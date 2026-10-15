الزمالك يسدد مستحقات أكينيولا... ويقترب من إنهاء أزمة فرجاني

أعلن نادي الزمالك المصري، الخميس، سداد المستحقات المالية المتأخرة للبنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، في إطار التسوية التي جرى الاتفاق عليها بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وقال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، اليوم الخميس، إن الإدارة انتهت من سداد مستحقات أكينيولا، وفقاً للاتفاق المبرَم معه، مشيراً إلى أن النادي يعمل حالياً على تجهيز المستحقات المالية للتونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، تمهيداً لسدادها بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وأضاف المندوه أن إدارة الزمالك تلتزم بتنفيذ التسويات المالية التي توصلت إليها مع اللاعبين والمدرّبين السابقين، قبل الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية بنهاية يوليو (تموز) الماضي.

وأوضح أن النادي يسعى للوفاء بجميع التزاماته المالية في المواعيد المحددة؛ لتجنب الدخول في نزاعات أو شكاوى جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأكد أمين صندوق الزمالك أن الإدارة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير السيولة المالية اللازمة لسداد المستحقات المتأخرة، مشدداً على استمرار العمل وفق هذه السياسة، خلال الفترة المقبلة؛ لضمان حصول جميع الأطراف على مستحقاتهم المالية دون الدخول في أزمات قانونية جديدة.

واختتم المندوه تصريحاته بتأكيد أن إدارة الزمالك حريصة على إنهاء الملفات المالية العالقة مع اللاعبين والمدربين السابقين، بما يحافظ على استقرار النادي ويُجنبه التعرض لنزاعات جديدة أمام الجهات الرياضية الدولية.