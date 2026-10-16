الزمالك يعاقب منسي بسبب احتفاليته أمام الجيش الرواندي... واللاعب: «كنت مضغوطاً»

قرر نادي الزمالك المصري توقيع عقوبة مالية مغلظة على ناصر منسي مهاجم الفريق، بسبب تصرفه عقب تسجيل هدف الفوز في شباك الجيش الرواندي الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك أن عبد الناصر محمد مدير الكرة قرر توقيع غرامة مالية مغلظة على اللاعب بسبب تصرفه عقب تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90.

وكان منسي قد سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليقود الزمالك إلى الفوز على الجيش الرواندي، ثم قام بخلع قميص الفريق وإلقاءه على الأرض مما تسبب في غضب جماهير الفريق التي عبرت عن استياءها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن منسي تقدم باعتذار إلى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وعبد الناصر محمد مدير الكرة وزملائه بالفريق خلال تناول وجبة العشاء عقب المباراة.

وأوضح أن اللاعب تقبل العقوبة الموقعة عليه بعدما تم إخطاره بقيمة الغرامة المالية وأعلن التزامه بقرار إدارة الكرة من خلال مقطع فيديو سجله عقب اللقاء.

من جانبه حرص ناصر منسي على توجيه رسالة اعتذار إلى جماهير الزمالك

وقال منسي: "مبروك لجمهور نادي الزمالك والحمد لله على المكسب وكنت مضغوطا خلال الفترة الماضي".

وأضاف: "لم أقصد الإساءة لأي فرد عقب تسجيل الهدف ومتقبل أي قرار من إدارة الكرة بالنادي وكنت أعاني من ضغوط في الفترة الماضية وأتمنى إسعادكم في الفترة المقبلة".

وكان الزمالك قد حقق فوزا ثمينا على مضيفه الجيش الرواندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويكفي الزمالك الفوز أو التعادل في مباراة الإياب المقررة يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بالقاهرة لحسم تأهله إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.