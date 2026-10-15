الزمالك لمصالحة جماهيره... وبيراميدز لتأكيد أن لقب 2025 لم يكن صدفة

يتطلع الزمالك المصري إلى تجاوز آثار خسارته الأخيرة محلياً أمام غريمه التقليدي، الأهلي، عندما يحلّ ضيفاً على ​الجيش الرواندي، غداً (الجمعة)، في ذهاب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما يبدأ بيراميدز، الذي فاز باللقب القاري لأول مرة في تاريخه في 2025، مشواره بمواجهة خارج أرضه أمام المريخ بنتيو، ممثل جنوب السودان.

ويخوض الزمالك المواجهة في العاصمة الرواندية كيغالي وسط حالة من الحذر في ظل ضغط المباريات ‌والإرهاق الناتج عن ‌السفر، فضلاً عن رغبة الفريق ​في ‌استعادة ⁠ثقة ​جماهيره والعودة ⁠بنتيجة إيجابية تسهّل مهمته قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وطالب الجهاز الفني اللاعبين بالتركيز الكامل وتجنُّب أي مفاجآت قد تعقد مسيرة الفريق مبكراً في البطولة.

ومن المنتظَر أن يلتحق المدرب معتمد جمال ببعثة الفريق، اليوم (الخميس)، بعدما تأخَّر عن السفر بسبب خضوعه لجراحة بسيطة ⁠بناء على توصيات طبية.

ويفتقد الزمالك جهود المغربي محمود ‌بنتايك، الذي يعاني من ‌تمزق في العضلة الخلفية سيبعده عدة ​أسابيع، كما يغيب الثلاثي ‌عمرو ناصر ومحمد إبراهيم ومحمد السيد للإصابة.

في المقابل، ‌يستعيد الفريق خدمات الثنائي عدي الدباغ وآدم كايد بعد تعافيهما من نزلة برد حرمتهما من المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة. وفي اليوم ذاته، يستهلّ بيراميدز ‌مشواره في نسخة هذا العام بمواجهة المريخ بنتيو على استاد جوبا الدولي في جنوب ⁠السودان، ⁠ضمن منافسات ذهاب دور الـ32.

ويدخل الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما واصل انطلاقته القوية في الدوري المحلي محققاً العلامة الكاملة، وكان آخرها الفوز الكبير على سيراميكا كليوباترا برباعية.

ويأمل بيراميدز في تحقيق نتيجة مريحة خارج ملعبه تمنحه أفضلية واضحة قبل لقاء الإياب، مستفيداً من حالة الاستقرار الفني والثقة التي اكتسبها الفريق بعد نجاحاته الأخيرة محلياً وقارّياً.

وتشهد قائمة الفريق غياب الثلاثي حامد حمدان ومحمود جاد وأسامة جلال بسبب الإصابة، بينما ​يعوّل الجهاز الفني على ​بقية عناصره لحسم المهمة والاقتراب خطوة جديدة من مواصلة المشوار القاري بنجاح.