عزت الله: افتقدنا التركيز... وأبارك للهلال وجماهيره الرائعة

استدعى الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق لكرة القدم، 29 لاعباً إلى قائمة «أسود الرافدين»، للمشاركة في بطولة البصرة الدولية الرباعية المقامة خلال الفترة الممتدة من 9 ولغاية 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة منتخبات إيران ولبنان وفلسطين والعراق.

وضمّت القائمة 10 محترفين خارج البلاد، إلى جانب 4 لاعبين جدد يتم استدعاؤهم للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب العراقي، وهم لاعبا دهوك سيابند عكيد ويونس حمود، ولاعب الكرمة أموري فيصل، ومهاجم الكهرباء حيدر عايد.

ويستهل المنتخب العراقي مشواره بمواجهة لبنان، بينما يلتقي منتخبا إيران وفلسطين، على أن تُختتم المنافسات بمواجهة العراق أمام إيران، بينما يلتقي منتخبا فلسطين ولبنان.

واللاعبون الذين تمت دعوتهم هم: في حراسة المرمى: أحمد باسل، محمد صالح، كميل سعدي، حسين حسن.

أما في خط الدفاع فسيحضر اللاعبون: آدم طالب، كرار عامر، أكم هاشم، يوسف الإمام، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، إبراهيم بايش، سيابند عكيد.

وفي خط الوسط: زيد إسماعيل، زيدان إقبال، إيمار شير، حيدر عبد الكريم، يوسف نصراوي، محمد قاسم، أموري فيصل، بيتر كوركيس، منتظر الماجد، ماركو فرج، هيران أحمد. أما في الهجوم فيتواجد كل من: حسين علي، أيمن حسين، سيف رشيد، يونس حمود، أحمد عايد.