توخيل ينتقد بالمر مجدداً... ويشيد بانضمام «جود» و«جوب» بلينغهام

يرى الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن كول بالمر، مهاجم فريق تشيلسي «يهدر الكثير من الفرص لإثبات جدارته».

وقرر توخيل استبعاد بالمر من قائمة المنتخب الإنجليزي لمباراتيه ضد منتخبي كرواتيا وإسبانيا ببطولة دوري أمم أوروبا، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وكان بالمر (24 عاماً) غاب أيضاً عن قائمة منتخب إنجلترا في المعسكر الماضي، وسيغيب الآن عن المواجهتين القادمتين للفريق أمام كرواتيا على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن يوم الخميس المقبل، وأمام إسبانيا في مدريد يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

من جهة أخرى أشاد توخيل بما وصفه بالقصة المذهلة التي تتمثل في انضمام جود بلينغهام وشقيقه جوب إلى قائمة الفريق للمرة الأولى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن جوب، الذي يصغر شقيقه جود بعامين، يمثلان أول استدعاء ضمن قائمة توخيل.

وفي حال شارك جوب في المباراة، فسيصبح الشقيقان ثاني شقيقين يمثلان المنتخب الإنجليزي، علماً بأن جود كان قد صرح سابقاً بأن مشاركة الملعب مع شقيقه بقميص المنتخب الوطني ستكون حلم حياته.

وقال توخيل: «إنه إنجاز مذهل للعائلة وللشقيقين، أن يتم اختيارهما معاً للمنتخب، في حد ذاتها قصة رائعة».

وأضاف: «كما قلت، كنت سعيداً جداً بإبلاغه بالاستدعاء، وقد لمست حماسه على الفور، ورأيت ابتسامته».

وتابع: «يتمتع جوب بشخصية منفتحة وهادئة، لذا كانت مكالمة هاتفية لطيفة للغاية، خاصة أنها حملت أخباراً سارة جداً».

وأوضح: «نحن نرى أنه يلعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وهو الآن واحد من خمسة لاعبين نعتمد عليهم في هذا المركز».

وواصل: «إنه لاعب يميل للأدوار الدفاعية أكثر من شقيقه جود، فهو قوي في التعامل مع الكرة، ويتمتع ببنية جسدية قوية وحضور بدني مميز، كما يجيد الاستحواذ».

واختتم قائلاً: «الآن تقع المسؤولية عليه، خاصة أن أمامنا يومي الثلاثاء والأربعاء فقط للتحضير لمباراة الخميس أمام كرواتيا».