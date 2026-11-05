إلغاء ودية الأردن وإندونيسيا في عمان

ألغيت مباراة الأردن الودية مع إندونيسيا التي كانت مقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في عمّان، بناء على طلب الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، حسب ما أعلن الاتحاد الأردني للعبة، الخميس.

وقال الاتحاد الأردني إنه «يواصل جهوده لتوفير أفضل فرص الإعداد والتحضير لمنتخب النشامى، رغم ارتباط غالبية المنتخبات الوطنية بمباريات ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي ذاتها».

لكنه أكد أن المباراة الودية الأخرى التي تجمعه بنظيره الأسترالي، الثلاثاء 17 نوفمبر، على ستاد عمّان الدولي «قائمة في موعدها المحدد دون أي تغيير».

ويأتي هذا القرار بعد تأجيل كأس آسيا 2027 التي كانت مقررة في السعودية لنحو عام، بسبب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لتقام في أواخر عام 2027.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب الأردن، وصيف بطل آسيا، بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية، فيما تلعب إندونيسيا بمجموعة اليابان وقطر وتايلاند.