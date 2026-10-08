عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

السيلية القطري يستنجد بالإسباني المخضرم خوسيلو لإنقاذ هجومه

المهاجم الإسباني مرتدياً قميص السيلية (موقع النادي)
المهاجم الإسباني مرتدياً قميص السيلية (موقع النادي)
TT
TT

السيلية القطري يستنجد بالإسباني المخضرم خوسيلو لإنقاذ هجومه

المهاجم الإسباني مرتدياً قميص السيلية (موقع النادي)
المهاجم الإسباني مرتدياً قميص السيلية (موقع النادي)

أعلن نادي السيلية المتعثر في الدوري القطري للمحترفين، الخميس، تعاقده مع المهاجم الإسباني المخضرم خوسيلو، في خطوة يأمل من خلالها تعزيز قوته الهجومية بعد بداية صعبة للموسم الحالي.

ويعاني السيلية من بداية متعثرة للموسم بعدما خسر مبارياته الأربع الأولى في الدوري، ليتذيل الترتيب، وهو ما دفع إدارة النادي إلى تدعيم صفوف الفريق أملاً في تحسين النتائج خلال المرحلة المقبلة.

ونشر السيلية مقطع فيديو لتقديم اللاعب، عبر حسابه على منصة «إكس»، مصحوباً بعبارة: «العملاق الإسباني سيلاوي!»، معلناً انضمام خوسيلو إلى صفوف الفريق، دون الكشف عن مدة التعاقد.

ويأتي التعاقد مع خوسيلو (36 عاماً) بعد نهاية ارتباطه بالغرافة، الذي لعب له خلال الموسمين الماضيين، إذ شارك في 58 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 28 هدفاً، وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

ورغم ارتباط اسمه بعدة أندية في دوري الأضواء بإسبانيا وألمانيا عقب انتهاء عقده، فضّل خوسيلو الاستمرار في قطر.

ويملك خوسيلو مسيرة مميزة على المستوى الدولي، إذ خاض 17 مباراة مع منتخب إسبانيا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب المتوجة بلقب بطولة أوروبا 2024.

كما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في العام ذاته، بعد مسيرة تنقل خلالها بين عدد من الأندية في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا، قبل انتقاله إلى الدوري القطري في صيف 2024.

مواضيع
كرة القدم قطر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«محاكمة مارادونا»: الادعاء يطلب السجن من 4 إلى 12 عاماً بحق الأطباء

رياضة عالمية رحيل مارادونا ما زال يلقي بظلاله على المحاكم الأرجنتينية (أ.ف.ب)

«محاكمة مارادونا»: الادعاء يطلب السجن من 4 إلى 12 عاماً بحق الأطباء

طالب الادعاء، الخميس، بأحكام بالسجن تتراوح بين 4 و12 عاماً بحق أفراد الطاقم الطبي الذين أشرفوا على الأيام الأخيرة من حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا.

«الشرق الأوسط» (سان إيسيدرو (الأرجنتين))
رياضة سعودية جمال السلامي (رويترز)
رياضة سعودية

جمال السلامي مدرباً لـ«الفتح» خلفاً للعطوي

أعلن نادي الفتح، المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، الخميس، تعاقده مع المغربي جمال سلامي ليتولى تدريب الفريق الأول خلفاً لخالد العطوي.

رياضة عالمية مدير كاس قال إن إصدار حكم مسبب في أقرب وقت ممكن بعد جلسة الاستماع الخميس (رويترز)
رياضة عالمية

محكمة كاس تتعهد بإصدار قرار بشأن الفائز بأمم أفريقيا خلال أيام

وعدت محكمة التحكيم الرياضية بالبت سريعاً في الاستئناف المقدم من السنغال بعد تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إذ استمعت المحكمة إلى المرافعات الخميس

«الشرق الأوسط» (لوزان)
رياضة عالمية سوكفاتشان لوانثالا لاعب منتخب لاوس (اتحاد لاوس)
رياضة عالمية

فضيحة تلاعب تهز كرة القدم في لاوس... توقيف لاعب دولي بشبهة التعاون مع شبكة مراهنات

كشفت تقارير صحافية بريطانية عن توقيف لاعب دولي من منتخب لاوس، على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات خلال بطولة آسيان لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية مارتن شريف (رويترز)
رياضة عالمية

تغريم مارتن شريف لاعب إيفرتون لتورطه في 61 عملية مراهنة

تم فرض غرامة مالية قدرها 6600 دولار على مارتن شريف، لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، بسبب "التسبب في، أو السماح بـ، أو تمكين" إجراء 61 رهانا على مباريات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عربية

بغداد تستضيف «خليجي 28»... وتوجيه بإكمال ملعب التاجيات

المنتخب السعودي يحتفل بتتويجه بلقب «خليجي 27» في جدة (المنتخب السعودي)
المنتخب السعودي يحتفل بتتويجه بلقب «خليجي 27» في جدة (المنتخب السعودي)
TT
TT

بغداد تستضيف «خليجي 28»... وتوجيه بإكمال ملعب التاجيات

المنتخب السعودي يحتفل بتتويجه بلقب «خليجي 27» في جدة (المنتخب السعودي)
المنتخب السعودي يحتفل بتتويجه بلقب «خليجي 27» في جدة (المنتخب السعودي)

وجّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بإكمال مشروع ملعب التاجيات، ضمن الاستعدادات لاستضافة العاصمة بغداد منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 28»، المقررة عام 2028.

وحسب وسائل إعلام عراقية، جاء توجيه رئيس الوزراء خلال استقباله، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الدكتور عقيل مفتن، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، في إطار التحضيرات الخاصة باستضافة البطولة وتجهيز المنشآت الرياضية اللازمة لإقامتها في العاصمة.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد أعلن، مساء الأربعاء، الموافقة رسمياً على استضافة بغداد منافسات «خليجي 28»، بعد الاتفاق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم وموافقة جميع الأطراف المعنية.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد العراقي لاحقاً الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة، فيما ستزور لجان التفتيش التابعة لاتحاد كأس الخليج العربي العاصمة العراقية خلال الفترة المقبلة، لتقييم جاهزية الملاعب والمنشآت الرياضية والفنادق والخدمات اللوجستية المرتبطة بالاستضافة.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي قد منح العراق، في وقت سابق، حق استضافة النسخة الـ28 من البطولة، التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر (كانون الأول) 2028، قبل أن يتم اعتماد بغداد رسمياً مدينةً مستضيفة للمنافسات.

مواضيع
كأس الخليج السعودية العراق
الرياضة رياضة عربية

الأهلي يستهل مشواره في «كأس عاصمة مصر» بخماسية في بترول أسيوط

فرحة أهلاوية بأحد الأهداف في المباراة (موقع النادي الأهلي المصري)
فرحة أهلاوية بأحد الأهداف في المباراة (موقع النادي الأهلي المصري)
TT
TT

الأهلي يستهل مشواره في «كأس عاصمة مصر» بخماسية في بترول أسيوط

فرحة أهلاوية بأحد الأهداف في المباراة (موقع النادي الأهلي المصري)
فرحة أهلاوية بأحد الأهداف في المباراة (موقع النادي الأهلي المصري)

حقق الأهلي فوزاً كبيراً على بترول أسيوط بنتيجة 5-صفر، الأربعاء، في انطلاقة منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة «كأس عاصمة مصر».

وتقدم الأهلي بهدفين في الشوط الأول، سجلهما محمد مجدي أفشة وسفيان بنجديدة، في الدقيقتين 2 و33 من المباراة التي أقيمت على ملعب «السلام».

وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات «هدفين» في الدقيقتين 58 و60، واختتم عمر سيد معوض الخماسية بهدف في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي فوزه الأول في المجموعة الثالثة التي تضم المقاولون العرب والجونة والشرقية إنبي.

وفي مباراة أخرى في التوقيت نفسه، فاز بيراميدز على القناة بنتيجة 3-2 على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم مودرن سبورت والبنك الأهلي وسموحة.

وتقدم بيراميدز بهدف مبكر للغاية بعد مرور 15 ثانية فقط سجله المهاجم الفلسطيني أحمد نذير بن بوعلي، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، قلص القناة الفارق بهدف محمد الشبيني في الدقيقة 58، قبل أن يضاعف بيراميدز تفوقه بهدف ثالث سجله علي حمودة في الدقيقة 74، قبل أن يسجل حازم أبو سنة الهدف الثاني للقناة في الدقيقة 83.

مواضيع
النادي الأهلي المصري مصر
الرياضة رياضة عربية

بعد 23 عاماً... السعودية تعانق «كأس الخليج»

فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

بعد 23 عاماً... السعودية تعانق «كأس الخليج»

فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

تُوّج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج «خليجي 27»، للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام «1994 و2002 و2003»، وذلك على حساب المنتخب الإماراتي 2 - 0 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة» بجدة أمس، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وسبق المباراة حفل ختام مختصر ومعبر للغاية بعنوان «أهلاً بالخليج»، وأدت إحدى الفرق الشعبية عرضاً غنائياً، بينما قدمت كأس الخليج على شكل مجسم ضخم في وسط الملعب.

وجاء حفل الختام بعد نحو أسبوعين من انطلاق البطولة في جدة التي استضافت البطولة للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 8 منتخبات، توزَّعت على مجموعتين قبل وصول السعودية والإمارات إلى المباراة النهائية.

وسجل اللاعب همام الهمامي الهدف الأول للأخضر في المباراة عند الدقيقة 11، وبعدها بدقيقتين سجل فراس البريكان الهدف الثاني.

اقرأ أيضاً

المدرجات الخضراء كانت في الموعد (تصوير: عدنان مهدلي)

الصقور السعودية تحلق بـ«الكأس الخليجية»

مواضيع
كأس الخليج أولى السعودية