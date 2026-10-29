عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:55 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

«شطب» مدرب تنس طاولة يشعل نقاشاً حول أساليب تدريب الناشئين في مصر

زينة فاروق مع مدربها في تنس الطاولة قبل إحدى المواجهات (حسابها في «فيسبوك»)
زينة فاروق مع مدربها في تنس الطاولة قبل إحدى المواجهات (حسابها في «فيسبوك»)
TT
TT

«شطب» مدرب تنس طاولة يشعل نقاشاً حول أساليب تدريب الناشئين في مصر

زينة فاروق مع مدربها في تنس الطاولة قبل إحدى المواجهات (حسابها في «فيسبوك»)
زينة فاروق مع مدربها في تنس الطاولة قبل إحدى المواجهات (حسابها في «فيسبوك»)

قرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة «شطب» مدرب من سجلاته ومنعه نهائياً من ممارسة أي نشاط مرتبط باللعبة، بعدما خلص إلى أنه «صفع» لاعبة ناشئة عقب إحدى مبارياتها في بطولة أسبوع الأمل العالمية التي أقيمت بمدينة شيفيلد الإنجليزية في وقت سابق من هذا الشهر، في واقعة أثارت نقاشاً واسعاً في مصر بشأن أساليب التعامل مع الرياضيين الناشئين.

وقال الاتحاد إن مجلس إدارته عقد اجتماعاً طارئاً أمس (الأربعاء) لمناقشة الواقعة قبل أن يقرر «شطب» المدرب محمد ممتاز مع إحالة نتائج التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لاتخاذ ما تراه كل جهة مناسباً في نطاق اختصاصها.

وتفجّرت القضية بعدما تداولت وسائل إعلام مصرية على نطاق واسع مقطع فيديو ظهر فيه المدرب وهو يلامس وجه اللاعبة زينة فاروق عقب إحدى مبارياتها في البطولة المخصصة للاعبين تحت 12 عاماً.

ووصف الاتحاد الواقعة صراحة في بيان العقوبة بأن «المدرب ظهر وهو يصفعها على الوجه»، مؤكداً التزامه بحماية حقوق اللاعبين وكرامتهم، ورفضه أي سلوك يتعارض مع القيم الأخلاقية التي تقوم عليها الرياضة.

وجاء القرار وسط ضغوط من وزارة الشباب والرياضة، التي منحت الاتحاد مهلة 48 ساعة لتقديم تقرير مفصل عن الواقعة بعد أن أعلنت عدم تلقيها نتائج التحقيقات رغم توجيهات سابقة بسرعة استكمال الإجراءات القانونية.

كما أكدت الوزارة أن الوزير جوهر نبيل وجّه باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، تشمل إيقاف المدرب وفتح تحقيق رسمي وموافاة الوزارة بنتائجه.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» على الفور الوصول للمدرب للحصول على تعليق.

وأثارت القضية انقساماً في ردود الفعل بعد خروج والدة اللاعبة للدفاع عن المدرب. وقالت في مقطع فيديو إن الواقعة المتداولة أُسيء تفسيرها، مضيفة أن المدرب كان يحاول فقط لفت انتباه اللاعبة وليس الاعتداء عليها، ومؤكدة أن ممتاز يشرف على تدريب ابنتها منذ سنوات ويعاملها «كأنها ابنته، ولم يسبق أن أساء معاملتها».

وفتحت الواقعة نقاشاً أوسع حول ثقافة التدريب في الرياضة المصرية؛ إذ يرى منتقدون أن أساليب التوبيخ البدني أو اللفظي بحق الرياضيين الناشئين كثيراً ما يتم التساهل معها بدعوى السعي إلى تحقيق الإنجازات، وهو ما أعاد المطالبة بتعزيز آليات حماية الأطفال والرياضيين الصغار من أي أشكال الإساءة أو سوء المعاملة.

مواضيع
رياضة مصرية تنس مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«صخرة محمد صلاح» تتحول إلى مزار سياحي في طرابزون التركية

رياضة عالمية هذا الموقع السياحي غير المتوقع صار أحد مظاهر الهوس بصلاح الذي يجتاح تركيا (أ.ب)

«صخرة محمد صلاح» تتحول إلى مزار سياحي في طرابزون التركية

منذ أن نشر نجم كرة القدم محمد صلاح صورة له، وهو يجلس على صخرة صغيرة في منطقة نائية قريبة من طرابزون، توافد المشجعون إلى المكان لالتقاط الصور في الوضعية نفسها.

«الشرق الأوسط» (طرابزون (تركيا))
رياضة عربية حسين الشحات (يسار) يحتفل مع زميله أكرم توفيق بالفوز الكبير على كيتارا (النادي الأهلي)
رياضة عربية

«الكونفدرالية الأفريقية»: الشحات يقود الأهلي المصري لدور المجموعات

سجل حسين الشحات هدفاً في كل شوط ليقود الأهلي المصري للفوز 4 - صفر على ضيفه كيتارا الأوغندي في إياب الدور التمهيدي الثاني (دور 32) بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية احتفالية لاعبي الزمالك بهدف أحمد شريف (نادي الزمالك)
رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: تأهل الزمالك وبيراميدز لدور المجموعات

تقدم الزمالك وبيراميدز المصريان إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التفوق على الجيش الرواندي والمريخ بنتيو الجنوب سوداني على الترتيب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية زد المصري ودّع منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية (نادي زد)
رياضة عالمية

«الكونفيدرالية الأفريقية»: زد المصري يودّع بالخسارة أمام عزام التنزاني

ودّع زد المصري منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بخسارته 1-صفر أمام مضيّفه عزام التنزاني في إياب الدور التمهيدي الثاني (دور 32) السبت.

«الشرق الأوسط» (دار السلام (تنزانيا))
رياضة عربية الزمالك لديه مهمة في المتناول ضد الجيش الرواندي بالقاهرة (نادي الزمالك)
رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: بأفضلية الذهاب... الزمالك وبيراميدز يطرقان أبواب المجموعات

يتطلع الزمالك وبيراميدز إلى حسم تأهلهما إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عندما يخوضان، السبت، مباراتي إياب دور 32 بالقاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الرياضة رياضة عربية

«شطب» مدرب تنس طاولة يشعل نقاشاً حول أساليب تدريب الناشئين في مصر

زينة فاروق مع مدربها في تنس الطاولة قبل إحدى المواجهات (حسابها في «فيسبوك»)
زينة فاروق مع مدربها في تنس الطاولة قبل إحدى المواجهات (حسابها في «فيسبوك»)
TT
TT

«شطب» مدرب تنس طاولة يشعل نقاشاً حول أساليب تدريب الناشئين في مصر

زينة فاروق مع مدربها في تنس الطاولة قبل إحدى المواجهات (حسابها في «فيسبوك»)
زينة فاروق مع مدربها في تنس الطاولة قبل إحدى المواجهات (حسابها في «فيسبوك»)

قرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة «شطب» مدرب من سجلاته ومنعه نهائياً من ممارسة أي نشاط مرتبط باللعبة، بعدما خلص إلى أنه «صفع» لاعبة ناشئة عقب إحدى مبارياتها في بطولة أسبوع الأمل العالمية التي أقيمت بمدينة شيفيلد الإنجليزية في وقت سابق من هذا الشهر، في واقعة أثارت نقاشاً واسعاً في مصر بشأن أساليب التعامل مع الرياضيين الناشئين.

وقال الاتحاد إن مجلس إدارته عقد اجتماعاً طارئاً أمس (الأربعاء) لمناقشة الواقعة قبل أن يقرر «شطب» المدرب محمد ممتاز مع إحالة نتائج التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لاتخاذ ما تراه كل جهة مناسباً في نطاق اختصاصها.

وتفجّرت القضية بعدما تداولت وسائل إعلام مصرية على نطاق واسع مقطع فيديو ظهر فيه المدرب وهو يلامس وجه اللاعبة زينة فاروق عقب إحدى مبارياتها في البطولة المخصصة للاعبين تحت 12 عاماً.

ووصف الاتحاد الواقعة صراحة في بيان العقوبة بأن «المدرب ظهر وهو يصفعها على الوجه»، مؤكداً التزامه بحماية حقوق اللاعبين وكرامتهم، ورفضه أي سلوك يتعارض مع القيم الأخلاقية التي تقوم عليها الرياضة.

وجاء القرار وسط ضغوط من وزارة الشباب والرياضة، التي منحت الاتحاد مهلة 48 ساعة لتقديم تقرير مفصل عن الواقعة بعد أن أعلنت عدم تلقيها نتائج التحقيقات رغم توجيهات سابقة بسرعة استكمال الإجراءات القانونية.

كما أكدت الوزارة أن الوزير جوهر نبيل وجّه باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، تشمل إيقاف المدرب وفتح تحقيق رسمي وموافاة الوزارة بنتائجه.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» على الفور الوصول للمدرب للحصول على تعليق.

وأثارت القضية انقساماً في ردود الفعل بعد خروج والدة اللاعبة للدفاع عن المدرب. وقالت في مقطع فيديو إن الواقعة المتداولة أُسيء تفسيرها، مضيفة أن المدرب كان يحاول فقط لفت انتباه اللاعبة وليس الاعتداء عليها، ومؤكدة أن ممتاز يشرف على تدريب ابنتها منذ سنوات ويعاملها «كأنها ابنته، ولم يسبق أن أساء معاملتها».

وفتحت الواقعة نقاشاً أوسع حول ثقافة التدريب في الرياضة المصرية؛ إذ يرى منتقدون أن أساليب التوبيخ البدني أو اللفظي بحق الرياضيين الناشئين كثيراً ما يتم التساهل معها بدعوى السعي إلى تحقيق الإنجازات، وهو ما أعاد المطالبة بتعزيز آليات حماية الأطفال والرياضيين الصغار من أي أشكال الإساءة أو سوء المعاملة.

مواضيع
رياضة مصرية تنس مصر
الرياضة رياضة عربية

«أبطال آسيا 2»: التعاون يعزز صدارته بثنائية في الفيصلي الأردني

فارس الغامدي محتفلاً بهدفه في الفيصلي (نادي التعاون)
فارس الغامدي محتفلاً بهدفه في الفيصلي (نادي التعاون)
TT
TT

«أبطال آسيا 2»: التعاون يعزز صدارته بثنائية في الفيصلي الأردني

فارس الغامدي محتفلاً بهدفه في الفيصلي (نادي التعاون)
فارس الغامدي محتفلاً بهدفه في الفيصلي (نادي التعاون)

انتزع التعاون السعودي فوزاً مثيراً من ضيفه الفيصلي الأردني 2 - 0، في المباراة التي جمعتهما بعمان ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وحصد التعاون نقاط المواجهة الآسيوية بفضل ‌هدفي البديل بارفيه ‌جوياجون في الدقيقة 54 وفارس الغامدي في الدقيقة 77 ليرتفع ‌رصيده ⁠إلى سبع نقاط ⁠ويستعيد الصدارة «التي خسرها مؤقتاً» من الريان القطري الذي تراجع للمركز الثاني بست نقاط.

مواضيع
دوري أبطال آسيا الأردن
الرياضة رياضة عربية

الأمير علي بن الحسين: لم أتهم أحداً بالرشوة و«التهديد»

الأمير علي بن الحسين (رويترز)
الأمير علي بن الحسين (رويترز)
TT
TT

الأمير علي بن الحسين: لم أتهم أحداً بالرشوة و«التهديد»

الأمير علي بن الحسين (رويترز)
الأمير علي بن الحسين (رويترز)

أكد الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن تصريحاته الأخيرة بشأن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وما تضمنته من إشارات إلى الإكراه والتهديد والرشوة، كانت تأكيداً لمبدأ عام يتعلق بنزاهة الانتخابات، وليست اتهاماً موجَّهاً إلى أي شخص، مشدداً على احترامه للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهيئاته القضائية واستعداده للتعاون الكامل مع أي إجراءات تتخذها الجهات المختصة.

وقال الأمير علي، في بيان أصدره الأربعاء، رداً على بيان الاتحاد الآسيوي الصادر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إن منشوره السابق بتاريخ 25 أكتوبر كان يهدف إلى توضيح آلية التصويت في انتخابات رئاسة «فيفا»، التي تمنح كل اتحاد وطني عضو حق الإدلاء بصوته بصورة مستقلة، إلى جانب التعبير عن موقفه بشأن أهمية الشفافية في حوكمة كرة القدم.

وأوضح أن الجملة الأخيرة من منشوره، التي أثارت الجدل، تعبّر عن مبدأ تتشاركه أسرة كرة القدم بأكملها، ويتمثل في ضرورة عدم تعرّض أي انتخابات للإكراه أو التهديد أو الرشوة، مؤكداً تمسكه بهذا المبدأ، وأن ما ورد في تصريحاته لم يكن اتهاماً لأي شخص.

وأضاف أن الجهات المختصة هي المكان الصحيح للنظر في أي مخاوف قد تثار بهذا الشأن، معرباً عن احترامه للاتحاد الآسيوي وهيئاته القضائية، واستعداده للتعاون الكامل مع أي إجراءات نظامية.

وشدد رئيس الاتحاد الأردني على أن الاتحاد الأردني لكرة القدم سيدلي بصوته في انتخابات رئاسة «فيفا» باستقلالية تامة، وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد الدولي، مؤكداً أنه لن يدلي بأي تعليقات إضافية ما دامت المسألة قيد النظر.

يأتي توضيح الأمير علي في أعقاب بدء لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي إجراءاتها النظامية للنظر في تصريحاته السابقة بشأن أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد القاري، التي عُقدت الجمعة الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو، وما أثارته من جدل حول الشفافية وآلية اتخاذ القرارات.

وكان الأمير علي قد انتقد في منشوره السابق ما وصفه بتحول اليوم الأخير من الاجتماعات إلى مناسبة سياسية بطلب من رئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، بعد تخصيص اليومين الأولين لمناقشة شؤون كرة القدم، معترضاً على الحديث عن وجود موقف آسيوي موحد لدعم إعادة انتخاب الرئيس الحالي للاتحاد الدولي.

كما أشار إلى أن رؤساء الاتحادات القارية لا يملكون حق التصويت نيابة عن الاتحادات الوطنية، وانتقد ما وصفه بغياب فرص المناقشة وطرح الأسئلة والتحدث إلى وسائل الإعلام خلال أعمال الجمعية العمومية.

وفي المقابل، رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان رسمي الثلاثاء، تلك الادعاءات، مؤكداً أن الاجتماع عُقد وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، وأن جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء أُتيحت لها فرصة المشاركة وإبداء آرائها.

وأوضح الاتحاد القاري أن الأمير علي لم يتقدم بأي طلب للمداخلة خلال الاجتماع، كما نفى فرض أي قيود على تواصل ممثلي الاتحادات الوطنية مع وسائل الإعلام، مشدداً على أن الادعاءات المتعلقة بالإكراه والتهديد والرشوة لا يجوز إطلاقها دون أدلة موثوقة أو أساس واقعي.

وبحسب مصادر «وكالة الأنباء الألمانية»، فإن الإجراءات التي باشرتها لجنة الانضباط والأخلاق تتضمن مطالبة رئيس الاتحاد الأردني بتقديم إفادة رسمية مدعومة بالأدلة بشأن ما ورد في تصريحاته السابقة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دعم إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي، وهو الموقف الذي أثار اعتراض الأمير علي بشأن استقلالية الاتحادات الوطنية في اختيار مرشحها لرئاسة «فيفا».

مواضيع
فيفا الأردن