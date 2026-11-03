«أبطال آسيا 2»: السيب العماني يحقق فوزه الأول على حساب إيست بنغالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5337197-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
«أبطال آسيا 2»: السيب العماني يحقق فوزه الأول على حساب إيست بنغال
فرحة لاعبي السيب بالفوز على إيست بنغال (الاتحاد الآسيوي)
حقق فريق السيب العُماني انتصاره الأول على مستوى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بتغلبه على مضيّفه إيست بنغال الهندي 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة.
وسجل الغابوني أكس ميي هدف التقدم للفريق العُماني قبل 5 دقائق فقط من نهاية المباراة، ثم أضاف زاهر الأغبري الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
ومنح هذا الفوز الأمل لفريق السيب في المنافسة على التأهل بأحد مركزي الوصافة أو الصدارة عن المجموعة الرابعة، حيث رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن الحسين الأردني صاحب المركز الثاني، والذي يلتقي لاحقاً، الثلاثاء، مع المتصدر الشرطة «7 نقاط».
أما إيست بنغال فقد قلصت الهزيمة حظوظه في المنافسة على التأهل؛ إذ يتذيل الترتيب بنقطتين فقط.
أعلن فريق تويوتا الياباني الثلاثاء عودة كاله روفانبيرا إلى بطولة العالم للراليات، التي فاز بلقبها مرتين، العام المقبل، بعدما رحل عن منافساتها في 2025.
«الشرق الأوسط» (طوكيو)
«الدوري القطري»: إيقافات بالجملة وغرامات ضخمة عقب أحداث مباراة «السد» و«الشمال»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5337204-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF
«الدوري القطري»: إيقافات بالجملة وغرامات ضخمة عقب أحداث مباراة «السد» و«الشمال»
عقوبات مغلّظة بعد مشاجرة لاعبي «السد» و«الشمال» (الدوري القطري)
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم، الثلاثاء، توقيع غرامة قدرها مليون ريال قطري (273200 دولار) على كلاودينيو، لاعب «السد»، وإيقافه لمدة 6 مباريات، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام «الشمال» في الدوري المحلي.
وبعد فوز «السد»، حامل اللقب، 4-1 على «الشمال»، يوم الجمعة الماضي، دخل خالد الأنصاري، المدرب المساعد لـ«الشمال»، في نقاش جانبي مع قائد «السد» حسن الهيدوس، عقب صفارة النهاية، قبل أن يقوم محمد كمارا، لاعب «السد»، بدفع الأنصاري، ثم احتدم الموقف بعدما حاول كلاودينيو ركل المدرب المساعد ليتلقى البطاقة الحمراء.
ودفع كلاودينيو منصة جائزة رجل المباراة؛ اعتراضاً على طرده.
وقالت لجنة الانضباط، في بيان: «قررت اللجنة إيقاف اللاعب كلاوديو ليونيل 6 مباريات (إيقاف انضباطي)، وفرْض غرامة مالية قدرها مليون ريال قطري، إلى جانب إلزامه بتسديد قيمة الأضرار المالية الناجمة عن إلقاء جائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك بسبب السلوك غير الرياضي بعد مباراة السد والشمال، التي أُقيمت يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2026».
وقررت اللجنة إيقاف التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب «الشمال»، 3 مباريات (إيقاف انضباطي) مع غرامة قدرها 15 ألف ريال، على أثر طرده أثناء اللقاء لاستخدامه المرفق، وهو ما عدَّه الحَكم اعتداء بدنياً على لاعب «السد».
وشملت القرارات أيضاً إيقاف خالد الأنصاري، مساعد مدرب «الشمال»، 5 مباريات وغرامة 50 ألف ريال بسبب السلوك غير الرياضي، إضافة إلى توجيه لفت نظر وغرامة 10 آلاف ريال لكل من محمد كمارا وحارس «السد» سعد الشيب.
فرحة لاعبي «الشباب» العماني بالفوز على «شعب حضرموت» (نادي الشباب)
حقق «الشباب» العماني فوزاً عريضاً على «شعب حضرموت» اليمني بنتيجة 4 / 0، الثلاثاء، ضِمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات في «دوري أبطال الخليج لكرة القدم».
وأنهى الفريق العماني الشوط الأول متفوقاً بثنائية سجّلها ماركو موسلين وجمعة الحبسي في الدقيقتين 27 و39.
وفي الشوط الثاني، أضاف حسين سعيد الشحري ومصعب المعمري الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 46 و49.
وبهذه النتيجة يحقق «الشباب» العماني فوزه الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، متخلفاً بفارق الأهداف عن «الدحيل» القطري، متذيل الترتيب، الذي سيواجه «نيوم» السعودي، في وقت لاحق الثلاثاء.
أما «شعب حضرموت» فبقي بلا رصيد بعد خسارة ثالثة، ليتذيّل الترتيب في المركز الرابع.
وبدأ «الشباب» العماني مشواره في هذه المجموعة بالخسارة 0 / 3 أمام «الدحيل»، قبل أن ينتفض بالفوز على «نيوم» السعودي بنتيجة 3 / 1 في الجولة الثانية.
أما «شعب حضرموت» فقد خسر برباعية دون رد أمام «نيوم»، قبل أن يتعثر مجدداً بالخسارة 1 / 2 أمام «الدحيل».
وفي بغداد، اكتفى «الزوراء» العراقي بالتعادل على أرضه ووسط جماهيره مع «الرفاع» البحريني بنتيجة 1 / 1، الثلاثاء، ضِمن الجولة نفسها لحساب المجموعة الثالثة.
وبعد شوطٍ أول سلبي، تقدّم الفريق العراقي بهدف محمد قاسم في الدقيقة 71.
وصحّح «الرفاع» وضعه سريعاً بعد أقل من دقيقتين بهدف سجّله مهدي عبد الجبار في الدقيقة 73.
وحصل كل فريق على نقطة، ليرفع «الرفاع» البحريني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، بينما يملك «الزوراء» نقطتين في المركز الثالث.
ويلتقي، الأربعاء، «النصر» الإماراتي متصدر الترتيب بـ6 نقاط مع نادي قطر، صاحب المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
«أبطال آسيا 2»: السيب العماني يحقق فوزه الأول على حساب إيست بنغالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5337197-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
«أبطال آسيا 2»: السيب العماني يحقق فوزه الأول على حساب إيست بنغال
فرحة لاعبي السيب بالفوز على إيست بنغال (الاتحاد الآسيوي)
حقق فريق السيب العُماني انتصاره الأول على مستوى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بتغلبه على مضيّفه إيست بنغال الهندي 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة.
وسجل الغابوني أكس ميي هدف التقدم للفريق العُماني قبل 5 دقائق فقط من نهاية المباراة، ثم أضاف زاهر الأغبري الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
ومنح هذا الفوز الأمل لفريق السيب في المنافسة على التأهل بأحد مركزي الوصافة أو الصدارة عن المجموعة الرابعة، حيث رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن الحسين الأردني صاحب المركز الثاني، والذي يلتقي لاحقاً، الثلاثاء، مع المتصدر الشرطة «7 نقاط».
أما إيست بنغال فقد قلصت الهزيمة حظوظه في المنافسة على التأهل؛ إذ يتذيل الترتيب بنقطتين فقط.