تعادل منتخب مصر مع مضيفه مالاوي من دون أهداف، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية من التصفيات، بفارق نقطتين خلف منتخب أنغولا الذي خطف الفوز من مضيّفه جنوب السودان بهدف نظيف.

أما منتخب مالاوي فوصل إلى النقطة الرابعة، لينعش آخر آماله في المنافسة على التأهل قبل آخر جولتين من التصفيات.

ويلعب منتخب مصر في شهر مارس (آذار) المقبل، ضد أنغولا في لواندا، ثم جنوب السودان بالقاهرة.

أما منتخب مالاوي، فيحل ضيفاً على جنوب السودان في الجولة الخامسة، ثم يستقبل أنغولا بالجولة السادسة والأخيرة.

ويحتاج منتخب مصر لفوز وحيد في آخر جولتين أو على الأقل التعادل في المباراتين لحسم التأهل رسمياً، بصرف النظر عن نتائج المنافس الآخر منتخب مالاوي.