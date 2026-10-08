السيلية القطري يستنجد بالإسباني المخضرم خوسيلو لإنقاذ هجومه

أعلن نادي السيلية المتعثر في الدوري القطري للمحترفين، الخميس، تعاقده مع المهاجم الإسباني المخضرم خوسيلو، في خطوة يأمل من خلالها تعزيز قوته الهجومية بعد بداية صعبة للموسم الحالي.

ويعاني السيلية من بداية متعثرة للموسم بعدما خسر مبارياته الأربع الأولى في الدوري، ليتذيل الترتيب، وهو ما دفع إدارة النادي إلى تدعيم صفوف الفريق أملاً في تحسين النتائج خلال المرحلة المقبلة.

ونشر السيلية مقطع فيديو لتقديم اللاعب، عبر حسابه على منصة «إكس»، مصحوباً بعبارة: «العملاق الإسباني سيلاوي!»، معلناً انضمام خوسيلو إلى صفوف الفريق، دون الكشف عن مدة التعاقد.

ويأتي التعاقد مع خوسيلو (36 عاماً) بعد نهاية ارتباطه بالغرافة، الذي لعب له خلال الموسمين الماضيين، إذ شارك في 58 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 28 هدفاً، وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

ورغم ارتباط اسمه بعدة أندية في دوري الأضواء بإسبانيا وألمانيا عقب انتهاء عقده، فضّل خوسيلو الاستمرار في قطر.

ويملك خوسيلو مسيرة مميزة على المستوى الدولي، إذ خاض 17 مباراة مع منتخب إسبانيا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب المتوجة بلقب بطولة أوروبا 2024.

كما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في العام ذاته، بعد مسيرة تنقل خلالها بين عدد من الأندية في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا، قبل انتقاله إلى الدوري القطري في صيف 2024.