طائرة خاصة تحمل منتخب مصر إلى مالاوي

غادرت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم إلى مالاوي على متن طائرة خاصة، الأحد، بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة وطارق أبو العينين عضوي مجلس الإدارة.

وتأتي رحلة المنتخب المصري استعداداً لخوض مواجهة مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويلتقي المنتخبان عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وكان المنتخب المصري قد حقق فوزاً عريضاً على مالاوي بنتيجة 5-صفر في القاهرة، مساء الجمعة.

ويتساوى منتخبا مصر وأنغولا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، علماً بأن نظام التصفيات ينص على تأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الـ 12.