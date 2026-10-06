خيّم الحزن على أسرة كرة القدم الأردنية، بعد وفاة اللاعب الناشئ معتصم إياد حمزة الطويل، لاعب فريق الأهلي تحت 18 عاماً، إثر تعرضه لحادث دهس مأساوي في العاصمة عمّان.ونعى النادي الأهلي لاعبه الشاب، مقدماً تعازيه إلى عائلته وذويه وزملائه، وسط حالة من الصدمة والحزن في الوسط الرياضي الأردني بعد الرحيل المفاجئ للاعب البالغ من العمر 17 عاماً.وبحسب الصحافة الأردنية، وقع الحادث في منطقة بيادر وادي السير في عمّان، بعدما نزل معتصم من حافلة النادي وكان في طريقه إلى منزله، قبل أن يتعرض للدهس، ليفارق الحياة متأثراً بالإصابات التي تعرض لها.وينحدر معتصم من بلدة فرعتا الفلسطينية، وكان يقيم برفقة عائلته في الأردن، وواصل مسيرته الكروية ضمن الفئات العمرية، إذ مثّل نادي الحسين سابقاً قبل انتقاله إلى الأهلي.وأثارت وفاة اللاعب الشاب موجة واسعة من الحزن والتعازي، إذ نعته أندية وشخصيات رياضية وجماهير أردنية، مستذكرة مسيرته القصيرة وطموحه في مواصلة مشواره في كرة القدم.
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«حادث دهس» مأساوي يخطف موهبة الأهلي الأردني https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5326797-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AF%D9%87%D8%B3-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
«حادث دهس» مأساوي يخطف موهبة الأهلي الأردني
«حادث دهس» مأساوي يخطف موهبة الأهلي الأردني
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