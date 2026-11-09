عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:48 دقيقه
العالم العربي الخليج

السعودية: ارتفاع أعداد معتمري الخارج من 8 إلى 18 مليوناً

توفير 1.3 مليون سرير لحجاج الموسم المقبل... ورضا الزوار بلغ 93 %

جلسة وزارية استعرضت تكامل الجهود ورفع الجاهزية لإنجاح موسم الحج المقبل (المركز الإعلامي للمؤتمر)
جلسة وزارية استعرضت تكامل الجهود ورفع الجاهزية لإنجاح موسم الحج المقبل (المركز الإعلامي للمؤتمر)
TT
TT

السعودية: ارتفاع أعداد معتمري الخارج من 8 إلى 18 مليوناً

جلسة وزارية استعرضت تكامل الجهود ورفع الجاهزية لإنجاح موسم الحج المقبل (المركز الإعلامي للمؤتمر)
جلسة وزارية استعرضت تكامل الجهود ورفع الجاهزية لإنجاح موسم الحج المقبل (المركز الإعلامي للمؤتمر)

من توفير أكثر من مليون سرير للحجاج إلى رصد مئات المخاطر المحتملة قبل وقوعها، كشفت جلسة وزارية شهدها مؤتمر ومعرض الحج السادس في جدة، الاثنين، عن حجم الاستعدادات السعودية لموسم الحج المقبل، في وقت تتجه فيه الجهات المعنية إلى رفع جودة الخدمات وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات ومرافق الإيواء، ضمن منظومة تشغيلية تشارك فيها أكثر من 60 جهة حكومية.

وخلال جلسة «خدمة ضيوف الرحمن منظومة وطنية متكاملة»، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي أُطلق عام 2019 ضمن «رؤية السعودية 2030»، أحدث تحولاً في إدارة رحلة الحاج والمعتمر، بدءاً من تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، مروراً بجودة الخدمات، وصولاً إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية.

وكشف الربيعة عن ارتفاع عدد المعتمرين القادمين من الخارج من 8.4 مليون عام 2022 إلى 18 مليوناً عام 2025، في حين ارتفع عدد زوار الروضة الشريفة من 6 ملايين إلى نحو 16 مليوناً خلال الفترة نفسها.

الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي خلال الجلسة (مؤتمر الحج)

وأوضح أن مكتب إدارة مشاريع الحج يتولى تنسيق نحو 600 خطة تشغيلية سنوياً بين الجهات المشاركة، مشيراً إلى ارتفاع رضا الحجاج من 74 إلى 93 في المائة خلال خمس سنوات، متجاوزاً المستهدف البالغ 90 في المائة.

وفي ملف الإسكان، أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب استكمال ترخيص المباني المخصصة لاستقبال حجاج الموسم المقبل، وتوفير أكثر من 1.3 مليون سرير ضمن نحو 400 ألف غرفة موزعة على 4 آلاف مبنى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت إلى أن حجم الغرف المتاحة في المدينتين يضعهما، عند مقارنتهما بالدول، ضمن الشريحة الأعلى عالمياً التي تضم نحو 10 في المائة من دول العالم من حيث الطاقة الاستيعابية للغرف، في إشارة إلى حجم البنية المخصصة لاستقبال الحجاج والمعتمرين.

أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي خلال الجلسة (مؤتمر الحج)

وكشف الخطيب عن توفير نحو 560 ألف سرير في مساكن الحجاج المؤقتة، وتنفيذ 30 ألف جولة تفتيشية خلال الموسم الماضي، إلى جانب تدريب أكثر من 45 ألف موظف لتحسين مستوى الخدمات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تقليل عدد الأسرّة في الغرف، وتشجيع تحويل مساكن الحجاج المؤقتة منشآتٍ دائمة، مع توفير خيارات إقامة تناسب مختلف القدرات الشرائية.

وفي قطاع الطيران، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج أن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبل 52 مليون مسافر خلال عام 2025، في حين جرى تشغيل الصالة الرابعة بطاقة تتجاوز 15 مليون مسافر، وتطوير صالة الحجاج بطاقة تصل إلى 16 مليوناً.

وأشار إلى أن توسعة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة سترفع طاقته الاستيعابية من 8 ملايين إلى 18 مليون مسافر، مع توقع اكتمال المشروع في أكتوبر (تشرين الأول) 2027.

عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية (مؤتمر الحج)

وكشف الدعيلج عن أن مبادرة «مسافر بلا حقيبة» خدمت نحو 4.5 مليون حاج منذ إطلاقها قبل أربع سنوات، وتعاملت مع نحو 6.7 مليون حقيبة، في حين تستعين منظومة الطيران بأكثر من 130 ناقلة جوية تربط المملكة بأكثر من 200 وجهة خلال موسم الحج.

وفي الجانب الأمني، أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أن منظومة الحج انتقلت من مرحلة التنسيق بين الجهات إلى التكامل في الخطط والعمليات، كاشفاً عن رصد أكثر من 900 خطر محتمل، وإعداد سيناريوهات استباقية وتمارين ميدانية للتعامل معها قبل وقوعها.

وأوضح أن إدارة الحشود تعتمد على دراسة ثلاثة عناصر رئيسية، هي سلوك الحاج، وخصائص المكان، والتوقيت المرتبط بأداء المناسك، مؤكداً أن الهدف لم يعد مقتصراً على التعامل مع الأزمات، بل منع حدوثها، وضمان سلامة الحجاج في ظل الكثافات البشرية الكبيرة التي تشهدها المشاعر المقدسة.

الفريق محمد البسامي متحدثاً خلال جلسة رئيسية في مؤتمر ومعرض الحج (واس)

وفي ملف الخدمات البلدية، أعلن أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود عدم تسجيل أي حالات تسمم غذائي خلال موسم الحج الماضي، مشيراً إلى أن سلامة الغذاء ستكون من أبرز أولويات الموسم المقبل.

وكشف عن إنشاء منصة إلكترونية تجمع موردي الأغذية وشركات الإعاشة؛ بهدف تنظيم عمليات التوريد وتعزيز الرقابة على جودة الغذاء المقدم للحجاج.

وأشار الداود إلى أن عدد الموجودين في مكة المكرمة يرتفع من نحو 2.5 مليون إلى 5 ملايين شخص خلال فترات الذروة؛ وهو ما يتطلب جاهزية استثنائية للبنية التحتية وخدمات النظافة والإصحاح البيئي.

وجمعت الجلسة، التي أدارها الإعلامي محمد الطميحي، مسؤولين عن قطاعات الحج والسياحة والطيران والأمن والخدمات البلدية، في نقاش عكس حجم الترابط بين هذه القطاعات، وأهمية الاستعداد المبكر لموسم لا تقاس جاهزيته بعدد الخدمات المتاحة فحسب، بل بقدرتها على العمل معاً وتقديم تجربة أكثر تنظيماً وأماناً لضيوف الرحمن.

وفي الجانب الصحي، كشفت «الصحة القابضة» عن تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة خلال الموسم الماضي. وأوضح الدكتور حاتم العُمري، الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي، أن التجمع خدم أكثر من 746 ألف مستفيد، وأجرى 128 ألف فحص ميداني، وأكثر من 415 عملية جراحية و382 عملية غسيل كلى، إلى جانب تقديم 371 ألف جرعة تطعيم.

الدكتور حاتم العُمري خلال حضوره مؤتمر ومعرض الحج في جدة (الصحة القابضة)

وأشار العُمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى استفادة 5309 حجاج من مسارات علاجية متخصصة، شملت 4574 حالة إصابة، و416 حالة جلطة دماغية، و319 حالة جلطة قلبية، ضمن منظومة تربط مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمركز التحكم بالموارد، لتسريع التدخلات الطبية للحالات الحرجة.

وفي إطار مبادرة «القلب الآمن»، أُجريت قسطرة قلبية لـ182 مريضاً، بينهم 122 باستخدام أجهزة متنقلة في مواقع وجود الحجاج، فيما نُقل 8 مرضى إلى مدينة الملك عبد الله الطبية لاستكمال العلاج، إلى جانب تقديم 16 ألفاً و607 استشارات افتراضية شملت الطوارئ والعيادات التخصصية ومتابعة مرضى السكري.

وشملت الجهود إدراج أكثر من 62 ألف حاج ضمن المسارات الوقائية للفئات عالية الخطورة، والتواصل مع نحو 17 ألفاً من المصابين بأمراض مزمنة، فيما استفاد 12 ألفاً و478 حاجاً من مبادرة «بصيرة» لتقييم المخاطر الصحية قبل أداء المناسك.

واستعرضت «الصحة القابضة» ابتكارات شملت «عيادة أمل» الذكية بالقرب من المسجد النبوي، والعيادات الافتراضية في المواقيت، و«الأسورة التوعوية الذكية»، ومشروع «تريث» لتعزيز سلامة مستخدمي الكراسي المتحركة، ضمن شبكة تضم 57 مستشفى و473 مركزاً للرعاية الأولية ومدينتين طبيتين بطاقة تتجاوز 12 ألف سرير.

مواضيع
أخبار السعودية أخبار الخليج الحج أخبار العالم السعودية الخليج العربي العالم العربي العالم

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«التحالف» يُدمِّر مصنعين ومعملاً للصواريخ الباليستية تابعة للحوثيين

الخليج لحظة تدمير مصنع كيمائي لخلط وإنتاج وقود الصواريخ الباليستية في صنعاء (التحالف)

«التحالف» يُدمِّر مصنعين ومعملاً للصواريخ الباليستية تابعة للحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مصنعين ومعمل للصواريخ الباليستية تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية في صنعاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق «السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»
يوميات الشرق

«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»

حصدت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) جائزتين ضمن «جوائز أسبو برودكاست برو 2026»، في إنجاز يعكس تميزها بمجالي التقنيات الإعلامية والابتكار الرقمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر البوسعيدي (الشرق الأوسط)
الخليج

السعودية وعُمان تؤكدان ضرورة احتواء الأزمة الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، الاثنين، الأوضاع الإقليمية في ظل التطورات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
الاقتصاد

السوق السعودية تعوض خسائر الجلسة السابقة وترتفع 0.9 %

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع في ختام تعاملات الاثنين، معوضة جزءاً من خسائر الجلسة السابقة، وسط تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية، وصعود قطاع البنوك. 

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض 2023 (واس)
الخليج

الرياض وموسكو... نحو رسم ملامح قرن جديد من التعاون والتنسيق

قال خبراء ودبلوماسيون إن التنسيق بين الرياض وموسكو أسهم في دعم استقرار أسواق الطاقة، وأتاح لهما إدارة المصالح المشتركة رغم تباين مواقفهما في بعض القضايا.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي الخليج

«التحالف» يُدمِّر مصنعين ومعملاً للصواريخ الباليستية تابعة للحوثيين

لحظة تدمير مصنع كيمائي لخلط وإنتاج وقود الصواريخ الباليستية في صنعاء (التحالف)
لحظة تدمير مصنع كيمائي لخلط وإنتاج وقود الصواريخ الباليستية في صنعاء (التحالف)
TT
TT

«التحالف» يُدمِّر مصنعين ومعملاً للصواريخ الباليستية تابعة للحوثيين

لحظة تدمير مصنع كيمائي لخلط وإنتاج وقود الصواريخ الباليستية في صنعاء (التحالف)
لحظة تدمير مصنع كيمائي لخلط وإنتاج وقود الصواريخ الباليستية في صنعاء (التحالف)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مصنعين ومعمل للصواريخ الباليستية تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية في صنعاء.

وأشار اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إلى تدمير مصنع لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، وآخر كيمائي لخلط وإنتاج وقودها (الوقود الصلب)، ومعمل إلكترونيات لتجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها.

وشدَّد اللواء المالكي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الاثنين، على استمرار التحالف في إضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين.

مواضيع
أخبار السعودية أخبار اليمن الحوثيين السعودية اليمن
العالم العربي الخليج

«الطاقة السعودية»: استهداف خط أنابيب «شرق - غرب» وإخماد حريق محدود

وزارة الطاقة أشارت إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات أو وفيات (واس)
وزارة الطاقة أشارت إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات أو وفيات (واس)
TT
TT

«الطاقة السعودية»: استهداف خط أنابيب «شرق - غرب» وإخماد حريق محدود

وزارة الطاقة أشارت إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات أو وفيات (واس)
وزارة الطاقة أشارت إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات أو وفيات (واس)

أفادت وزارة الطاقة السعودية، اليوم (الاثنين)، بنشوب حريق محدود في خط أنابيب «شرق-غرب» في المدينة المنورة، عقب تعرضه للاستهداف، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماده دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن «العمليات التشغيلية للخط لم تتأثر»، مبيناً أن «فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهداف، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتحقق من سلامته، وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة».

العالم العربي الخليج

السعودية: ارتفاع أعداد معتمري الخارج من 8 إلى 18 مليوناً

جلسة وزارية استعرضت تكامل الجهود ورفع الجاهزية لإنجاح موسم الحج المقبل (المركز الإعلامي للمؤتمر)
جلسة وزارية استعرضت تكامل الجهود ورفع الجاهزية لإنجاح موسم الحج المقبل (المركز الإعلامي للمؤتمر)
TT
TT

السعودية: ارتفاع أعداد معتمري الخارج من 8 إلى 18 مليوناً

جلسة وزارية استعرضت تكامل الجهود ورفع الجاهزية لإنجاح موسم الحج المقبل (المركز الإعلامي للمؤتمر)
جلسة وزارية استعرضت تكامل الجهود ورفع الجاهزية لإنجاح موسم الحج المقبل (المركز الإعلامي للمؤتمر)

من توفير أكثر من مليون سرير للحجاج إلى رصد مئات المخاطر المحتملة قبل وقوعها، كشفت جلسة وزارية شهدها مؤتمر ومعرض الحج السادس في جدة، الاثنين، عن حجم الاستعدادات السعودية لموسم الحج المقبل، في وقت تتجه فيه الجهات المعنية إلى رفع جودة الخدمات وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات ومرافق الإيواء، ضمن منظومة تشغيلية تشارك فيها أكثر من 60 جهة حكومية.

وخلال جلسة «خدمة ضيوف الرحمن منظومة وطنية متكاملة»، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي أُطلق عام 2019 ضمن «رؤية السعودية 2030»، أحدث تحولاً في إدارة رحلة الحاج والمعتمر، بدءاً من تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، مروراً بجودة الخدمات، وصولاً إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية.

وكشف الربيعة عن ارتفاع عدد المعتمرين القادمين من الخارج من 8.4 مليون عام 2022 إلى 18 مليوناً عام 2025، في حين ارتفع عدد زوار الروضة الشريفة من 6 ملايين إلى نحو 16 مليوناً خلال الفترة نفسها.

الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي خلال الجلسة (مؤتمر الحج)

وأوضح أن مكتب إدارة مشاريع الحج يتولى تنسيق نحو 600 خطة تشغيلية سنوياً بين الجهات المشاركة، مشيراً إلى ارتفاع رضا الحجاج من 74 إلى 93 في المائة خلال خمس سنوات، متجاوزاً المستهدف البالغ 90 في المائة.

وفي ملف الإسكان، أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب استكمال ترخيص المباني المخصصة لاستقبال حجاج الموسم المقبل، وتوفير أكثر من 1.3 مليون سرير ضمن نحو 400 ألف غرفة موزعة على 4 آلاف مبنى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت إلى أن حجم الغرف المتاحة في المدينتين يضعهما، عند مقارنتهما بالدول، ضمن الشريحة الأعلى عالمياً التي تضم نحو 10 في المائة من دول العالم من حيث الطاقة الاستيعابية للغرف، في إشارة إلى حجم البنية المخصصة لاستقبال الحجاج والمعتمرين.

أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي خلال الجلسة (مؤتمر الحج)

وكشف الخطيب عن توفير نحو 560 ألف سرير في مساكن الحجاج المؤقتة، وتنفيذ 30 ألف جولة تفتيشية خلال الموسم الماضي، إلى جانب تدريب أكثر من 45 ألف موظف لتحسين مستوى الخدمات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تقليل عدد الأسرّة في الغرف، وتشجيع تحويل مساكن الحجاج المؤقتة منشآتٍ دائمة، مع توفير خيارات إقامة تناسب مختلف القدرات الشرائية.

وفي قطاع الطيران، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج أن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبل 52 مليون مسافر خلال عام 2025، في حين جرى تشغيل الصالة الرابعة بطاقة تتجاوز 15 مليون مسافر، وتطوير صالة الحجاج بطاقة تصل إلى 16 مليوناً.

وأشار إلى أن توسعة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة سترفع طاقته الاستيعابية من 8 ملايين إلى 18 مليون مسافر، مع توقع اكتمال المشروع في أكتوبر (تشرين الأول) 2027.

عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية (مؤتمر الحج)

وكشف الدعيلج عن أن مبادرة «مسافر بلا حقيبة» خدمت نحو 4.5 مليون حاج منذ إطلاقها قبل أربع سنوات، وتعاملت مع نحو 6.7 مليون حقيبة، في حين تستعين منظومة الطيران بأكثر من 130 ناقلة جوية تربط المملكة بأكثر من 200 وجهة خلال موسم الحج.

وفي الجانب الأمني، أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أن منظومة الحج انتقلت من مرحلة التنسيق بين الجهات إلى التكامل في الخطط والعمليات، كاشفاً عن رصد أكثر من 900 خطر محتمل، وإعداد سيناريوهات استباقية وتمارين ميدانية للتعامل معها قبل وقوعها.

وأوضح أن إدارة الحشود تعتمد على دراسة ثلاثة عناصر رئيسية، هي سلوك الحاج، وخصائص المكان، والتوقيت المرتبط بأداء المناسك، مؤكداً أن الهدف لم يعد مقتصراً على التعامل مع الأزمات، بل منع حدوثها، وضمان سلامة الحجاج في ظل الكثافات البشرية الكبيرة التي تشهدها المشاعر المقدسة.

الفريق محمد البسامي متحدثاً خلال جلسة رئيسية في مؤتمر ومعرض الحج (واس)

وفي ملف الخدمات البلدية، أعلن أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود عدم تسجيل أي حالات تسمم غذائي خلال موسم الحج الماضي، مشيراً إلى أن سلامة الغذاء ستكون من أبرز أولويات الموسم المقبل.

وكشف عن إنشاء منصة إلكترونية تجمع موردي الأغذية وشركات الإعاشة؛ بهدف تنظيم عمليات التوريد وتعزيز الرقابة على جودة الغذاء المقدم للحجاج.

وأشار الداود إلى أن عدد الموجودين في مكة المكرمة يرتفع من نحو 2.5 مليون إلى 5 ملايين شخص خلال فترات الذروة؛ وهو ما يتطلب جاهزية استثنائية للبنية التحتية وخدمات النظافة والإصحاح البيئي.

وجمعت الجلسة، التي أدارها الإعلامي محمد الطميحي، مسؤولين عن قطاعات الحج والسياحة والطيران والأمن والخدمات البلدية، في نقاش عكس حجم الترابط بين هذه القطاعات، وأهمية الاستعداد المبكر لموسم لا تقاس جاهزيته بعدد الخدمات المتاحة فحسب، بل بقدرتها على العمل معاً وتقديم تجربة أكثر تنظيماً وأماناً لضيوف الرحمن.

وفي الجانب الصحي، كشفت «الصحة القابضة» عن تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة خلال الموسم الماضي. وأوضح الدكتور حاتم العُمري، الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي، أن التجمع خدم أكثر من 746 ألف مستفيد، وأجرى 128 ألف فحص ميداني، وأكثر من 415 عملية جراحية و382 عملية غسيل كلى، إلى جانب تقديم 371 ألف جرعة تطعيم.

الدكتور حاتم العُمري خلال حضوره مؤتمر ومعرض الحج في جدة (الصحة القابضة)

وأشار العُمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى استفادة 5309 حجاج من مسارات علاجية متخصصة، شملت 4574 حالة إصابة، و416 حالة جلطة دماغية، و319 حالة جلطة قلبية، ضمن منظومة تربط مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمركز التحكم بالموارد، لتسريع التدخلات الطبية للحالات الحرجة.

وفي إطار مبادرة «القلب الآمن»، أُجريت قسطرة قلبية لـ182 مريضاً، بينهم 122 باستخدام أجهزة متنقلة في مواقع وجود الحجاج، فيما نُقل 8 مرضى إلى مدينة الملك عبد الله الطبية لاستكمال العلاج، إلى جانب تقديم 16 ألفاً و607 استشارات افتراضية شملت الطوارئ والعيادات التخصصية ومتابعة مرضى السكري.

وشملت الجهود إدراج أكثر من 62 ألف حاج ضمن المسارات الوقائية للفئات عالية الخطورة، والتواصل مع نحو 17 ألفاً من المصابين بأمراض مزمنة، فيما استفاد 12 ألفاً و478 حاجاً من مبادرة «بصيرة» لتقييم المخاطر الصحية قبل أداء المناسك.

واستعرضت «الصحة القابضة» ابتكارات شملت «عيادة أمل» الذكية بالقرب من المسجد النبوي، والعيادات الافتراضية في المواقيت، و«الأسورة التوعوية الذكية»، ومشروع «تريث» لتعزيز سلامة مستخدمي الكراسي المتحركة، ضمن شبكة تضم 57 مستشفى و473 مركزاً للرعاية الأولية ومدينتين طبيتين بطاقة تتجاوز 12 ألف سرير.

مواضيع
أخبار السعودية أخبار الخليج الحج أخبار العالم السعودية الخليج العربي العالم العربي العالم