«أبطال آسيا 2»: السيب العماني يحقق فوزه الأول على حساب إيست بنغال

حقق فريق السيب العُماني انتصاره الأول على مستوى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بتغلبه على مضيّفه إيست بنغال الهندي 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وسجل الغابوني أكس ميي هدف التقدم للفريق العُماني قبل 5 دقائق فقط من نهاية المباراة، ثم أضاف زاهر الأغبري الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ومنح هذا الفوز الأمل لفريق السيب في المنافسة على التأهل بأحد مركزي الوصافة أو الصدارة عن المجموعة الرابعة، حيث رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن الحسين الأردني صاحب المركز الثاني، والذي يلتقي لاحقاً، الثلاثاء، مع المتصدر الشرطة «7 نقاط».

أما إيست بنغال فقد قلصت الهزيمة حظوظه في المنافسة على التأهل؛ إذ يتذيل الترتيب بنقطتين فقط.