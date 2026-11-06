إيقاف الرباع البلغاري بوزيدار أندرييف 4 أعوام بسبب المنشطات

أُعلن، الجمعة، إيقاف بوزيدار ديميتروف أندرييف، الحاصل على الميدالية البرونزية في رياضة رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية، لمدة 4 سنوات.

يأتي ذلك بعد ثبوت تناول الرباع البلغاري (ستيرويدات بنائية) المحظورة، مما يعني غيابه عن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبل عام 2028 في لوس أنجليس.

وذكرت الوكالة الدولية للاختبارات «آي تي إيه» أن نتيجة فحص أندرييف (29 عاماً) جاءت إيجابية، العام الماضي؛ لتناوله لمادة «ميستيرولون»، ليتقرر إيقافه لمدة 4 سنوات تنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2029.

وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أن «مادة ميستيرولون معروفة بخصائصها الأندروجينية القوية، حيث تعمل على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون وتعزيز السمات الجنسية الذكرية».

كان أندرييف قد فاز بالميدالية البرونزية في وزن 73 كيلوجراماً، خلال أولمبياد باريس عام 2024، كما حقق المركز الخامس في المنافسات نفسها، خلال أولمبياد طوكيو عام 2021، ولن تتأثر ميداليته الأولمبية بقرار الإدانة المتعلق بالمنشطات.

ويحقّ لأندرييف التقدم بطعن ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس».

يُشار إلى أن أندرييف سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في عام 2014، كما تُوج بطلاً لأوروبا في مناسبتين.