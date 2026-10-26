نخبة آسيا: كينونيس ينقذ القادسية من الخسارة أمام السد

أنقذ المهاجم المكسيكي كينونيس، فريق القادسية السعودي، من الخسارة على أرضه أمام السد القطري، وعادل النتيجة 1-1 قبل 6 دقائق من نهاية المباراة التي جمعتهما بالدمام ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان القادسية كسب مباراته الأولى أمام الوصل الإماراتي 2-1، وتعادل مع باختاكور الأوزبكي 1-1 في الثانية، وانتزع تعادلاً صعباً في الثالثة، الاثنين، على «ملعب الأمير محمد بن فهد» بالدمام.

ورفع القادسية رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، فيما حصل السد على أول نقطة له في الموسم الحالي بعدما خسر في أول مباراتين. وتقدم السد عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 74، وبعد ذلك بعشر دقائق أدرك القادسية التعادل عن طريق كينونيس. ويلتقي القادسية في الجولة المقبلة من البطولة مع الغرافة القطري يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما يلعب السد في اليوم ذاته مع الأهلي السعودي حامل اللقب في آخر موسمين.