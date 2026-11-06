خيسوس: لم أتوقع اعتزال رونالدو

دعا المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا إلى التحلي بنظرة «أكثر شمولية»، بعدما خففت الهزيمتان المتتاليتان أمام آرسنال وفنربخشة التركي من الأجواء الإيجابية التي كانت سائدة في «أنفيلد».

وأبعدت خسارة الـ«ريدز» أمام آرسنال 0-1 الأسبوع الماضي الفريق بفارق تسع نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي، قبل أن يتعرض ليفربول بعد ثلاثة أيام، لأول هزيمة له هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهته في تركيا.

واعترف إيراولا، الذي يخوض موسمه الأول على رأس الجهاز الفني لليفربول، بأن الهزيمتين كان لهما وقع مؤلم، وذلك بينما يستعد فريقه لمواجهة كريستال بالاس المتعثر الأحد.

وقال المدرب الإسباني للصحافيين الجمعة: «قبل أسبوع، خلال هذا المؤتمر الصحافي، كنا نحقق سلسلة من النتائج الجيدة، وكان كل شيء يسير بشكل ممتاز وكانت معنوياتنا أفضل».

أضاف: «أما الآن، وبعد هزيمتين، فقد تغير الوضع، ومن الطبيعي أن يتغير. يجب أن يكون الأمر كذلك في أندية مثل نادينا. والآن علينا أن نردّ. بعد هزيمتين، نحن بحاجة إلى الفوز خارج أرضنا على كريستال بالاس».

وأشار إيراولا إلى أن فترات الصعود والهبوط أمر لا مفر منه في هذه المرحلة المبكرة من فترته التدريبية، بعدما خلف الهولندي أرني سلوت في يونيو (حزيران).

وتابع المدرب السابق لبورنموث: «عندما نخسر مباراة يغضب الجميع، لكن علينا أن ننظر إلى الأمور بنظرة أكثر شمولية، ونحن ندرك أنه خلال هذه المسيرة ستكون هناك فترات صعود وهبوط».

وتابع: «لسنا بالسوء الذي قد يبدو عليه حالنا اليوم، كما أننا لم نكن بذلك القدر من الجودة الذي بدا عليه وضعنا قبل أسبوع. علينا أن ننظر إلى الأمور بمنظور أشمل. هذا أيضاً جزء من التحدي الذي أواجهه فيما يتعلق بالحالة المعنوية للمجموعة».