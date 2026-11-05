ماريسكا يُشيد بهالاند... والمهاجم النرويجي يبرز دور أندرسون بعد الفوز على لايبزغ

أشاد المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا، بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بعدما سجَّل هدف الفوز لمانشستر سيتي في انتصاره 3-2 على مضيفه لايبزغ الألماني، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول لمانشستر سيتي عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز كاستيلو لوكيبا، لاعب لايبزغ، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37، وتعادل ريدل باكو للايبزغ في الدقيقة 49. وأعاد الأرجنتيني إنزو فرنانديز التقدم لمانشستر سيتي من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 58، لكن سرعان ما أحرز أنطونيو نوسا هدف التعادل للايبزغ في الدقيقة 61.

ومنح هالاند النقاط الثلاث لمانشستر سيتي، بإحراز الهدف الثالث لفريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الثالث في النسخة الحالية للمسابقة، مقابل خسارة وحيدة، إلى 9 نقاط في المركز السابع بترتيب المسابقة.

وقال ماريسكا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: «قلت أمس إنه من المهم دائماً أن يظل إيرلينغ حاضراً في أجواء المباراة، فنحن نعلم أنه قادر على مساعدتنا وتسجيل الأهداف في أي لحظة».

وتابع: «نجحنا في التسجيل عن طريق لاعبين مختلفين، وصنعنا العديد من الفرص التي أهدرناها للأسف. أنا سعيد جداً لأنه سجل، وسعيد من أجله، فالفوز شعور رائع دائماً، خاصة عندما تكون قائداً للفريق».

واتفق ماريسكا مع هالاند بشأن حاجة الفريق إلى تحسين أدائه، مؤكداً ثقته بقدرته على التطور، رغم أن العمل مع اللاعبين بدأ قبل 4 أشهر فقط.

وأوضح المدرب الإيطالي: «يمكننا تقديم أداء أفضل؟ بالتأكيد، لا شك في ذلك. ولهذا السبب أنا سعيد وواثق للغاية، لأنني أرى أن لدينا القدرة على تقديم ما هو أفضل بكثير».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى الوقت للعمل معاً، فالأمور لا تسير بشكل تلقائي وفوري. أرى أن هناك جوانب كثيرة يمكننا تحسينها، لا سيما أن هدفي لايبزغ جاءا نتيجة أخطاء كان بإمكاننا تجنبها».

وشدد مدرب مانشستر سيتي على ضرورة مراجعة الأخطاء وتحليلها، مضيفاً: «نصنع الكثير من الفرص في كل مباراة منذ اليوم الأول، لكن علينا تفادي استقبال أهداف سهلة. أنا بحاجة إلى التعرف على اللاعبين، وهم بحاجة إلى التعرف عليَّ».

من جانبه، أشاد هالاند بزميله الإنجليزي إليوت أندرسون، بعد أن قدَّم له التمريرة الحاسمة التي سجل منها هدف الفوز، وقال هالاند: «لقد كان مذهلاً. بدأ مسيرته مع مانشستر سيتي بشكل رائع، وهذا هو المطلوب؛ أن يندمج سريعاً ويقدم الأداء المنتظر».

وأضاف: «يحتاج اللاعب عادة إلى وقت للتأقلم والتعرف على زملائه ومدربه الجديد، لكن أندرسون كان مثيراً للإعجاب، وكل الاحترام له».

وأوضح القناص النرويجي: «أنا سعيد للغاية بالهدف. ومع ذلك، نحتاج إلى تحسين أدائنا، فقد كان ينبغي علينا الضغط بصورة أكبر بعد التقدم 1-صفر لتسجيل هدفين آخرين».