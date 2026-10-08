الدفاع المدني: أضرار في روضة وعيادات طبية بالرياض جراء شظايا باليستي

باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض، (الخميس)، سقوط شظايا صاروخ باليستي، بعد اعتراضه وتدميره، إثر إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي أن سقوط الشظايا أسفر عن أضرار مادية في روضة أطفال، ومجمع عيادات طبية، مشيراً إلى أن الفرق باشرت الموقع، واتخذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الخميس، اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينتي الرياض، وخميس مشيط جنوب السعودية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين باتجاه مدينة الرياض، أطلقتهما الميليشيات الحوثية، كما اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً آخر أُطلق باتجاه خميس مشيط.