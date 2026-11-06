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الرياضة رياضة عربية

الجزائرية إيمان خليف تخوض أول نزال احترافي الشهر المقبل

البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (رويترز)
البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (رويترز)
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الجزائرية إيمان خليف تخوض أول نزال احترافي الشهر المقبل

البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (رويترز)
البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (رويترز)

تخوض البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، بعد غيابها عن الحلبات منذ أولمبياد باريس، أول نزال احترافي لها في 15 ديسمبر (كانون الأول) بالعاصمة الفرنسية، حيث يطمح مدربها إلى تحقيق لقب عالمي في «وقت قريب جداً».

وكانت الملاكمة الجزائرية البالغة 27 عاماً والتي تعرضت مراراً لحملات تشكيك حول هويتها الجنسية، قد اضطرت في أبريل (نيسان) الماضي إلى تأجيل أول نزال احترافي لها بسبب إصابة تعرضت لها في أثناء التدريبات.

وأعلنت خليف، الحاصلة على رخصة احترافية من الاتحاد الفرنسي للملاكمة، إلى جانب مدربها كمال عبد السلام ومنظم الحدث ياسين بالرابح، خلال مؤتمر صحافي عُقد، الجمعة، في باريس، أنها ستخوض نزالها في 15 ديسمبر (كانون الأول) في قاعة «ميزون دو لا موتواليتيه».

قالت الملاكمة الجزائرية: «لقد مرّ أكثر من عامين لم أمارس فيهما الملاكمة، وقد اشتقت إلى الحلبة. أنا أعيش من أجل هذه الرياضة، وأتوق للعودة إليها من أجلي ومن أجل جمهوري. لقد كانت السنوات الأخيرة (بعد أولمبياد باريس 2024) وفترة التوقف هذه صعبة للغاية. لقد حان الوقت للانتقال إلى عالم الاحتراف، وسأبذل قصارى جهدي».

وبينما أحرزت ميداليتها الأولمبية في فئة وزن أقل من 66 كلغ، ستنافس، الشهر المقبل، في فئة «سوبر ويلتر» (أقل من 69.8 كلغ) بمواجهة الملاكمة الدومينيكانية كلاريدا سارابيا التي تحمل الجنسية الهولندية.

وأثنى المدرب كمال عبد السلام على ساربيا، قائلاً عنها: «هي ملاكمة من مستوى عالٍ، ولم تُهزم من قبل؛ إذ حققت 4 انتصارات جميعها بالضربة القاضية؛ لذا فهي تمثل تحدياً حقيقياً، لكننا نثق تماماً في إيمان».

ورأى المدرب أن الملاكمة الجزائرية قادرة على الفوز بلقب عالمي في «وقت قريب جداً»، مشيراً إلى أن ذلك «قد يتحقق في غضون ثلاثة إلى 5 نزالات، فهي تمتلك الإمكانات اللازمة لذلك».

من ناحيته، قال بالرابح: «نحن نطمح لوضع إيمان على قمة العالم، ويمكن تشبيهها بمحمد علي».

ولم تخض إيمان خليف أي نزال منذ فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، كما أنها لم تتمكن من المشاركة في بطولة أيندهوفن في يونيو (حزيران) 2025، وذلك بسبب اعتماد الاتحاد الدولي للملاكمة، قبل ذلك بأسبوع، اختباراً إلزامياً للكروموسومات.

وعلى الرغم من توجيه اتهامات متكررة لها بأنها رياضية متحولة جنسياً، فإن الملاكمة وُلدت أنثى، لكنها تحمل طبيعياً جين «اس آر أي» الذي يُعد مؤشراً على الذكورة.

وفي فبراير (شباط)، كشفت في تصريحات لصحيفة «ليكيب» أنها خضعت لعلاج هرموني لخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديها قبل أولمبياد 2024.

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الرياضة رياضة عربية

الجزائرية إيمان خليف تخوض أول نزال احترافي الشهر المقبل

البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (رويترز)
البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (رويترز)
TT
TT

الجزائرية إيمان خليف تخوض أول نزال احترافي الشهر المقبل

البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (رويترز)
البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (رويترز)

تخوض البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، بعد غيابها عن الحلبات منذ أولمبياد باريس، أول نزال احترافي لها في 15 ديسمبر (كانون الأول) بالعاصمة الفرنسية، حيث يطمح مدربها إلى تحقيق لقب عالمي في «وقت قريب جداً».

وكانت الملاكمة الجزائرية البالغة 27 عاماً والتي تعرضت مراراً لحملات تشكيك حول هويتها الجنسية، قد اضطرت في أبريل (نيسان) الماضي إلى تأجيل أول نزال احترافي لها بسبب إصابة تعرضت لها في أثناء التدريبات.

وأعلنت خليف، الحاصلة على رخصة احترافية من الاتحاد الفرنسي للملاكمة، إلى جانب مدربها كمال عبد السلام ومنظم الحدث ياسين بالرابح، خلال مؤتمر صحافي عُقد، الجمعة، في باريس، أنها ستخوض نزالها في 15 ديسمبر (كانون الأول) في قاعة «ميزون دو لا موتواليتيه».

قالت الملاكمة الجزائرية: «لقد مرّ أكثر من عامين لم أمارس فيهما الملاكمة، وقد اشتقت إلى الحلبة. أنا أعيش من أجل هذه الرياضة، وأتوق للعودة إليها من أجلي ومن أجل جمهوري. لقد كانت السنوات الأخيرة (بعد أولمبياد باريس 2024) وفترة التوقف هذه صعبة للغاية. لقد حان الوقت للانتقال إلى عالم الاحتراف، وسأبذل قصارى جهدي».

وبينما أحرزت ميداليتها الأولمبية في فئة وزن أقل من 66 كلغ، ستنافس، الشهر المقبل، في فئة «سوبر ويلتر» (أقل من 69.8 كلغ) بمواجهة الملاكمة الدومينيكانية كلاريدا سارابيا التي تحمل الجنسية الهولندية.

وأثنى المدرب كمال عبد السلام على ساربيا، قائلاً عنها: «هي ملاكمة من مستوى عالٍ، ولم تُهزم من قبل؛ إذ حققت 4 انتصارات جميعها بالضربة القاضية؛ لذا فهي تمثل تحدياً حقيقياً، لكننا نثق تماماً في إيمان».

ورأى المدرب أن الملاكمة الجزائرية قادرة على الفوز بلقب عالمي في «وقت قريب جداً»، مشيراً إلى أن ذلك «قد يتحقق في غضون ثلاثة إلى 5 نزالات، فهي تمتلك الإمكانات اللازمة لذلك».

من ناحيته، قال بالرابح: «نحن نطمح لوضع إيمان على قمة العالم، ويمكن تشبيهها بمحمد علي».

ولم تخض إيمان خليف أي نزال منذ فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، كما أنها لم تتمكن من المشاركة في بطولة أيندهوفن في يونيو (حزيران) 2025، وذلك بسبب اعتماد الاتحاد الدولي للملاكمة، قبل ذلك بأسبوع، اختباراً إلزامياً للكروموسومات.

وعلى الرغم من توجيه اتهامات متكررة لها بأنها رياضية متحولة جنسياً، فإن الملاكمة وُلدت أنثى، لكنها تحمل طبيعياً جين «اس آر أي» الذي يُعد مؤشراً على الذكورة.

وفي فبراير (شباط)، كشفت في تصريحات لصحيفة «ليكيب» أنها خضعت لعلاج هرموني لخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديها قبل أولمبياد 2024.

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الرياضة الملاكمة أولمبياد أخبار الجزائر فرنسا
الرياضة رياضة عربية

الإمارات تعلن تشكيلتها لمواجهة هندوراس وسوريا وديّاً

منتخب الإمارات يستعد لمواجهتي هندوراس وسوريا وديّاً (رويترز)
منتخب الإمارات يستعد لمواجهتي هندوراس وسوريا وديّاً (رويترز)
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الإمارات تعلن تشكيلتها لمواجهة هندوراس وسوريا وديّاً

منتخب الإمارات يستعد لمواجهتي هندوراس وسوريا وديّاً (رويترز)
منتخب الإمارات يستعد لمواجهتي هندوراس وسوريا وديّاً (رويترز)

أعلن منتخب الإمارات، الجمعة، قائمة من 26 لاعباً لمواجهة هندوراس وسوريا وديّاً على هامش معسكر داخلي في أبوظبي والعين خلال الفترة من التاسع إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة وذلك بعد تأجيل كأس آسيا لكرة القدم.

ويخوض المنتخب مباراته الودية الأولى أمام هندوراس يوم 13 نوفمبر على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، قبل أن يختتم المعسكر بمواجهة سوريا يوم 17 من الشهر ذاته على استاد هزاع بن زايد في العين.

وتمثل المباراتان فرصة مهمة للجهاز الفني لاختبار اللاعبين أمام مدرستين كرويتين مختلفتين بما يساعد على تقييم قدرة المنتخب على التعامل مع أساليب لعب متنوعة وظروف تنافسية مختلفة، قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويأتي المعسكر ضمن برنامج إعداد منتخب الإمارات لنهائيات كأس آسيا التي تأجلت لنهاية العام المقبل.

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بوقرة يستدعي خضرة وبتروني للمرة الأولى إلى منتخب لبنان

المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرة (الاتحاد اللبناني)
المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرة (الاتحاد اللبناني)
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بوقرة يستدعي خضرة وبتروني للمرة الأولى إلى منتخب لبنان

المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرة (الاتحاد اللبناني)
المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرة (الاتحاد اللبناني)

أعلن المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم، الجزائري مجيد بوقرة، قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة البصرة الدولية الودية، والتي تجمع أربعة منتخبات هي لبنان، والعراق، وإيران، وفلسطين، وشهدت استدعاء المهاجم رضا خضرة وحارس المرمى جوزيف بتروني للمرة الأولى.

وجاء استدعاء خضرة (25 عاماً)، المحترف في صفوف قره باغ الأذربيجاني، بعد جهود واتصالات أجراها الاتحاد اللبناني لكرة القدم على مدى فترة طويلة لإقناعه بتمثيل منتخب «الأرز»، في إطار خطة بوقرة لبناء فريق شاب قادر على المنافسة.

وسبق لخضرة أن لعب مع الفريق الرديف لبوروسيا دورتموند الألماني، قبل انتقاله إلى إنجلترا، حيث دافع عن ألوان برايتون، وبلاكبيرن روفرز، وشيفيلد يونايتد، وبرمنغهام سيتي، ثم خاض تجربة في الدوري الفرنسي مع ريمس ولوهافر، قبل انضمامه إلى قره باغ.

كما شهدت القائمة حضور حارس مرمى سان أنتونيو الأميركي جوزيف بتروني، الذي قدم مستويات لافتة هذا الموسم، بعدما حافظ على نظافة شباكه في عشر مباريات.

وأوضح بوقرة أن قرار المشاركة في البطولة جاء بهدف رفع مستوى التحدي أمام اللاعبين، قائلاً: «قررت والاتحاد خوض هذه البطولة مع منتخبات قوية في آسيا، لأنني أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة إلى اللاعبين لخوض مباريات على مستوى أعلى، وفيها ضغوط من نوع آخر».

وعن انضمام خضرة، وبتروني، قال المدرب الجزائري: «تحدثت إلى بتروني، ولمست مدى حبه لتمثيل هذا البلد، وهو متحمس للعب معنا، تماماً كما هو حال رضا الذي يعتبر لاعباً رائعاً. وبعد الحديث معه أيضاً شعرت باستعداده للانضمام إلينا».

بوقرة خلال إعلان قائمة المنتخب في المؤتمر الصحافي (الاتحاد اللبناني)

وأضاف: «أهمية هذا الأمر بالنسبة إلينا تتمحور حول الرغبة والشغف للدفاع عن ألوان لبنان، بقدر المستوى الفني الذي يتمتع به اللاعب».

وأكد بوقرة أن الجهاز الفني يواصل متابعة اللاعبين المحليين والمحترفين في الخارج، حتى خلال وجوده خارج لبنان، بهدف اختيار العناصر القادرة على تقديم الإضافة للمنتخب، مشيراً إلى أن العمل لا يقتصر على الأسماء المستدعاة حالياً.

وكشف عن وجود قائمة أخرى من اللاعبين ذوي الأصول اللبنانية يعمل الاتحاد على استقطابهم، قائلاً: «صحيح أن الأمور ليست سهلة، لكن نأمل أن نعلن لكم عن المزيد من اللاعبين الجدد خلال فترة التوقف الدولية المقبلة».

وشهدت التشكيلة أيضاً عودة لاعب الوسط حسين منذر إلى المنتخب بعد غياب طويل، في خطوة تعكس توجه الجهاز الفني إلى توسيع خياراته، والاستفادة من العناصر المتاحة.

ويستهل منتخب لبنان مشاركته في البطولة بمواجهة العراق على ملعب «جذع النخلة» في الدور نصف النهائي يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما يلتقي منتخبا إيران وفلسطين في المواجهة الثانية. ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة في 17 منه، بينما يتنافس الخاسران على المركز الثالث.

وضمت القائمة اللاعبين الآتية أسماؤهم:

حراسة المرمى: مصطفى مطر (النجمة)، علي السبع (جويا)، جوزيف بتروني (سان أنتونيو الأميركي).

الدفاع: خليل خميس، علي الرضا إسماعيل، محمد الحايك (النجمة)، بدر قوام، حسن فرحات، حسن قعفراني (جويا)، جاد سميرة (كارميوتيسا القبرصي)، جواو غابريال مخلوف (كومو الإيطالي)، بدرو بو ديب (باتشوكا المكسيكي). الوسط: أحمد خير الدين (الأنصار)، علي الفضل (النجمة)، حسين منذر (جويا)، محمود زبيب (العهد)، وهبي فواز (جويا).

الهجوم: علي قصاص (النجمة)، جيمي قازان (جويا)، خليل بدر (الأنصار)، ليوناردو شاهين (أوديفولد السويدي)، سامي مرهج (ألفيركا البرتغالي)، حسين شكرون (هانوفر الألماني)، رضا خضرة (قره باغ الأذربيجاني).

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