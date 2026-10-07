بغداد تستضيف «خليجي 28»... وتوجيه بإكمال ملعب التاجيات

وجّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بإكمال مشروع ملعب التاجيات، ضمن الاستعدادات لاستضافة العاصمة بغداد منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 28»، المقررة عام 2028.

وحسب وسائل إعلام عراقية، جاء توجيه رئيس الوزراء خلال استقباله، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الدكتور عقيل مفتن، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، في إطار التحضيرات الخاصة باستضافة البطولة وتجهيز المنشآت الرياضية اللازمة لإقامتها في العاصمة.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد أعلن، مساء الأربعاء، الموافقة رسمياً على استضافة بغداد منافسات «خليجي 28»، بعد الاتفاق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم وموافقة جميع الأطراف المعنية.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد العراقي لاحقاً الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة، فيما ستزور لجان التفتيش التابعة لاتحاد كأس الخليج العربي العاصمة العراقية خلال الفترة المقبلة، لتقييم جاهزية الملاعب والمنشآت الرياضية والفنادق والخدمات اللوجستية المرتبطة بالاستضافة.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي قد منح العراق، في وقت سابق، حق استضافة النسخة الـ28 من البطولة، التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر (كانون الأول) 2028، قبل أن يتم اعتماد بغداد رسمياً مدينةً مستضيفة للمنافسات.