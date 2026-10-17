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«الكونفدرالية الأفريقية»: الترجي الجرجيسي التونسي يسقط بأرضه

الترجي الجرجيسي التونسي سقط في صفاقس (نادي الترجي الجرجيسي)
الترجي الجرجيسي التونسي سقط في صفاقس (نادي الترجي الجرجيسي)
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«الكونفدرالية الأفريقية»: الترجي الجرجيسي التونسي يسقط بأرضه

الترجي الجرجيسي التونسي سقط في صفاقس (نادي الترجي الجرجيسي)
الترجي الجرجيسي التونسي سقط في صفاقس (نادي الترجي الجرجيسي)

فاز ريال باماكو المالي 3 - 1 على مضيّفه الترجي الجرجيسي التونسي في ذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بالمباراة التي أُقيمت بملعب «الطيب المهيري» بمدينة صفاقس، السبت.

وافتتح فوسيني تانغارا التسجيل للفريق المالي في الدقيقة 23، مستغلاً خطأ في دفاع الترجي الجرجيسي، ليطلق تسديدة منخفضة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

وأضاف أندري كاماتي الهدف الثاني في الدقيقة 45، مكللاً هجمة جماعية بتصويبة باغتت الحارس سيف الدين الشرفي الذي كان متقدماً عن مرماه.

وعاد كاماتي ليضيف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، إثر ركلة حرة اصطدمت بأحد مدافعي الترجي الجرجيسي وغيَّرت اتجاهها، لتباغت الحارس الشرفي وتسكن الشباك.

وقلص حمدي العبيدي الفارق للترجي الجرجيسي بتسجيله هدفاً من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق المالي بـ3 أهداف لهدف.

وسيكون الترجي الجرجيسي أمام مهمة صعبة في مباراة الإياب المقررة الأسبوع المقبل في العاصمة باماكو، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل للحفاظ على آماله في مواصلة المشوار القاري.

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«أبطال أفريقيا»: الأفريقي يصمد أمام مازيمبي

فرحة لاعبي الأفريقي بهدف التعادل في مرمى مازيمبي (النادي الأفريقي)
فرحة لاعبي الأفريقي بهدف التعادل في مرمى مازيمبي (النادي الأفريقي)
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«أبطال أفريقيا»: الأفريقي يصمد أمام مازيمبي

فرحة لاعبي الأفريقي بهدف التعادل في مرمى مازيمبي (النادي الأفريقي)
فرحة لاعبي الأفريقي بهدف التعادل في مرمى مازيمبي (النادي الأفريقي)

عاد الأفريقي التونسي بتعادل ثمين 1-1 من ملعب مضيّفه مازيمبي، ممثل الكونغو الديمقراطية، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، السبت.

افتتح مازيمبي التسجيل في الدقيقة 38 عبر كازيما بازو بضربة رأس، لكن ردّ الأفريقي جاء سريعاً، إذ أدرك آلان كونتي التعادل بعد أقل من دقيقة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة إضافية، بعدما ألغى الحكم هدفاً لمازيمبي بسبب وجود لمسة يد سبقت التسجيل.

وكاد الأفريقي يعود بانتصار ثمين، لكن تسديدة أيمن الحرزي في الوقت المحتسب بدل الضائع مرت بمحاذاة مرمى مازيمبي.

وتُقام مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) في تونس؛ حيث سيسعى النادي الأفريقي إلى استثمار نتيجة الذهاب وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل أمام جماهيره.

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الرياضة رياضة عربية

«الكونفيدرالية الأفريقية»: الأهلي المصري ينتفض ويهزم كيتارا الأوغندي

الأهلي هزم كيتارا بملعبه 1-2 (النادي الأهلي)
الأهلي هزم كيتارا بملعبه 1-2 (النادي الأهلي)
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«الكونفيدرالية الأفريقية»: الأهلي المصري ينتفض ويهزم كيتارا الأوغندي

الأهلي هزم كيتارا بملعبه 1-2 (النادي الأهلي)
الأهلي هزم كيتارا بملعبه 1-2 (النادي الأهلي)

سجل الأهلي المصري هدفين في الشوط الثاني ليقلب تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 على مضيّفه كيتارا الأوغندي في ذهاب دور 32 بكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة هويما الأوغندية.

وتقدم كيتارا في الدقيقة 30 عندما وضع جدافي وهاب الكرة في الشباك من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة عرضية منخفضة من الجانب الأيسر.

وأدرك عمر الساعي التعادل في الدقيقة 67 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء مرت من بين قدمي الحارس.

وقبل 10 دقائق على نهاية الشوط الثاني حصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 80 إثر تدخل تعرض له أكرم توفيق داخل المنطقة، ليسجل أحمد سيد (زيزو) هدف الفوز من علامة الجزاء.

ويقام لقاء الإياب بالعاصمة القاهرة في 25 من الشهر الحالي، علماً بأن المتأهل من مجموع اللقائين سيذهب مباشرة لدور المجموعات بثاني بطولات الأندية الأفريقية.

وسبق للأهلي حصد لقب الكونفيدرالية الأفريقية عام 2014، فيما يعود تاريخ آخر مشاركات الفريق الأحمر بالبطولة للموسم التالي 2015.

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الرياضة رياضة عربية

مصر: الفوز ببطولة المصارعة العالمية يجدد مطالبات دعم الألعاب الفردية

مصطفى حسين محتفلاً بالنصر في بطولة العالم للمصارعة (وزارة الشباب والرياضة)
مصطفى حسين محتفلاً بالنصر في بطولة العالم للمصارعة (وزارة الشباب والرياضة)
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مصر: الفوز ببطولة المصارعة العالمية يجدد مطالبات دعم الألعاب الفردية

مصطفى حسين محتفلاً بالنصر في بطولة العالم للمصارعة (وزارة الشباب والرياضة)
مصطفى حسين محتفلاً بالنصر في بطولة العالم للمصارعة (وزارة الشباب والرياضة)

جدد فوز المصارع المصري مصطفى حسين بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في المصارعة الرومانية تحت 23 عاماً مطالبات في الأوساط الرياضية المصرية بدعم أبطال الألعاب الفردية، مع تأكيدات من وزير الشباب والرياضة المصري، جوهر نبيل، على دعم مصر لأبطالها الرياضيين.

واستقبل نبيل، بمطار القاهرة الدولي، صباح السبت، البطل المصري مصطفى حسين، بطل المصارعة الرومانية، عقب عودته من أميركا بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة، في إنجاز وصفه بيان للوزارة بأنه «تاريخي للرياضة المصرية».

وحرص الوزير على تهنئة البطل فور وصوله، مشيداً بالإنجاز الذي حققه، ومؤكداً أن هذا التتويج يعكس ما تشهده الرياضة المصرية من تقدم، بفضل جهود اللاعبين، والأجهزة الفنية، والاتحادات الرياضية.

وأكد جوهر نبيل خلال بيان للوزرة أن «الدولة المصرية تضع دعم الاتحادات الرياضية واللاعبين في مقدمة أولوياتها»، مضيفاً: «حريصون على توفير كل سبل الدعم للاتحادات الرياضية، والرياضيين، من إعداد، وتأهيل، ورعاية، لأن هذه الإنجازات هي ثمرة العمل الجاد، والتخطيط السليم، وستظل الدولة داعمة لأبنائها من الأبطال في مختلف الألعاب، والمنافسات القارية، والدولية».

وأعرب الوزير عن اعتزازه وفخره بالبطل، متمنياً له مزيداً من التوفيق، والنجاحات في البطولات المقبلة، لافتاً إلى أهمية استثمار هذا الإنجاز في إلهام الشباب للسعي بقوة نحو تحقيق أهدافهم، بالإضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وقال المصارع المصري مصطفى حسين بطل العالم في المصارعة الرومانية تحت 23 سنة: «سعادتي لا توصف بهذا اللقب، وهو ليس نهاية الطريق، بل بدايته، وأعد كل المصريين الذين شجعوني وفرحوا بهذا الإنجاز بأنني سأبذل أقصى ما لدي في كل بطولة أشارك فيها، وسأعمل بكل جهد حتى أرد لهم جزءاً من دعمهم الكبير، وأن تكون هذه الذهبية أولى خطواتي نحو تحقيق إنجازات أكبر».

وقال الناقد الرياضي المصري أسامة صقر: «مصر تشهد طفرة كبيرة في الألعاب الفردية، لكن في الوقت نفسه نلاحظ هروب اللاعبين، لأنهم لا يجدون الاهتمام الملائم بهم»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «فوز المصارع مصطفى حسين ببطولة العالم للمصارعة أمر يجب الاحتفاء به، لكن يجب الحفاظ على هذا البطل، ودعمه بما يليق ببطل للعالم».

وكانت الفترة الماضية شهدت وقائع هروب لاعبين مصريين إلى أوروبا خلال مشاركاتهم في بطولات، وأرجعوا ذلك لقلة الإمكانيات، ومحدودية الدعم الذي يقدم لهم، وهي القضية التي أثارت جدلاً كبيراً في مصر، رغم اتجاه اتحادات رياضية ووزارة الشباب والرياضة للتعاقد مع شركات لدعم اللاعبين، والأبطال المصريين في الألعاب المختلفة. وهو ما ظهر خلال استقبال البطل مصطفى حسين، حيث كان في استقباله بمطار القاهرة إلى جانب وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، وكذلك رئيس شركة «روابط» الرياضية، الراعي الرسمي للبطل المصري.

ويلفت الناقد الرياضي إلى أن «الرياضات الفردية التي تشهد طفرة في مصر كثيرة -مثل الأسكواش، والمصارعة، والجودو، والسلاح، والتايكوندو، والكاراتيه، والخماسي الحديث- تحتاج لاهتمام كبير، ويمكن أن نحصد من خلالها العديد من الإنجازات إذا طبقنا الأسلوب العلمي الصحيح، والتدريب والرعاية الملائمين، يمكننا أن نصنع أبطالاً عالميين مثلما حدث في الفترة الأخيرة»، على حد تعبيره.

فيما أعرب الناقد الرياضي المصري محمد البرمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن تمنيه أن «تخصص إدارة الرياضة في مصر دعماً أكبر للألعاب التي يحقق فيها اللاعبون المصريون نتائج إيجابية، ومن بينها ألعاب المصارعة، ورفع الأثقال»، مؤكداً أنه من الضروري بالإضافة للرهان على دعم وتأهيل اللاعبين للأولمبياد، فإنه يجب أيضاً أن يكون هناك اهتمام ودعم وتأهيل لبطولات العالم، خصوصاً للاعبي الرياضات الفردية.

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