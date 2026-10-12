مدرب شباب الأهلي: خسارة الاتحاد أمام الهلال لن تقلل من قوته

تتجه الأنظار للمواجهة الأولى تاريخياً لفريق نيوم السعودي في المشاركات الخارجية عندما يواجه فريق شعب حضرموت اليمني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، في لقاء يحمل أهميةً خاصةً للفريق اليمني الذي يدخل المنافسة بطموحات كبيرة، مستنداً إلى نتائجه الإيجابية محلياً، وتدعيم صفوفه بعدد من الأسماء الجديدة، إلى جانب استعداداته التي امتدت لأسابيع قبل الوصول إلى مدينة تبوك.

ولا يبدو أن «النوارس» اللقب المحبّب لفريق شعب حضرموت، وفق معطياته المحلية واستعداداته الأخيرة، مجرد ضيف يبحث عن الظهور في البطولة الخليجية، بل فريق يسعى إلى إثبات قدرته على مقارعة المنافسين، وتقديم صورة تعكس تطور كرة القدم اليمنية، في مواجهة نيوم الذي يتطلع بدوره إلى بداية قوية في مشواره القاري والخليجي.

وتحرَّكت إدارة نادي شعب حضرموت لتعزيز صفوف الفريق بعدد من التعاقدات الجديدة، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المحلية والخليجية، حيث ضمَّت القائمة سامي عنبر القادم من أهلي صنعاء، والحارس عبد الله السعدي، وعبد المجيد صبارة، إلى جانب الموريتاني البشير العيد، والنيجيري جيموه أديكلي، والإيفواري ماجانجان دياجاباتي.

وتعكس هذه التحركات توجهاً نحو توسيع الخيارات الفنية أمام الجهاز التدريبي، ورفع مستوى التنافس داخل المجموعة، مع الاستفادة من العناصر المحلية واللاعبين المحترفين في تعزيز الجوانب الهجومية والدفاعية، بما يمنح الفريق قدرة أكبر على التعامل مع اختلاف طبيعة المنافسات.

وتبرز أهمية هذه التعاقدات في ظلِّ دخول شعب حضرموت اختباراً خليجياً أمام منافسين يمتلكون إمكانات وخبرات مختلفة. وتضم المجموعة الأولى أيضاً فريقي الدحيل القطري والشباب العماني، الأمر الذي يجعل الانسجام بين العناصر الجديدة والقديمة أحد العوامل المهمة في تحديد مستوى الفريق خلال البطولة.

يدخل شعب حضرموت مواجهته الخليجية وهو يحمل مؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي، بعدما تصدَّر الدوري اليمني برصيد 29 نقطة، في إنجاز يعكس قدرته على المنافسة والاستمرارية في حصد النتائج.

كما نجح الفريق في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الجمهورية، عقب تجاوزه سلام الغرفة، في مسار يؤكد حضوره في المنافسات المحلية، ويمنحه دفعةً معنويةً قبل خوض غمار البطولة الخليجية.

وتمنح هذه النتائج الفريق ثقةً إضافيةً، لكنها تضعه في الوقت نفسه أمام تحدٍّ مختلف؛ إذ إن الانتقال من المنافسة المحلية إلى بطولة تضم أندية من مدارس كروية متعددة يتطلب تركيزاً أكبر، وانضباطاً تكتيكياً، وقدرة على استثمار الفرص في المباريات التي قد تُحسَم بالتفاصيل الصغيرة.

على المستوى الهجومي، تبرز أسماء عدد من اللاعبين الذين يقدِّمون حضوراً لافتاً في المنافسات المحلية، وفي مقدمتهم المهاجم حيدر أسلم، الذي يتصدَّر ترتيب هدافي الدوري اليمني برصيد 9 أهداف، كما يبرز عمر هديب، متصدر هدافي كأس الجمهورية برصيد 7 أهداف، بوصفه أحد الأسماء الهجومية التي يمكن أن تُشكِّل إضافةً مهمةً للفريق في رحلته الخليجية.

وفي سياق الاستعدادات للمواجهة الخليجية، لم تتحدَّد حتى الآن مشاركة الحارس الدولي محمد أمان من عدمها، والذي سبق له المشاركة في بطولة كأس الخليج الأخيرة التي أُقيمت في جدة، وذلك في مواجهة فريق نيوم على منشأة نادي الوطني، المقررة في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال الخليج.

وستتجه الأنظار إلى قدرة شعب حضرموت على نقل فاعليته الهجومية من الملاعب المحلية إلى المنافسة الخليجية، ومدى نجاحه في صناعة الفرص واستغلالها أمام دفاعات أكثر خبرة وتنظيماً.

ويقود المدرب الوطني سامر فضل الجهاز الفني لشعب حضرموت، في مهمة صعبة تتطلّب تحقيق التوازن بين المحافظة على المكتسبات المحلية والتعامل مع متطلبات المنافسة الخليجية.

استعداداً للمشاركة في البطولة، أقام شعب حضرموت معسكراً داخلياً في مدينة الدمام وسط متابعة من رئيس النادي محمد فائز العمري، امتد من 22 سبتمبر (أيلول) إلى نحو 4 أكتوبر، ضمن برنامج تحضيري استهدف رفع جاهزية الفريق قبل الانتقال إلى المرحلة التنافسية.

وشكَّل المعسكر محطةً مهمةً في برنامج الإعداد، من خلال إتاحة الفرصة للجهاز الفني للعمل على الجوانب البدنية والفنية، وتجهيز اللاعبين للاستحقاق الخليجي، إلى جانب منح العناصر الجديدة فرصة أكبر للاندماج مع المجموعة.

وبعد انتهاء المعسكر، وصل الفريق إلى مدينة تبوك براً، قادماً من الدمام، ليبدأ المرحلة الأخيرة من التحضير للمواجهة الافتتاحية أمام نيوم.

ويمثل الوصول المبكر والاستقرار في مقر المباراة عاملَين مهمَّين في مساعدة اللاعبين على تجاوز آثار التنقل، واستعادة الجاهزية البدنية، والتركيز على الجوانب الفنية قبل صافرة البداية.

تأتي مواجهة نيوم لتضع شعب حضرموت أمام اختبار حقيقي لقياس قدرته على ترجمة نتائجه المحلية إلى حضور تنافسي على المستوى الخليجي. فالفريق اليمني يدخل اللقاء بمعنويات متصاعدة، مدعوماً بصدارة الدوري وبلوغ نصف نهائي كأس الجمهورية، إلى جانب تدعيم صفوفه بعناصر جديدة واستكمال برنامجه التحضيري.