون في «أوبك بلس» والتقنية والاستثمار والتبادل الثقافي. وأشار إلى نمو العلاقات في قطاعات عدة، وتدشين خطوط جوية مباشرة، ودخول اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات حيز التنفيذ في 11 مايو (أيار) 2026. وقال إن ما تحقق خلال قرن يشكل أساساً لتعزيز الثقة وفتح آفاق أوسع للتعاون في القرن المقبل.

وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في الولايات المتحدة (واس)

بدوره، قال أصلان أزييف، الوزير المستشار في السفارة الروسية لدى الرياض، إن الحوار السياسي الذي أطلقته قيادتا البلدين يشكل أساساً لخطة الشراكة. وأضاف أن السعودية وروسيا، بوصفهما منتجين رئيسيين للنفط وعضوين قياديين في «أوبك بلس»، تؤديان دوراً في دعم استقرار سوق النفط وقطاع الطاقة.

ولفت إلى امتداد تواصل البلدين إلى الصناعة والزراعة والاستثمار والرقمنة والتجارة، مشيراً إلى مشاركة 70 شركة روسية و170 سعودية في معرض صناعي بالرياض عام 2026، وحلول السعودية ضيف شرف على مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي.

وفي الشأن الإقليمي، قال أزييف إن موسكو والرياض تتواصلان بشأن الأمن والاستقرار، وإن الخليج يمثل أولوية في السياسة الخارجية الروسية. وأعرب عن اعتقاده بأن استمرار الحوار والاحترام المتبادل يعززان الثقة بين البلدين رغم التباينات.

من جانبه، استعاد عبد العزيز خوجة، السفير والوزير السعودي الأسبق، تجربته الدبلوماسية في موسكو، قائلاً إنه عُيّن أول سفير للمملكة لدى الاتحاد السوفياتي بعد انقطاع دام عقوداً. وأضاف أنه وصل إلى موسكو خلال مرحلة تفكك الاتحاد السوفياتي، وأن الرئيس بوريس يلتسن رحّب به ووجّه بتسهيل افتتاح السفارة وتأمين احتياجات موظفيها. ووصف إعادة العلاقات إلى زخمها آنذاك بأنها مسؤولية كبيرة في مرحلة صعبة من تاريخ روسيا.

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العالم العربي الخليج

الرياض وموسكو... نحو رسم ملامح قرن جديد من التعاون والتنسيق

ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض 2023 (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض 2023 (واس)
TT
TT

الرياض وموسكو... نحو رسم ملامح قرن جديد من التعاون والتنسيق

ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض 2023 (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض 2023 (واس)

قال خبراء ودبلوماسيون إن مرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية السعودية - الروسية، يمثل فرصة لتقييم مسار العلاقات والنظر في قدرة البلدين على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، واستثمار الفرص المشتركة.

ورأى المشاركون في ندوة مرئية عقدت بعنوان «العلاقات السعودية - الروسية... رؤية مستقبلية»، نظمها مركز «الخليج للأبحاث» في الرياض، اليوم (الاثنين)، أن التنسيق بين الرياض وموسكو أسهم في دعم استقرار أسواق الطاقة، وأتاح لهما إدارة المصالح المشتركة رغم تباين مواقفهما حيال قضايا دولية وإقليمية.

وقال الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز «الخليج للأبحاث»، إن المئوية تمثل فرصة لتقييم مسار العلاقات، والنظر في قدرة البلدين على التكيف مع المتغيرات واستثمار الفرص المشتركة. وأضاف أن الزيارات المتبادلة بين القيادتين والتعاون ضمن «أوبك بلس» شكّلا محطات بارزة في تطور العلاقات السياسية والاقتصادية.

وأشار بن صقر إلى أن التعاون استمر رغم اختلاف تحالفات البلدين، مستشهداً بالحرب في أوكرانيا، وقال إن السعودية تمسكت بالدعوة إلى حل سياسي للنزاع عبر الحوار. واعتبر أن الشراكة في الطاقة تتجاوز إدارة أسواق النفط؛ إذ تعكس قدرة الرياض وموسكو على مواصلة التعاون الاقتصادي مع وجود تباينات سياسية.

وعلى الصعيد الإقليمي، قال بن صقر إن البلدين يلتقيان في ملفات دعم حل الدولتين، وأمن البحر الأحمر والملاحة والتجارة الدولية، لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى حوار أكثر صراحة بشأن بعض القضايا الخلافية، وفي مقدمتها العلاقات الروسية - الإيرانية. وأعرب عن أمله في أن تستخدم موسكو نفوذها لدى طهران لتشجيعها على احترام سيادة دول المنطقة والتصرف بوصفها دولة مسؤولة.

وفي المجال الاقتصادي، رأى بن صقر أن حجم التبادل لا يزال دون إمكانات البلدين، مشيراً إلى أن الواردات السعودية من روسيا تجاوزت 12 مليار ريال، بينما لم تتجاوز الصادرات السعودية إليها 274 مليون ريال، وفق الأرقام الرسمية.

وقال إن فرص التعاون تشمل الطاقة والاستثمار والصناعة والتعدين والأمن الغذائي والسياحة، داعياً إلى تحويل التفاهمات إلى مشروعات ملموسة وتحقيق توازن أكبر في التجارة.

من جهته، قال سامي السدحان، سفير السعودية لدى روسيا، إن تسليم كريم حكيموف وثيقة الاعتراف إلى الملك عبد العزيز عام 1926، مثّل بداية تاريخية للعلاقات، وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة تعترف بالمملكة. وأضاف أن العلاقات شهدت محطات مهمة؛ من بينها زيارات رفيعة المستوى؛ أبرزها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد إلى روسيا عام 2017.

وأوضح السدحان أن الزيارات ركزت على تعميق الشراكة، بما في ذلك التعاون في «أوبك بلس» والتقنية والاستثمار والتبادل الثقافي. وأشار إلى نمو العلاقات في قطاعات عدة، وتدشين خطوط جوية مباشرة، ودخول اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات حيز التنفيذ في 11 مايو (أيار) 2026. وقال إن ما تحقق خلال قرن يشكل أساساً لتعزيز الثقة وفتح آفاق أوسع للتعاون في القرن المقبل.

وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في الولايات المتحدة (واس)

بدوره، قال أصلان أزييف، الوزير المستشار في السفارة الروسية لدى الرياض، إن الحوار السياسي الذي أطلقته قيادتا البلدين يشكل أساساً لخطة الشراكة. وأضاف أن السعودية وروسيا، بوصفهما منتجين رئيسيين للنفط وعضوين قياديين في «أوبك بلس»، تؤديان دوراً في دعم استقرار سوق النفط وقطاع الطاقة.

ولفت إلى امتداد تواصل البلدين إلى الصناعة والزراعة والاستثمار والرقمنة والتجارة، مشيراً إلى مشاركة 70 شركة روسية و170 سعودية في معرض صناعي بالرياض عام 2026، وحلول السعودية ضيف شرف على مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي.

وفي الشأن الإقليمي، قال أزييف إن موسكو والرياض تتواصلان بشأن الأمن والاستقرار، وإن الخليج يمثل أولوية في السياسة الخارجية الروسية. وأعرب عن اعتقاده بأن استمرار الحوار والاحترام المتبادل يعززان الثقة بين البلدين رغم التباينات.

من جانبه، استعاد عبد العزيز خوجة، السفير والوزير السعودي الأسبق، تجربته الدبلوماسية في موسكو، قائلاً إنه عُيّن أول سفير للمملكة لدى الاتحاد السوفياتي بعد انقطاع دام عقوداً. وأضاف أنه وصل إلى موسكو خلال مرحلة تفكك الاتحاد السوفياتي، وأن الرئيس بوريس يلتسن رحّب به ووجّه بتسهيل افتتاح السفارة وتأمين احتياجات موظفيها. ووصف إعادة العلاقات إلى زخمها آنذاك بأنها مسؤولية كبيرة في مرحلة صعبة من تاريخ روسيا.

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العالم العربي الخليج

تدمير منصات صواريخ استخدمت لاستهداف الرياض والمنطقة الشرقية

اعترضت قوات التحالف ودمرت صواريخ ومسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية (الشرق الأوسط)
اعترضت قوات التحالف ودمرت صواريخ ومسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية (الشرق الأوسط)
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TT

تدمير منصات صواريخ استخدمت لاستهداف الرياض والمنطقة الشرقية

اعترضت قوات التحالف ودمرت صواريخ ومسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية (الشرق الأوسط)
اعترضت قوات التحالف ودمرت صواريخ ومسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية (الشرق الأوسط)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، ودمّرت، أمس (الأحد)، عدداً من الصواريخ وطائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه الرياض ومناطق أخرى في المملكة، فيما تعرّض مبنى تابع لـ«شركة أرامكو» بالعاصمة لأضرار محدودة إثر سقوط شظايا في الموقع، من دون تسجيل إصابات.

وأعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، في وقت لاحق أمس عن تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة وصنعاء استخدمتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولة الاعتداء على الرياض والمنطقة الشرقية. ونشر المالكي عبر حسابه في منصة «إكس» مقطعي فيديو يوثقان عملية الاستهداف والأضرار التي لحقت بالمنصات.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير صاروخين طوافين (كروز) وثلاثة صواريخ باليستية في مناطق الرياض والجنوبية والشرقية، وطائرة مسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية.

من جانبها، نددت دول خليجية وعربية ومنظمات إقليمية ودولية، بأشد العبارات، باستمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة، مؤكدةً تضامنها الكامل مع الإجراءات السعودية لحفظ أمنها وسيادتها، ومشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بحزم لوقف هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها.

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السعودية توسّع خدمات «الحج المباشر» إلى 133 دولة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة لدى افتتاحه مؤتمر ومعرض الحج السادس في جدة الأحد (واس)
نائب أمير منطقة مكة المكرمة لدى افتتاحه مؤتمر ومعرض الحج السادس في جدة الأحد (واس)
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السعودية توسّع خدمات «الحج المباشر» إلى 133 دولة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة لدى افتتاحه مؤتمر ومعرض الحج السادس في جدة الأحد (واس)
نائب أمير منطقة مكة المكرمة لدى افتتاحه مؤتمر ومعرض الحج السادس في جدة الأحد (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مواصلة السعودية جهودها في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، واضعةً ذلك في مقدمة أولوياتها، في حين وسَّعت المملكة عدد الدول المستفيدة من خدمات برنامج «الحج المباشر» إلى 133 دولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابةً عنه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر ومعرض الحج» في جدة، الأحد، بمشاركة نحو 520 جهة، وحضور ومشاركات تمثل أكثر من 150 دولة.

وأشار الملك سلمان إلى حرص السعودية على تطوير منظومة الحج والارتقاء بجودة الخدمات، وتوظيف أحدث التقنيات، وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة، بما ييسر رحلة الحاج منذ مغادرته بلده وحتى عودته سالماً.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين أن «النجاح المتواصل لمواسم الحج أكد جاهزية منظومته وكفاءتها العالية»، عادّاً هذا المؤتمر والمعرض أحد ممكناته، إذ «أسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك معكم، وإبرام الاتفاقيات ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد للموسم» المقبل.

من جانبه، استعرض وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة سبعة تحولات كبرى شهدتها منظومة الحج والعمرة منذ إطلاق برنامج «خدمة ضيوف الرحمن» عام 2019، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، موضحاً أنها شملت تطوير سوق الخدمات، وتعزيز المنافسة، والاستعداد المبكر للمواسم، وتطوير المشاعر المقدسة والنقل، والتحول الرقمي، وتسهيل السفر، وإثراء تجربة الحاج والمعتمر.

وكشف الوزير عن أن بعثات حجاج الخارج أصبحت قادرة على الاختيار بين 34 شركة لتقديم الخدمات، بعدما كانت خياراتها تقتصر على واحدة فقط، في خطوة تستهدف تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات والأسعار.

وأوضح الربيعة أن الوزارة عزَّزت التعاقد المباشر في 58 دولة لا توجد فيها مكاتب للحج، بعدما كانت خدمات حجاجها تقدم عبر مكاتب سياحية، إلى جانب إضافة 75 دولة إلى برنامج «الحج المباشر»، ليرتفع إجمالي الدول المستفيدة من البرنامج إلى 133 دولة.

الدكتور توفيق الربيعة استعرض سبعة تحولات كبرى شهدتها منظومة الحج والعمرة منذ عام 2019 (الوزارة)

وفي شأن الاستعداد المبكر، أكد الوزير أن التخطيط للموسم التالي يبدأ منذ يوم 12 ذي الحجة، عبر برنامج تفصيلي لمختلف المراحل، مشيراً إلى تسليم وثائق الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة، وتطوير برامج التدريب والتوعية بلغات مختلفة، مع العمل على استكمال التعاقدات قبل الموسم بأربعة أشهر لضمان الجاهزية وجودة الخدمات.

وفي مجال التحول الرقمي، أعلن الربيعة تجاوز عدد مستخدمي تطبيق نسك 70 مليون مسلم حول العالم، فيما تعالج المنظومة الرقمية للمنصة أكثر من 4.4 مليار عملية سنوياً، وتتيح خدمات من بينها «المطوف الرقمي»، الذي يساعد ضيوف الرحمن على متابعة أشواط الطواف والسعي، والاطلاع على الأدعية والأذكار.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة «مسافر بلا حقيبة» تعاملت مع 2.9 مليون حقيبة خلال موسم الحج الماضي، فيما انخفض زمن إنهاء إجراءات السفر في المطارات من ساعتين إلى 15 دقيقة، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل إجراءات المغادرة وتحسين تجربة الحجاج.

وتطرق الربيعة إلى مشاريع تطوير المشاعر المقدسة والنقل، التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركاؤها، بهدف تقليص زمن التنقل بين المشاعر، فضلاً عن التوسع في تطوير المواقع التاريخية والإثرائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي ارتفع عددها من 15 موقعاً عام 2022 إلى 102 موقع عام 2026.

رحلة الحاج الرقمية وفرص ريادة الأعمال ضمن موضوعات ورش عمل مؤتمر ومعرض الحج (واس)

وأوضح الوزير أن عدد زوار الروضة الشريفة ارتفع من نحو 6 ملايين زائر عام 2022 إلى نحو 16 مليوناً عام 2025، منوهاً بأن مكتب مشاريع الحج، الذي يضم أكثر من 60 جهة حكومية وتشغيلية، أشرف على تنفيذ نحو 600 خطة ضمن إطار موحد وتكاملي، بما يعزز التنسيق بين الجهات المشاركة في تنظيم الموسم.

ولفت الربيعة إلى ارتفاع مستوى رضا الحجاج، وفق قياسات مركز قياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، من 74 في المائة عام 1443هـ إلى 78 في المائة في العام التالي، ثم 81 في المائة عام 1445هـ، قبل أن يسجل قفزة إلى 91 في المائة عام 1446هـ، وصولاً إلى 93 في المائة خلال موسم حج 1447هـ، وهو أعلى مستوى سجله المؤشر خلال الفترة المذكورة.

بدوره، وصف الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب الوزير، المشاركة الدولية في المؤتمر بأنها «كبيرة واستثنائية»، مؤكداً أن حضور أكثر من 150 دولة يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير منظومة الحج، وما تحظى به خدمة ضيوف الرحمن من اهتمام ورعاية.

وأوضح مشاط أن الاستعداد للموسم يمتد طوال العام، رغم أن أداء المناسك يستغرق أياماً معدودة، وذلك لضمان جودة الخدمات وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدتها المنظومة جاءت ثمرة العمل المشترك بين القطاعات المشاركة في تنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن.

فرص استثمارية وحلول رقمية حاضرة في «مؤتمر الحج 2026» الذي تستضيفه جدة (واس)

ويقام المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، تحت شعار «من مكة إلى العالم» حتى الأربعاء المقبل، على مساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 15 منطقة وبرنامجاً رئيسياً، بينها «ملتقى التوعية والتدريب» الذي يُنظم للمرة الأولى، إلى جانب منطقة الابتكار والبرامج المخصصة للشركات الناشئة.

وتأتي النسخة السادسة امتداداً لخمس نسخ سابقة شهدت إبرام أكثر من 1850 اتفاقية، وتنظيم أكثر من 310 جلسات و250 ورشة عمل، واستقطاب ما يزيد على 570 ألف زائر، في وقت تتجه فيه مخرجات المؤتمر نحو تعزيز الشراكات واستكمال التعاقدات مبكراً، وتحويل المبادرات والابتكارات إلى حلول عملية تدعم جاهزية منظومة الحج للمواسم المقبلة.