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مدرب شباب الأهلي: خسارة الاتحاد أمام الهلال لن تقلل من قوته

أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
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مدرب شباب الأهلي: خسارة الاتحاد أمام الهلال لن تقلل من قوته

أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)

أكد أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي الإماراتي، جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد، غداً (الثلاثاء)، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الفريق السعودي يملك إمكانات كبيرة، وأن خسارته الأخيرة أمام الهلال لا تقلل من قوته.

وقال جاردين في المؤتمر الصحافي: «سعيد للغاية بوجودي هنا والاستقبال الرائع الذي وجدناه. عملنا بشكل جيد، وننتظر مواجهة كبيرة، ونتمنى التوفيق».

وأضاف: «الاتحاد فريق رائع ولا يُستهان به، وقد جرى تحضيره بشكل جيد، وأتوقع أن يبادر هجومياً. حضرنا جيداً من الناحيتين الدفاعية والتنظيمية، مع التركيز على القوة في الثنائيات».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن طبيعة المواجهة المتوقعة، قال: «شباب الأهلي يملك فريقاً جيداً، وسنلعب بتوازن بين الهجوم والدفاع. فقدنا كثيراً من اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي، إلى جانب تراجع مستوى بعض اللاعبين، لكننا نسعى دائماً إلى تقديم مواجهة قوية. خسارة الاتحاد أمام الهلال لا تعني التقليل منه».

من جانبه، أشاد عيد خميس، لاعب شباب الأهلي، بحفاوة الاستقبال في السعودية، وقال: «نشكركم على حفاوة الاستقبال، وهذا ليس بغريب على السعودية والسعوديين، المعروفين بالكرم والضيافة. نسأل الله أن يديم الأمن والأمان على السعودية وجميع دول الخليج».

وعن تأثير الحضور الجماهيري، أضاف: «جمهور الاتحاد يمنح فريقه الأفضلية باللعب على أرضه، ونعرف قوة الجماهير الاتحادية. نحن نستمتع باللعب هنا، ونسعى إلى الظهور بصورة طيبة، وألا يؤثر الحضور الجماهيري علينا».

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الأهلي يحسم «ديربي القاهرة» بثنائية... ويتصدر «مؤقتاً»

الجزائري منصف بقرار لحظة تسجيله الهدف الثاني للأهلي (رويترز)
الجزائري منصف بقرار لحظة تسجيله الهدف الثاني للأهلي (رويترز)
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الأهلي يحسم «ديربي القاهرة» بثنائية... ويتصدر «مؤقتاً»

الجزائري منصف بقرار لحظة تسجيله الهدف الثاني للأهلي (رويترز)
الجزائري منصف بقرار لحظة تسجيله الهدف الثاني للأهلي (رويترز)

سجل الأهلي هدفاً في كل شوط ليفوز 2-صفر على الزمالك في القمة 133 بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم الأحد.

ووضع القائد محمد هاني الأهلي في المقدمة في الدقيقة 39 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بدّلت اتجاهها بعدما ارتطمت الكرة بأحد المدافعين وسكنت شباك المهدي سليمان حارس الزمالك. وأضاف البديل الجزائري منصف بقرار الهدف الثاني بتسديدة أرضية من حدود منطقة الجزاء على يمين المهدي سليمان حارس الزمالك.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الذي يستضيف سيراميكا كليوباترا الاثنين، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وسنحت فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة التاسعة عندما مرّ أحمد سيد (زيزو) من الناحية اليمنى، وأرسل تمريرة عرضية قوية قابلها سفيان بن جديدة مباشرة فوق العارضة.

وضغط الزمالك في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن مصطفى شوبير حارس الأهلي التقط كل الكرات العالية. وأنقذ شوبير مرماه من فرصة خطيرة من ضربة رأس لأحمد شريف في الدقيقة 57 عندما تصدى للكرة بيد واحدة ليحافظ على تقدم الأهلي.

وكاد حسام أشرف يدرك التعادل بضربة رأس قوية في الدقيقة 79، لكن الكرة علت العارضة وسط تراجع من الأهلي. وبعدها بدقيقة واحدة طالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء إثر سقوط الأنجولي شيكو بانزا داخل المنطقة بعد التحام مع المغربي أشرف داري. وبعدها مباشرة أطلق البديل بقرار تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء ليجعل النتيجة 2-صفر للأهلي.

وفي وقت سابق اليوم افتتح القناة والمصري البورسعيدي الجولة السادسة من المسابقة بالتعادل 1/1. ومنح حازم أبو سنة التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 22 عندما تابع تسديدة زميله الغاني ماولي وايو التي ردت من محمود حمدي حارس مرمى المصري ليضع الكرة في الشباك. وأدرك صلاح محسن التعادل للمصري البورسعيدي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

ورفع القناة رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع متقدماً بفارق الأهداف عن منافسه صاحب المركز 12.

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نيوم يتأهب لخوض أول مواجهة خارجية في تاريخه أمام شعب حضرموت

يدخل شعب حضرموت مواجهته الخليجية وهو يحمل مؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي (حسابه في «فيسبوك»)
يدخل شعب حضرموت مواجهته الخليجية وهو يحمل مؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي (حسابه في «فيسبوك»)
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نيوم يتأهب لخوض أول مواجهة خارجية في تاريخه أمام شعب حضرموت

يدخل شعب حضرموت مواجهته الخليجية وهو يحمل مؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي (حسابه في «فيسبوك»)
يدخل شعب حضرموت مواجهته الخليجية وهو يحمل مؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي (حسابه في «فيسبوك»)

تتجه الأنظار للمواجهة الأولى تاريخياً لفريق نيوم السعودي في المشاركات الخارجية عندما يواجه فريق شعب حضرموت اليمني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، في لقاء يحمل أهميةً خاصةً للفريق اليمني الذي يدخل المنافسة بطموحات كبيرة، مستنداً إلى نتائجه الإيجابية محلياً، وتدعيم صفوفه بعدد من الأسماء الجديدة، إلى جانب استعداداته التي امتدت لأسابيع قبل الوصول إلى مدينة تبوك.

ولا يبدو أن «النوارس» اللقب المحبّب لفريق شعب حضرموت، وفق معطياته المحلية واستعداداته الأخيرة، مجرد ضيف يبحث عن الظهور في البطولة الخليجية، بل فريق يسعى إلى إثبات قدرته على مقارعة المنافسين، وتقديم صورة تعكس تطور كرة القدم اليمنية، في مواجهة نيوم الذي يتطلع بدوره إلى بداية قوية في مشواره القاري والخليجي.

وتحرَّكت إدارة نادي شعب حضرموت لتعزيز صفوف الفريق بعدد من التعاقدات الجديدة، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المحلية والخليجية، حيث ضمَّت القائمة سامي عنبر القادم من أهلي صنعاء، والحارس عبد الله السعدي، وعبد المجيد صبارة، إلى جانب الموريتاني البشير العيد، والنيجيري جيموه أديكلي، والإيفواري ماجانجان دياجاباتي.

وتعكس هذه التحركات توجهاً نحو توسيع الخيارات الفنية أمام الجهاز التدريبي، ورفع مستوى التنافس داخل المجموعة، مع الاستفادة من العناصر المحلية واللاعبين المحترفين في تعزيز الجوانب الهجومية والدفاعية، بما يمنح الفريق قدرة أكبر على التعامل مع اختلاف طبيعة المنافسات.

وتبرز أهمية هذه التعاقدات في ظلِّ دخول شعب حضرموت اختباراً خليجياً أمام منافسين يمتلكون إمكانات وخبرات مختلفة. وتضم المجموعة الأولى أيضاً فريقي الدحيل القطري والشباب العماني، الأمر الذي يجعل الانسجام بين العناصر الجديدة والقديمة أحد العوامل المهمة في تحديد مستوى الفريق خلال البطولة.

يدخل شعب حضرموت مواجهته الخليجية وهو يحمل مؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي، بعدما تصدَّر الدوري اليمني برصيد 29 نقطة، في إنجاز يعكس قدرته على المنافسة والاستمرارية في حصد النتائج.

كما نجح الفريق في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الجمهورية، عقب تجاوزه سلام الغرفة، في مسار يؤكد حضوره في المنافسات المحلية، ويمنحه دفعةً معنويةً قبل خوض غمار البطولة الخليجية.

وتمنح هذه النتائج الفريق ثقةً إضافيةً، لكنها تضعه في الوقت نفسه أمام تحدٍّ مختلف؛ إذ إن الانتقال من المنافسة المحلية إلى بطولة تضم أندية من مدارس كروية متعددة يتطلب تركيزاً أكبر، وانضباطاً تكتيكياً، وقدرة على استثمار الفرص في المباريات التي قد تُحسَم بالتفاصيل الصغيرة.

على المستوى الهجومي، تبرز أسماء عدد من اللاعبين الذين يقدِّمون حضوراً لافتاً في المنافسات المحلية، وفي مقدمتهم المهاجم حيدر أسلم، الذي يتصدَّر ترتيب هدافي الدوري اليمني برصيد 9 أهداف، كما يبرز عمر هديب، متصدر هدافي كأس الجمهورية برصيد 7 أهداف، بوصفه أحد الأسماء الهجومية التي يمكن أن تُشكِّل إضافةً مهمةً للفريق في رحلته الخليجية.

وفي سياق الاستعدادات للمواجهة الخليجية، لم تتحدَّد حتى الآن مشاركة الحارس الدولي محمد أمان من عدمها، والذي سبق له المشاركة في بطولة كأس الخليج الأخيرة التي أُقيمت في جدة، وذلك في مواجهة فريق نيوم على منشأة نادي الوطني، المقررة في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال الخليج.

وستتجه الأنظار إلى قدرة شعب حضرموت على نقل فاعليته الهجومية من الملاعب المحلية إلى المنافسة الخليجية، ومدى نجاحه في صناعة الفرص واستغلالها أمام دفاعات أكثر خبرة وتنظيماً.

ويقود المدرب الوطني سامر فضل الجهاز الفني لشعب حضرموت، في مهمة صعبة تتطلّب تحقيق التوازن بين المحافظة على المكتسبات المحلية والتعامل مع متطلبات المنافسة الخليجية.

استعداداً للمشاركة في البطولة، أقام شعب حضرموت معسكراً داخلياً في مدينة الدمام وسط متابعة من رئيس النادي محمد فائز العمري، امتد من 22 سبتمبر (أيلول) إلى نحو 4 أكتوبر، ضمن برنامج تحضيري استهدف رفع جاهزية الفريق قبل الانتقال إلى المرحلة التنافسية.

وشكَّل المعسكر محطةً مهمةً في برنامج الإعداد، من خلال إتاحة الفرصة للجهاز الفني للعمل على الجوانب البدنية والفنية، وتجهيز اللاعبين للاستحقاق الخليجي، إلى جانب منح العناصر الجديدة فرصة أكبر للاندماج مع المجموعة.

وبعد انتهاء المعسكر، وصل الفريق إلى مدينة تبوك براً، قادماً من الدمام، ليبدأ المرحلة الأخيرة من التحضير للمواجهة الافتتاحية أمام نيوم.

ويمثل الوصول المبكر والاستقرار في مقر المباراة عاملَين مهمَّين في مساعدة اللاعبين على تجاوز آثار التنقل، واستعادة الجاهزية البدنية، والتركيز على الجوانب الفنية قبل صافرة البداية.

تأتي مواجهة نيوم لتضع شعب حضرموت أمام اختبار حقيقي لقياس قدرته على ترجمة نتائجه المحلية إلى حضور تنافسي على المستوى الخليجي. فالفريق اليمني يدخل اللقاء بمعنويات متصاعدة، مدعوماً بصدارة الدوري وبلوغ نصف نهائي كأس الجمهورية، إلى جانب تدعيم صفوفه بعناصر جديدة واستكمال برنامجه التحضيري.

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«الدوري المصري»: صدام الزمالك والأهلي في ديربي «العملاقين المأزومين»

الزمالك واصل تدريباته استعداداً لديربي القاهرة (نادي الزمالك)
الزمالك واصل تدريباته استعداداً لديربي القاهرة (نادي الزمالك)
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«الدوري المصري»: صدام الزمالك والأهلي في ديربي «العملاقين المأزومين»

الزمالك واصل تدريباته استعداداً لديربي القاهرة (نادي الزمالك)
الزمالك واصل تدريباته استعداداً لديربي القاهرة (نادي الزمالك)

يجمع ديربي، بطعم الأزمات الإدارية والفنية، الغريمين الزمالك والأهلي، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري لكرة القدم، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المستضيف القمة 133 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري منذ موسم 1948-1949، وسط أزمات إدارية مستمرة تسببت في وقف قيد الفريق هذا الموسم لأسباب تأديبية، بالإضافة لرحيل عدد من نجومه على غرار البرازيلي خوان بيزيرا والمدافع حسام عبد المجيد.

ولا يبدو الأهلي أفضل حالاً؛ إذ ما زال متأثراً بالموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثالث، ليغيب هذا الموسم عن دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

ويتساوى الزمالك والأهلي في ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة؛ إذ حقق كل منهما 4 انتصارات وتعادلاً وحيداً، ليحتلا المركزين الثاني والثالث توالياً، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويتفوق الزمالك على غريمه بفارق الأهداف؛ إذ سجل 8 أهداف واستقبل هدفاً واحداً، فيما سجل الأهلي 9 أهداف واستقبل 3.

ويبدو الوضع الفني للفريقين مشابهاً كذلك؛ إذ استمر معتمد جمال على رأس الجهاز الفني للزمالك بعدما حقق لقب الدوري الموسم الماضي.

وبالرغم من إعلان جمال الرحيل بعد الموسم، فإن فشل إدارة الزمالك في استقدام مدرب أجنبي أعاده لمقعد القيادة من جديد ليواصل الفريق الأبيض نتائجه الجيدة معه.

ورغم النتائج الإيجابية بعد بقاء جمال، تسود حالة من عدم الرضا في نفوس عدد كبير من جماهير النادي على الحالة الفنية للفريق.

ويعتمد جمال على التألق اللافت لحارس مرماه المهدي سليمان الذي لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد من ركلة جزاء في خمس مباريات، بالإضافة لتألق الفلسطيني عدي الدباغ والمهاجم حسام أشرف.

ويغيب عن الزمالك في القمة الثنائي محمد السيد وعمرو ناصر بسبب الإصابة. وفضّل جمال إراحة فريقه بالكامل وخوض مباراة كأس رابطة الأندية أمام زد الأربعاء بفريق الشباب، ليتكبد خسارة بثلاثية نظيفة.

الأهلي هزم بترول أسيوط في كأس الرابطة استعداداً للديربي (النادي الأهلي)

من جانبه، كانت بداية فترة المغربي الحسين عموتة على رأس الجهاز الفني للأهلي جيدة من حيث النتائج، إلا أن جماهير «الأحمر» ما زالت غير راضية عن الأداء.

واشتعل غضبها بعد التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الرابعة، إلا أن إدارة الأهلي أكدت دعمها لعموتة وثقتها بإدارته الفنية للفريق في أكثر من مناسبة.

ويأمل عموتة في مواصلة مواطنه أشرف بن شرقي لتألقه في قيادة الهجوم، مع استعادة صانع الألعاب إمام عاشور للياقته عقب فترة غياب طويلة، فيما ينتظر أن يبدأ المغربي سفيان بن جديدة في مركز قلب الهجوم.

ويغيب عن الأهلي قلبا الدفاع ياسر إبراهيم وعمرو الجزار للإصابة، فيما قد يظهر مغربي ثالث هو أشرف داري في الدفاع، بعدما شارك لأول مرة هذا الموسم في الفوز على بترول أسيوط في كأس رابطة الأندية بثلاثية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهاباً وإياباً في مباراتي الدوري الموسم الماضي 2-1 و3-0.

كما حسم المواجهة التي جمعت الفريقين في كأس السوبر المصرية بنتيجة 2-0. إلا أن الفريق الأحمر اكتفى بحصد المركز الثالث في الدوري الذي توج به الزمالك للمرة الـ15 في تاريخه.

ويتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة بالدوري، إذ حقق 52 فوزاً مقابل 29 للزمالك، وحسم التعادل 51 مباراة.

وسجل الأهلي 163 هدفاً مقابل 113 للزمالك.

ويدير المباراة السلوفيني رادي أوبرينوفيتش بعدما تحمل الأهلي تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي للمباراة التي نفدت تذاكرها بالكامل فور طرحها.

وتشهد الجولة السادسة مباريات أخرى أبرزها لقاء المتصدر بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا رابع الترتيب، في مواجهة قوية، الاثنين، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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