تأهل المنتخب المصري لكرة القدم مواليد 2010 إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما، المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل، رغم خسارته أمام نظيره الجزائري صفر / 1، الاثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات شمال أفريقيا التي استضافتها تونس.

وسجل داوود بلعقرة هدف المباراة الوحيد للمنتخب الجزائري في الدقيقة التاسعة من المواجهة التي أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى ست نقاط، ليتصدر ترتيب التصفيات ويتوج بلقب بطولة شمال أفريقيا، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على المنتخب المصري الذي حل ثانيا بنفس الرصيد، ليحجز المنتخبان بطاقتي التأهل إلى النهائيات القارية.

وجاء المنتخب المغربي في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة أمام نظيره التونسي، بعدما حقق فوزا كبيرا عليه بنتيجة 5 / 1 في المباراة التي أقيمت بالتوقيت نفسه على الملعب الأولمبي بمدينة رادس، وأدارها الحكم المصري محمد الغازي.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق هدفه بالتأهل إلى النهائيات الأفريقية رغم خسارته في الجولة الأخيرة، مستفيدا من سابق فوزه على منتخبي تونس والمغرب.