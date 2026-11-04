تريزيغيه وشحاتة ينافسان على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا... وحمزة في مواجهة بوعدي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأربعاء قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في القارة لعام 2026، وسط حضور مصري لافت على مستوى اللاعبين والمدربين والمنتخبات والأندية.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة إدراج محمود حسن «تريزيغيه» ومحمد شحاتة، بعدما قدما مستويات مميزة خلال الموسم الماضي.

وجاء ترشيح تريزيغيه، المنتقل إلى الرياض السعودي مع بداية الموسم الحالي، بعد تألقه مع الأهلي، فيما نال محمد شحاتة مكانه في القائمة بعد مساهمته في قيادة الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما ضمت القائمة أسماء عربية بارزة أخرى، من بينها الجزائري أحمد خالدي لاعب اتحاد العاصمة والمتوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كذلك عبد النور بلحسيني (شباب بلوزداد) ومحمد ربيع حريمات (الجيش الملكي) ومنير شعير (نهضة بركان) وسفيان المودن (أولمبيك أسفي) وخوليسو موداو (ماميلودي صن داونز) وعبد الرؤوف يعقوب (الهلال السوداني).

وفي فئة المدربين، دخل حسام حسن، مدرب منتخب مصر، سباق المنافسة على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا، بعدما قاد المنتخب إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2026، بينما شملت القائمة أيضاً معتمد جمال مدرب الزمالك.

أيوب بوعدي لاعب المنتخب المغربي (أ.ف.ب)

وسيواجه حسن منافسة قوية من أسماء بارزة، أبرزها الثنائي المغربي وليد الركراكي ومحمد وهبي وميغيل كاردوزو (ماميلودي صن داونز) وبابي ثياو (السنغال) وألكسندر سانتوس (الجيش الملكي) وسيباستيان ديسابر (الكونغو الديمقراطية) ولامين ندياي (اتحاد العاصمة) وبوبيستا (الرأس الأخضر).

وامتد الحضور المصري إلى قائمة أفضل منتخب في القارة، حيث جاء منتخب مصر بين عشرة منتخبات مرشحة للجائزة بعد مشواره في كأس العالم 2026.

وتضم القائمة أيضاً منتخبات الجزائر والمغرب وتونس والسنغال وساحل العاج والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وغانا وجنوب أفريقيا.

كما ينافس الزمالك ضمن المرشحين لجائزة أفضل نادٍ أفريقي، ليكون الممثل المصري الوحيد في القائمة، بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي وبلوغه نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي.

وتضم القائمة أيضاً مانياما يونيون (الكونغو الديمقراطية) اتحاد العاصمة (الجزائر) شباب بلوزداد (الجزائر) ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) نهضة بركان (المغرب) أولمبيك أسفي (المغرب) الجيش الملكي (المغرب) الترجي (تونس) الهلال (السودان).

حمزة عبد الكريم (رويترز)

وينافس المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة ومنتخب مصر على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا مع مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في القارة.

وشهدت القائمة حضوراً عربياً لافتاً، بوجود الجزائري إبراهيم مازة لاعب باير ليفركوزن، والثنائي المغربي عبد الله وزان لاعب أياكس وأيوب بوعدي لاعب مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكاف في السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة لاغوس النيجيرية.