الهيئة العامة للطيران المدني: مقتل 3 في هجومين على مطار في الرياض

كشفت ​الهيئة العامة للطيران ‌المدني أن اعتداءً على مطار الملك ​خالد الدولي ​في الرياض، أمس ‌الخميس، أودى بحياة ​ثلاثة سعوديين، كما أصيب عدد ​من المواطنين ​والمقيمين.

وذكرت ⁠الهيئة في بيان: «استهدف الاعتداء الأول مرافق المطار، ​فيما ​استهدف ⁠الاعتداء الثاني طائرة ​تابعة للخطوط ​السعودية».

وجاء في البيان المنشور عبر منصة «إكس»: «أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنه في يوم الخميس... تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداءين؛ استهدف الاعتداء الأول مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية. وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة».

#بيان بشأن استهداف مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية.#الطيران_المدني pic.twitter.com/PPB2d6igZw — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 9, 2026

وتابع البيان: «قد أسفر الاعتداءان عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين... وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة؛ تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة، وقد تم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، هذا ونتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية».

وأكدت الهيئة «استمرار العمل - بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة - على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة»، مشيرةً إلى استئناف العمليات التشغيلية بالمطار، وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.