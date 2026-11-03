غالتييه: تجاوزنا الغيابات أمام الدحيل والحسم المبكر منح نيوم الفوز

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم أن الانتصار الذي حققه فريقه جاء أمام منافس قوي ورغم الظروف الصعبة والغيابات، مشيراً إلى أن الحسم المبكر وتعديل الخطة في الشوط الثاني حسما النقاط الثلاث، بينما أرجَع قيوم مساعد مدرب فريق الدحيل الخسارة إلى البداية المتأخرة وعدم التوفيق أمام المرمى.

وحقق فريق نيوم فوزاً كبيراً على ضيفه فريق الدحيل القطري بثلاثة أهداف دون رد ليخطف صدارة المجموعة بست نقاط، وهو رصيد فريق الدحيل نفسه.

وقال كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم في المؤتمر الصحافي: «فوز مهم جداً أمام فريق قوي جداً ورغم الغيابات الكبيرة في فريقنا حققنا الثلاث نقاط، واستغللنا الدقائق الأولى من المباراة بتسجيل هدفين، في نهاية الشوط الأول فقدنا السيطرة على المباراة، لعبنا في الشوط الثاني بطريقة 3 مدافعين وحققنا الفوز بالاستحواذ وتحصين مناطقنا الدفاعية».

️| كريستوف غالتييه مدرب فريق #نيوم في المؤتمر الصحافي:- حالياً لدينا فترة توقف كبيرة وبعض اللاعبين سيذهبون لتمثيل منتخبات بلادهم وأتمنى عودتهم دون إصابات.- لم يتضح الجدول بشكل نهائي بسبب عدم برمجة مباريات الدوري حتى الآن، منحت راحة لمدة 10 أيام للاعبين وبعدها نستعد لخوض كافة... pic.twitter.com/i6P2p5dH7l — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 3, 2026

وأضاف: «قبل تبديلات الشوط الثاني، حاول التسجيل الدحيل ولكن الحارس ماكسيمانو تألق وحرم الدحيل من التسجيل، وهدف سعيد بن رحمه الثالث حسم المباراة بشكل نهائي».

وعن فترة التوقف قال غالتييه: «حالياً لدينا فترة توقف كبيرة وبعض اللاعبين سيذهبون لتمثيل منتخبات بلدانهم وأتمنى عودتهم دون إصابات». وردا على «الشرق الأوسط» حول برنامج الفريق بعد إلغاء الجولة الـ13 وفترة التوقف الدولي قال غاليتيه: «لم يتضح الجدول بشكل نهائي بسبب عدم برمجة مباريات الدوري حتى الآن، منحت راحة لمدة 10 أيام للاعبين وبعدها نستعد لخوض جميع البطولات وتنتظرنا مواجهة قوية أمام الدحيل يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) في الدوحة، سنحاول استعادة فالنتين فادا وأمادو كوني وعلاء حجي وسنتابع حالتهم الصحية للمشاركة مع الفريق».

وأكمل: «أي مدرب في العالم لا يتمتع بإجازة لأنه على تواصل دائم مع كل الأجهزة الفنية لمتابعة البرامج المعدّة للاعبين في أثناء فترات التوقف».

️| قيوم مساعد مدرب فريق #الدحيل في المؤتمر الصحافي:- لم نتوقع هذه النتيجة القاسية، حاولنا الفوز ولكن لم نتوفق في النتيجة.- حضرنا للعب بنفس طريقتنا في الدوري ولكن نيوم لم يمنحنا الفرصة خاصةً أننا لسنا في يومنا.#نيوم_الدحيل #دوري_أبطال_الخليج pic.twitter.com/atONNrtmjE — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 3, 2026

من جهته، قال قيوم مساعد مدرب فريق الدحيل في المؤتمر الصحافي: «لم نتوقع هذه النتيجة القاسية، حاولنا الفوز ولكن لم نوفّق في النتيجة». وأضاف قيوم: «حضرنا للعب بنفس الطريقة التي نلعبها في الدوري ولكن نيوم لم يعطنا الفرصة خصوصاً ونحن لسنا في يومنا، حاولنا الوصول للمرمى ولكن لم نسجل، الهدفان الأولان ساعدا نيوم على الظفر بالثلاث نقاط».

وأكمل: «وضعنا أفضل تشكيلة مناسبة، ولكن نيوم دخل بكامل قوته، أرحنا عدداً كبيراً من اللاعبين ودخلنا بأكثر من لاعب بديل ونيوم حقق النقاط الثلاث، سبب غياب المدرب جمال بلماضي عن المؤتمر الصحافي هو إرهاق كبير بسبب التوجيهات في المباراة».