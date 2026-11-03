عزت الله: افتقدنا التركيز... وأبارك للهلال وجماهيره الرائعة

قدم الإيراني سعيد عزت الله المحترف في صفوف شباب أهلي دبي الإماراتي تهنئته لفريق الهلال بعد الفوز على فريقه في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وتوقفت سلسلة انتصارات الفريق الإماراتي أمام الهلال بعد خسارته بثنائية نظيفة، بعد أن حقق شباب الأهلي ثلاث انتصارات متتالية قبل تعثره.
️ | سعيد عزت الله، لاعب فريق #شباب_الأهلي، لوسائل الإعلام:«أهنئ الهلال وجماهيره الرائعة على الفوز. كانت مباراة صعبة، وكنا قريبين من الخروج بنتيجة أفضل، لكننا افتقدنا التركيز في كرتين. في المجمل، قدمنا مباراة جيدة، وأبارك للهلال انتصاره».#الهلال_شباب_الأهلي... pic.twitter.com/jsCikhGZ0i
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 3, 2026
وقال عزت الله في حديث مقتضب لوسائل الإعلام بعد المباراة «أهنئ الهلال وجماهيره الرائعة على الفوز. كانت مباراة صعبة، وكنا قريبين من الخروج بنتيجة أفضل، لكننا افتقدنا التركيز في كرتين. في المجمل، قدمنا مباراة جيدة، وأبارك للهلال انتصاره».