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الرياضة رياضة عربية

الزمالك يعاقب منسي بسبب احتفاليته أمام الجيش الرواندي... واللاعب: «كنت مضغوطاً»

منسي خلال الاحتفالية (نادي الزمالك)
منسي خلال الاحتفالية (نادي الزمالك)
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الزمالك يعاقب منسي بسبب احتفاليته أمام الجيش الرواندي... واللاعب: «كنت مضغوطاً»

منسي خلال الاحتفالية (نادي الزمالك)
منسي خلال الاحتفالية (نادي الزمالك)

قرر نادي الزمالك المصري توقيع عقوبة مالية مغلظة على ناصر منسي مهاجم الفريق، بسبب تصرفه عقب تسجيل هدف الفوز في شباك الجيش الرواندي الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك أن عبد الناصر محمد مدير الكرة قرر توقيع غرامة مالية مغلظة على اللاعب بسبب تصرفه عقب تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90.

وكان منسي قد سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليقود الزمالك إلى الفوز على الجيش الرواندي، ثم قام بخلع قميص الفريق وإلقاءه على الأرض مما تسبب في غضب جماهير الفريق التي عبرت عن استياءها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن منسي تقدم باعتذار إلى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وعبد الناصر محمد مدير الكرة وزملائه بالفريق خلال تناول وجبة العشاء عقب المباراة.

وأوضح أن اللاعب تقبل العقوبة الموقعة عليه بعدما تم إخطاره بقيمة الغرامة المالية وأعلن التزامه بقرار إدارة الكرة من خلال مقطع فيديو سجله عقب اللقاء.

من جانبه حرص ناصر منسي على توجيه رسالة اعتذار إلى جماهير الزمالك

وقال منسي: "مبروك لجمهور نادي الزمالك والحمد لله على المكسب وكنت مضغوطا خلال الفترة الماضي".

وأضاف: "لم أقصد الإساءة لأي فرد عقب تسجيل الهدف ومتقبل أي قرار من إدارة الكرة بالنادي وكنت أعاني من ضغوط في الفترة الماضية وأتمنى إسعادكم في الفترة المقبلة".

وكان الزمالك قد حقق فوزا ثمينا على مضيفه الجيش الرواندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويكفي الزمالك الفوز أو التعادل في مباراة الإياب المقررة يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بالقاهرة لحسم تأهله إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: صابر يقود بيراميدز للفوز على المريخ بنتيو

احتفالية لاعبي بيراميدز بالفوز على المريخ بنيتو الجنوب سوداني (نادي بيراميدز)
احتفالية لاعبي بيراميدز بالفوز على المريخ بنيتو الجنوب سوداني (نادي بيراميدز)
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«أبطال أفريقيا»: صابر يقود بيراميدز للفوز على المريخ بنتيو

احتفالية لاعبي بيراميدز بالفوز على المريخ بنيتو الجنوب سوداني (نادي بيراميدز)
احتفالية لاعبي بيراميدز بالفوز على المريخ بنيتو الجنوب سوداني (نادي بيراميدز)

سجل الدولي المصري محمود صابر هدفاً في الشوط الأول قاد به بيراميدز المصري للفوز 1 - 0 على مضيفه المريخ بنيتو بطل جنوب السودان في استاد جوبا الدولي، الجمعة، في افتتاح مباريات ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في القاهرة يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وفرض بيراميدز سيطرته بشكل أكبر، وترجم تفوقه بهدف بعد مرور نصف ساعة من اللعب سجله صابر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقدم المريخ بنيتو عدداً من المحاولات للتعادل، وطالب لاعبوه بركلة جزاء قبل الدقيقة 80، لكن حكم المباراة أشار بمواصلة اللعب.

وطُرد محمود مرعي مدافع بيراميدز في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني، ليتأكد غيابه عن مواجهة الإياب بملعب 30 يونيو بالقاهرة.

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أفريقيا رياضة مصرية جنوب السودان
الرياضة رياضة عربية

السعودي «القحطاني» يدير افتتاح كأس الخليج للناشئين بين قطر والصين

علي القحطاني (الشرق الأوسط)
علي القحطاني (الشرق الأوسط)
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السعودي «القحطاني» يدير افتتاح كأس الخليج للناشئين بين قطر والصين

علي القحطاني (الشرق الأوسط)
علي القحطاني (الشرق الأوسط)

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي، الخميس، تعيينات حكام مباراتي الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من النسخة الثانية لبطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وذكرت اللجنة الإعلامية للبطولة في بيان أن الحكم السعودي علي القحطاني سيدير المباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب القطري بنظيره الصيني، الجمعة، على استاد حمد الكبير.

ويعاون القحطاني مواطناه سعد الشبرمي ومحمد وزي فيما يتولى السعودي عبدالله زربان مهمة الحكم الرابع وعبدالله البلوشي مهمة مقيم الحكام.

وأسندت اللجنة إدارة المباراة الثانية التي تجمع منتخبي الإمارات والبحرين على استاد حمد بن خليفة إلى الحكم الكويتي داود العبدالله ويعاونه مواطنه شافي الفيلكاوي والعراقي شاكر أديب، فيما يتولى العراقي ليث سطامي مهمة الحكم الرابع وعبدالرحمن العمري مهمة مقيم الحكام.

وتشهد البطولة مشاركة 10 منتخبات تخوض 23 مباراة في أكبر نسخة من حيث عدد المنتخبات المشاركة، وفقاً لبيان اللجنة الإعلامية.

وتقام المنافسات بإشراف اللجنة المحلية المنظمة في قطر بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

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كأس الخليج رياضة قطر
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سلمان بن إبراهيم: السعودية قادرة على تنظيم «كأس آسيا» استثنائية في 2027

الشيخ سلمان بن إبراهيم (الشرق الأوسط)
الشيخ سلمان بن إبراهيم (الشرق الأوسط)
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سلمان بن إبراهيم: السعودية قادرة على تنظيم «كأس آسيا» استثنائية في 2027

الشيخ سلمان بن إبراهيم (الشرق الأوسط)
الشيخ سلمان بن إبراهيم (الشرق الأوسط)

جدد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ثقته الكاملة في استعدادات السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، مؤكداً أن جميع التحضيرات والتجهيزات تسير وفق الخطط والجداول الزمنية المعتمدة، دون وجود أي تغيير على ترتيبات الاستضافة في الوقت الراهن.

وقال الشيخ سلمان في تصريح لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «نحن على تواصل وتنسيق مستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا (السعودية 2027)، ونتابع باهتمام مختلف مراحل الاستعدادات، ونشعر بسعادة كبيرة حيال التقارير الإيجابية التي نتلقاها باستمرار، والتي تعكس حجم العمل والجهود المبذولة من الأشقاء في السعودية، وتعزز ثقتنا في قدرتهم على تقديم نسخة استثنائية وناجحة من البطولة القارية».

وأضاف: «السعودية تمتلك إمكانات تنظيمية وبنية تحتية متطورة وخبرات كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية، ونحن على ثقة بأن كأس آسيا 2027 ستكون محطة متميزة في تاريخ البطولة، بما يعكس المكانة المتنامية لكرة القدم الآسيوية».

ورداً على سؤال بشأن احتمالية حدوث تطورات قد تؤثر على ترتيبات البطولة، أوضح الشيخ سلمان أن الحديث عن مثل هذه الاحتمالات يعد سابقاً لأوانه، وشدد على أن الأولوية الحالية للاتحاد الآسيوي تتمثل في مواصلة العمل وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، وضمان استكمال جميع الاستعدادات لإقامة البطولة في موعدها المحدد.

وقال: «تركيزنا اليوم منصب على استمرار جميع الخطط والبرامج التشغيلية لاستضافة كأس آسيا 2027 في السعودية، ولا توجد في الوقت الراهن أي مستجدات تستدعي تغيير الترتيبات القائمة».

وتابع: «وبطبيعة الحال، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يراقب كل الظروف المحيطة ويتعامل دائماً بمسؤولية ومرونة مع مختلف الظروف، وسيبقى منفتحاً على دراسة جميع الخيارات التي تضمن استمرارية البطولة ونجاحها، إذا ما استدعت التطورات المستقبلية ذلك، وأي قرارات ستتخذ بهذا الشأن ستكون بالتنسيق والتعاون الكامل بين الاتحاد الآسيوي والجانب السعودي».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتطلع بثقة إلى إقامة كأس آسيا 2027 في السعودية، مشيداً بالتعاون الوثيق والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية لضمان تنظيم بطولة تليق بمكانة الكرة الآسيوية وتطلعات جماهيرها.

يذكر أن السعودية تستضيف نهائيات كأس آسيا 2027، خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) وحتى 5 فبراير (شباط) 2027، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً.

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