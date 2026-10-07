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بغداد تستضيف «خليجي 28»... وتوجيه بإكمال ملعب التاجيات

المنتخب السعودي يحتفل بتتويجه بلقب «خليجي 27» في جدة (المنتخب السعودي)
المنتخب السعودي يحتفل بتتويجه بلقب «خليجي 27» في جدة (المنتخب السعودي)
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بغداد تستضيف «خليجي 28»... وتوجيه بإكمال ملعب التاجيات

المنتخب السعودي يحتفل بتتويجه بلقب «خليجي 27» في جدة (المنتخب السعودي)
المنتخب السعودي يحتفل بتتويجه بلقب «خليجي 27» في جدة (المنتخب السعودي)

وجّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بإكمال مشروع ملعب التاجيات، ضمن الاستعدادات لاستضافة العاصمة بغداد منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 28»، المقررة عام 2028.

وحسب وسائل إعلام عراقية، جاء توجيه رئيس الوزراء خلال استقباله، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الدكتور عقيل مفتن، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، في إطار التحضيرات الخاصة باستضافة البطولة وتجهيز المنشآت الرياضية اللازمة لإقامتها في العاصمة.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد أعلن، مساء الأربعاء، الموافقة رسمياً على استضافة بغداد منافسات «خليجي 28»، بعد الاتفاق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم وموافقة جميع الأطراف المعنية.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد العراقي لاحقاً الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة، فيما ستزور لجان التفتيش التابعة لاتحاد كأس الخليج العربي العاصمة العراقية خلال الفترة المقبلة، لتقييم جاهزية الملاعب والمنشآت الرياضية والفنادق والخدمات اللوجستية المرتبطة بالاستضافة.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي قد منح العراق، في وقت سابق، حق استضافة النسخة الـ28 من البطولة، التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر (كانون الأول) 2028، قبل أن يتم اعتماد بغداد رسمياً مدينةً مستضيفة للمنافسات.

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الأهلي يستهل مشواره في «كأس عاصمة مصر» بخماسية في بترول أسيوط

فرحة أهلاوية بأحد الأهداف في المباراة (موقع النادي الأهلي المصري)
فرحة أهلاوية بأحد الأهداف في المباراة (موقع النادي الأهلي المصري)
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الأهلي يستهل مشواره في «كأس عاصمة مصر» بخماسية في بترول أسيوط

فرحة أهلاوية بأحد الأهداف في المباراة (موقع النادي الأهلي المصري)
فرحة أهلاوية بأحد الأهداف في المباراة (موقع النادي الأهلي المصري)

حقق الأهلي فوزاً كبيراً على بترول أسيوط بنتيجة 5-صفر، الأربعاء، في انطلاقة منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة «كأس عاصمة مصر».

وتقدم الأهلي بهدفين في الشوط الأول، سجلهما محمد مجدي أفشة وسفيان بنجديدة، في الدقيقتين 2 و33 من المباراة التي أقيمت على ملعب «السلام».

وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات «هدفين» في الدقيقتين 58 و60، واختتم عمر سيد معوض الخماسية بهدف في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي فوزه الأول في المجموعة الثالثة التي تضم المقاولون العرب والجونة والشرقية إنبي.

وفي مباراة أخرى في التوقيت نفسه، فاز بيراميدز على القناة بنتيجة 3-2 على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم مودرن سبورت والبنك الأهلي وسموحة.

وتقدم بيراميدز بهدف مبكر للغاية بعد مرور 15 ثانية فقط سجله المهاجم الفلسطيني أحمد نذير بن بوعلي، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، قلص القناة الفارق بهدف محمد الشبيني في الدقيقة 58، قبل أن يضاعف بيراميدز تفوقه بهدف ثالث سجله علي حمودة في الدقيقة 74، قبل أن يسجل حازم أبو سنة الهدف الثاني للقناة في الدقيقة 83.

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النادي الأهلي المصري مصر
الرياضة رياضة عربية

بعد 23 عاماً... السعودية تعانق «كأس الخليج»

فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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بعد 23 عاماً... السعودية تعانق «كأس الخليج»

فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

تُوّج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج «خليجي 27»، للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام «1994 و2002 و2003»، وذلك على حساب المنتخب الإماراتي 2 - 0 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة» بجدة أمس، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وسبق المباراة حفل ختام مختصر ومعبر للغاية بعنوان «أهلاً بالخليج»، وأدت إحدى الفرق الشعبية عرضاً غنائياً، بينما قدمت كأس الخليج على شكل مجسم ضخم في وسط الملعب.

وجاء حفل الختام بعد نحو أسبوعين من انطلاق البطولة في جدة التي استضافت البطولة للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 8 منتخبات، توزَّعت على مجموعتين قبل وصول السعودية والإمارات إلى المباراة النهائية.

وسجل اللاعب همام الهمامي الهدف الأول للأخضر في المباراة عند الدقيقة 11، وبعدها بدقيقتين سجل فراس البريكان الهدف الثاني.

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الأردن يواصل نتائجه المخيبة بتعادل سلبي مع فنزويلا

التعادل السلبي حسم مواجهة الأردن وفنزويلا بعمّان (الاتحاد الأردني)
التعادل السلبي حسم مواجهة الأردن وفنزويلا بعمّان (الاتحاد الأردني)
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الأردن يواصل نتائجه المخيبة بتعادل سلبي مع فنزويلا

التعادل السلبي حسم مواجهة الأردن وفنزويلا بعمّان (الاتحاد الأردني)
التعادل السلبي حسم مواجهة الأردن وفنزويلا بعمّان (الاتحاد الأردني)

واصل منتخب الأردن نتائجه المتواضعة منذ بداية العام الجاري 2026 بتعادل سلبي مع فنزويلا في مباراة ودية، الثلاثاء.

لم يستغل المنتخب الأردني تحت قيادة مدربه المغربي المخضرم، بادو الزاكي، عاملي الأرض والجمهور، حيث أقيمت المباراة باستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة بالعاصمة عمّان، ليخرج الفريقان بشباك نظيفة.

وحافظ النشامى على سجلهم خاليا من الهزائم تحت قيادة الزاكي الذي استهل المشوار بالتعادل 1 / 1 مع سوريا في 27 سبتمبر (أيلول).

وتولى بادو الزاكي المسؤولية خلفا لمواطنه جمال السلامي الذي تأهل بالأردن لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، ولكنه ودع من الدور الأول بثلاث هزائم أمام النمسا والأرجنتين والجزائر.

وقبل مونديال 2026، تعادل الأردن مع نيجيريا وكوستاريكا في وديتين خلال مارس (آذار)، وخسر أمام سويسرا وكولومبيا في مباراتين وديتين خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، ليبقى منتخب الأردن بلا فوز طوال العام الجاري.

ويستعد منتخب الأردن للمشاركة في كأس أمم آسيا 2027 بالسعودية، حيث سيبدأ وصيف النسخة الماضية للبطولة القارية مشواره بمواجهة أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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