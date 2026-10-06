«حادث دهس» مأساوي يخطف موهبة الأهلي الأردني

قلب منتخب الجزائر الطاولة على ضيفه النيجر، وهزمه بنتيجة 2 / 1 في مباراة ودية أقيمت مساء الثلاثاء.

فجر منتخب النيجر مفاجأة بتقدمه في الشوط الأول بهدف سجله كونان ندري بعد مرور 13 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب «الحسين آيت علي» بولاية تيزي وزو.

وفي الشوط الثاني، أدرك محاربو الصحراء التعادل بهدف سجله محمد البشير بلومي من ركلة حرة سددها ببراعة في الدقيقة 54.

وأضاف رامي بن سبعيني مدافع بوروسيا دورتموند الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وبذلك يختتم منتخب الجزائر معسكره في التوقف الدولي، بعدما فاز على زامبيا 3 / 1 وتعادل بصعوبة مع بوروندي بنتيجة 2 /2 في انطلاقة مشواره بالمجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم.

في المقابل، فاز منتخب النيجر على ليسوتو 2 / 1، ثم خسر بهدفين دون رد أمام المغرب في أول جولتين من المجموعة الأولى للتصفيات.