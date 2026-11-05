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بوقرة يستدعي خضرة وبتروني للمرة الأولى إلى منتخب لبنان

المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرة (الاتحاد اللبناني)
المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرة (الاتحاد اللبناني)
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بوقرة يستدعي خضرة وبتروني للمرة الأولى إلى منتخب لبنان

المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرة (الاتحاد اللبناني)
المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرة (الاتحاد اللبناني)

أعلن المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم، الجزائري مجيد بوقرة، قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة البصرة الدولية الودية، والتي تجمع أربعة منتخبات هي لبنان، والعراق، وإيران، وفلسطين، وشهدت استدعاء المهاجم رضا خضرة وحارس المرمى جوزيف بتروني للمرة الأولى.

وجاء استدعاء خضرة (25 عاماً)، المحترف في صفوف قره باغ الأذربيجاني، بعد جهود واتصالات أجراها الاتحاد اللبناني لكرة القدم على مدى فترة طويلة لإقناعه بتمثيل منتخب «الأرز»، في إطار خطة بوقرة لبناء فريق شاب قادر على المنافسة.

وسبق لخضرة أن لعب مع الفريق الرديف لبوروسيا دورتموند الألماني، قبل انتقاله إلى إنجلترا، حيث دافع عن ألوان برايتون، وبلاكبيرن روفرز، وشيفيلد يونايتد، وبرمنغهام سيتي، ثم خاض تجربة في الدوري الفرنسي مع ريمس ولوهافر، قبل انضمامه إلى قره باغ.

كما شهدت القائمة حضور حارس مرمى سان أنتونيو الأميركي جوزيف بتروني، الذي قدم مستويات لافتة هذا الموسم، بعدما حافظ على نظافة شباكه في عشر مباريات.

وأوضح بوقرة أن قرار المشاركة في البطولة جاء بهدف رفع مستوى التحدي أمام اللاعبين، قائلاً: «قررت والاتحاد خوض هذه البطولة مع منتخبات قوية في آسيا، لأنني أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة إلى اللاعبين لخوض مباريات على مستوى أعلى، وفيها ضغوط من نوع آخر».

وعن انضمام خضرة، وبتروني، قال المدرب الجزائري: «تحدثت إلى بتروني، ولمست مدى حبه لتمثيل هذا البلد، وهو متحمس للعب معنا، تماماً كما هو حال رضا الذي يعتبر لاعباً رائعاً. وبعد الحديث معه أيضاً شعرت باستعداده للانضمام إلينا».

بوقرة خلال إعلان قائمة المنتخب في المؤتمر الصحافي (الاتحاد اللبناني)

وأضاف: «أهمية هذا الأمر بالنسبة إلينا تتمحور حول الرغبة والشغف للدفاع عن ألوان لبنان، بقدر المستوى الفني الذي يتمتع به اللاعب».

وأكد بوقرة أن الجهاز الفني يواصل متابعة اللاعبين المحليين والمحترفين في الخارج، حتى خلال وجوده خارج لبنان، بهدف اختيار العناصر القادرة على تقديم الإضافة للمنتخب، مشيراً إلى أن العمل لا يقتصر على الأسماء المستدعاة حالياً.

وكشف عن وجود قائمة أخرى من اللاعبين ذوي الأصول اللبنانية يعمل الاتحاد على استقطابهم، قائلاً: «صحيح أن الأمور ليست سهلة، لكن نأمل أن نعلن لكم عن المزيد من اللاعبين الجدد خلال فترة التوقف الدولية المقبلة».

وشهدت التشكيلة أيضاً عودة لاعب الوسط حسين منذر إلى المنتخب بعد غياب طويل، في خطوة تعكس توجه الجهاز الفني إلى توسيع خياراته، والاستفادة من العناصر المتاحة.

ويستهل منتخب لبنان مشاركته في البطولة بمواجهة العراق على ملعب «جذع النخلة» في الدور نصف النهائي يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما يلتقي منتخبا إيران وفلسطين في المواجهة الثانية. ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة في 17 منه، بينما يتنافس الخاسران على المركز الثالث.

وضمت القائمة اللاعبين الآتية أسماؤهم:

حراسة المرمى: مصطفى مطر (النجمة)، علي السبع (جويا)، جوزيف بتروني (سان أنتونيو الأميركي).

الدفاع: خليل خميس، علي الرضا إسماعيل، محمد الحايك (النجمة)، بدر قوام، حسن فرحات، حسن قعفراني (جويا)، جاد سميرة (كارميوتيسا القبرصي)، جواو غابريال مخلوف (كومو الإيطالي)، بدرو بو ديب (باتشوكا المكسيكي). الوسط: أحمد خير الدين (الأنصار)، علي الفضل (النجمة)، حسين منذر (جويا)، محمود زبيب (العهد)، وهبي فواز (جويا).

الهجوم: علي قصاص (النجمة)، جيمي قازان (جويا)، خليل بدر (الأنصار)، ليوناردو شاهين (أوديفولد السويدي)، سامي مرهج (ألفيركا البرتغالي)، حسين شكرون (هانوفر الألماني)، رضا خضرة (قره باغ الأذربيجاني).

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الرياضة رياضة عربية

بوقرة يستدعي خضرة وبتروني للمرة الأولى إلى منتخب لبنان

المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرة (الاتحاد اللبناني)
المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرة (الاتحاد اللبناني)
TT
TT

بوقرة يستدعي خضرة وبتروني للمرة الأولى إلى منتخب لبنان

المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرة (الاتحاد اللبناني)
المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرة (الاتحاد اللبناني)

أعلن المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم، الجزائري مجيد بوقرة، قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة البصرة الدولية الودية، والتي تجمع أربعة منتخبات هي لبنان، والعراق، وإيران، وفلسطين، وشهدت استدعاء المهاجم رضا خضرة وحارس المرمى جوزيف بتروني للمرة الأولى.

وجاء استدعاء خضرة (25 عاماً)، المحترف في صفوف قره باغ الأذربيجاني، بعد جهود واتصالات أجراها الاتحاد اللبناني لكرة القدم على مدى فترة طويلة لإقناعه بتمثيل منتخب «الأرز»، في إطار خطة بوقرة لبناء فريق شاب قادر على المنافسة.

وسبق لخضرة أن لعب مع الفريق الرديف لبوروسيا دورتموند الألماني، قبل انتقاله إلى إنجلترا، حيث دافع عن ألوان برايتون، وبلاكبيرن روفرز، وشيفيلد يونايتد، وبرمنغهام سيتي، ثم خاض تجربة في الدوري الفرنسي مع ريمس ولوهافر، قبل انضمامه إلى قره باغ.

كما شهدت القائمة حضور حارس مرمى سان أنتونيو الأميركي جوزيف بتروني، الذي قدم مستويات لافتة هذا الموسم، بعدما حافظ على نظافة شباكه في عشر مباريات.

وأوضح بوقرة أن قرار المشاركة في البطولة جاء بهدف رفع مستوى التحدي أمام اللاعبين، قائلاً: «قررت والاتحاد خوض هذه البطولة مع منتخبات قوية في آسيا، لأنني أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة إلى اللاعبين لخوض مباريات على مستوى أعلى، وفيها ضغوط من نوع آخر».

وعن انضمام خضرة، وبتروني، قال المدرب الجزائري: «تحدثت إلى بتروني، ولمست مدى حبه لتمثيل هذا البلد، وهو متحمس للعب معنا، تماماً كما هو حال رضا الذي يعتبر لاعباً رائعاً. وبعد الحديث معه أيضاً شعرت باستعداده للانضمام إلينا».

بوقرة خلال إعلان قائمة المنتخب في المؤتمر الصحافي (الاتحاد اللبناني)

وأضاف: «أهمية هذا الأمر بالنسبة إلينا تتمحور حول الرغبة والشغف للدفاع عن ألوان لبنان، بقدر المستوى الفني الذي يتمتع به اللاعب».

وأكد بوقرة أن الجهاز الفني يواصل متابعة اللاعبين المحليين والمحترفين في الخارج، حتى خلال وجوده خارج لبنان، بهدف اختيار العناصر القادرة على تقديم الإضافة للمنتخب، مشيراً إلى أن العمل لا يقتصر على الأسماء المستدعاة حالياً.

وكشف عن وجود قائمة أخرى من اللاعبين ذوي الأصول اللبنانية يعمل الاتحاد على استقطابهم، قائلاً: «صحيح أن الأمور ليست سهلة، لكن نأمل أن نعلن لكم عن المزيد من اللاعبين الجدد خلال فترة التوقف الدولية المقبلة».

وشهدت التشكيلة أيضاً عودة لاعب الوسط حسين منذر إلى المنتخب بعد غياب طويل، في خطوة تعكس توجه الجهاز الفني إلى توسيع خياراته، والاستفادة من العناصر المتاحة.

ويستهل منتخب لبنان مشاركته في البطولة بمواجهة العراق على ملعب «جذع النخلة» في الدور نصف النهائي يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما يلتقي منتخبا إيران وفلسطين في المواجهة الثانية. ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة في 17 منه، بينما يتنافس الخاسران على المركز الثالث.

وضمت القائمة اللاعبين الآتية أسماؤهم:

حراسة المرمى: مصطفى مطر (النجمة)، علي السبع (جويا)، جوزيف بتروني (سان أنتونيو الأميركي).

الدفاع: خليل خميس، علي الرضا إسماعيل، محمد الحايك (النجمة)، بدر قوام، حسن فرحات، حسن قعفراني (جويا)، جاد سميرة (كارميوتيسا القبرصي)، جواو غابريال مخلوف (كومو الإيطالي)، بدرو بو ديب (باتشوكا المكسيكي). الوسط: أحمد خير الدين (الأنصار)، علي الفضل (النجمة)، حسين منذر (جويا)، محمود زبيب (العهد)، وهبي فواز (جويا).

الهجوم: علي قصاص (النجمة)، جيمي قازان (جويا)، خليل بدر (الأنصار)، ليوناردو شاهين (أوديفولد السويدي)، سامي مرهج (ألفيركا البرتغالي)، حسين شكرون (هانوفر الألماني)، رضا خضرة (قره باغ الأذربيجاني).

مواضيع
كرة القدم لبنان
الرياضة رياضة عربية

عزي ورباش في قائمة منتخب الجزائر للمرة الأولى

محمد عزي (الشرق الأوسط)
محمد عزي (الشرق الأوسط)
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عزي ورباش في قائمة منتخب الجزائر للمرة الأولى

محمد عزي (الشرق الأوسط)
محمد عزي (الشرق الأوسط)

استدعى إبراهيم حمداني، مدرب الجزائر، الخميس، محمد عزي وعبد الرحمن رباش لأول مرة لتشكيلة الفريق الذي سيواجه توغو في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في وقت لاحق الشهر الحالي.

وعقد حمداني مؤتمراً صحافياً في قاعة ملحقة بملعب «نيسلون مانديلا» ببراقي، أعلن خلاله التشكيلة التي ستواجه توغو في ملعب «حسين آيت أحمد» في تيزي وزو في 14 من الشهر الحالي، ثم بعدها بثلاثة أيام في لومي ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات.

وأعلن حمداني، الذي تولّى قيادة الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي خلفاً للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش عقب كأس العالم، انضمام عزي مدافع تشسكا موسكو ورباش مهاجم ألافيس الإسباني للفريق لأول مرة.

وأعاد حمداني 5 لاعبين للتشكيلة كانوا قد غابوا عن فترة التوقف الدولي الأخيرة في سبتمبر الماضي، هم الحارس أسامة بن بوط، والمدافع رفيق بلغاي، ولاعبا الوسط هشام بوداوي وياسين تيتراوي، والمهاجم فارس غجميس.

ودافع حمداني عن خياراته قائلاً في المؤتمر الصحافي: «إنها قائمة على دوافع فنية فقط». وأضاف أن «المعسكر، الذي ينطلق الاثنين المقبل ويستمر حتى 17 من الشهر الحالي، الثاني له فقط».

وعن غياب الحارس لوكا زيدان، قال: «كما قلت، خياراتي قائمة على الأساس الفني، وبشأن حراسة المرمى، اخترت الحراس الذي لعبوا أكثر مع أنديتهم منذ المعسكر الأخير».

وواصل حمداني إبعاد ريان آيت نوري مدافع مانشستر سيتي.

وتتصدر الجزائر المجموعة التاسعة بـ4 نقاط من مباراتين متقدمة بفارق نقطة واحدة عن زامبيا وتوغو، فيما تتذيل بوروندي الترتيب بنقطة واحدة.

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كأس الأمم الأفريقية الجزائر
الرياضة رياضة عربية

إلغاء ودية الأردن وإندونيسيا في عمان

ألغيت مباراة الأردن الودية مع إندونيسيا التي كانت مقررة يوم 13 نوفمبر الحالي في عمّان (منتخب الأردن)
ألغيت مباراة الأردن الودية مع إندونيسيا التي كانت مقررة يوم 13 نوفمبر الحالي في عمّان (منتخب الأردن)
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إلغاء ودية الأردن وإندونيسيا في عمان

ألغيت مباراة الأردن الودية مع إندونيسيا التي كانت مقررة يوم 13 نوفمبر الحالي في عمّان (منتخب الأردن)
ألغيت مباراة الأردن الودية مع إندونيسيا التي كانت مقررة يوم 13 نوفمبر الحالي في عمّان (منتخب الأردن)

ألغيت مباراة الأردن الودية مع إندونيسيا التي كانت مقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في عمّان، بناء على طلب الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، حسب ما أعلن الاتحاد الأردني للعبة، الخميس.

وقال الاتحاد الأردني إنه «يواصل جهوده لتوفير أفضل فرص الإعداد والتحضير لمنتخب النشامى، رغم ارتباط غالبية المنتخبات الوطنية بمباريات ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي ذاتها».

لكنه أكد أن المباراة الودية الأخرى التي تجمعه بنظيره الأسترالي، الثلاثاء 17 نوفمبر، على ستاد عمّان الدولي «قائمة في موعدها المحدد دون أي تغيير».

ويأتي هذا القرار بعد تأجيل كأس آسيا 2027 التي كانت مقررة في السعودية لنحو عام، بسبب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لتقام في أواخر عام 2027.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب الأردن، وصيف بطل آسيا، بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية، فيما تلعب إندونيسيا بمجموعة اليابان وقطر وتايلاند.

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