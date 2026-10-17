«الكونفدرالية الأفريقية»: الترجي الجرجيسي التونسي يسقط بأرضه

فاز ريال باماكو المالي 3 - 1 على مضيّفه الترجي الجرجيسي التونسي في ذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بالمباراة التي أُقيمت بملعب «الطيب المهيري» بمدينة صفاقس، السبت.

وافتتح فوسيني تانغارا التسجيل للفريق المالي في الدقيقة 23، مستغلاً خطأ في دفاع الترجي الجرجيسي، ليطلق تسديدة منخفضة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

وأضاف أندري كاماتي الهدف الثاني في الدقيقة 45، مكللاً هجمة جماعية بتصويبة باغتت الحارس سيف الدين الشرفي الذي كان متقدماً عن مرماه.

وعاد كاماتي ليضيف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، إثر ركلة حرة اصطدمت بأحد مدافعي الترجي الجرجيسي وغيَّرت اتجاهها، لتباغت الحارس الشرفي وتسكن الشباك.

وقلص حمدي العبيدي الفارق للترجي الجرجيسي بتسجيله هدفاً من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق المالي بـ3 أهداف لهدف.

وسيكون الترجي الجرجيسي أمام مهمة صعبة في مباراة الإياب المقررة الأسبوع المقبل في العاصمة باماكو، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل للحفاظ على آماله في مواصلة المشوار القاري.