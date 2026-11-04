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الرياضة رياضة عالمية

مانشستر سيتي ينجو من فخ لايبزيغ بثلاثية في «أبطال أوروبا»

هالاند بعد تسجيله الهدف في شباك لايبزيغ (أ.ب)
هالاند بعد تسجيله الهدف في شباك لايبزيغ (أ.ب)
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مانشستر سيتي ينجو من فخ لايبزيغ بثلاثية في «أبطال أوروبا»

هالاند بعد تسجيله الهدف في شباك لايبزيغ (أ.ب)
هالاند بعد تسجيله الهدف في شباك لايبزيغ (أ.ب)

أفلت مانشستر سيتي الإنجليزي من فخ مضيفه لايبزيغ الألماني، بعدما تغلب عليه 3 / 2، مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء الهدف الأول لمانشستر سيتي عبر (النيران الصديقة)، بعدما أحرز كاستيلو لوكيبا، لاعب لايبزيغ، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37، وتعادل ريدل باكو للايبزيغ في الدقيقة 49.

وأعاد الأرجنتيني إنزو فرنانديز التقدم لمانشستر سيتي من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 58، لكن سرعان ما أحرز أنطونيو نوسا هدف التعادل للايبزيغ في الدقيقة 61.

ومنح النجم النرويجي إرلينغ هالاند النقاط الثلاث لمانشستر سيتي، بإحراز الهدف الثالث لفريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الثالث في النسخة الحالية للمسابقة، مقابل خسارة وحيدة، إلى 9 نقاط في المركز السابع بترتيب المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد لايبزيغ، الذي نال خسارته الثالثة مقابل فوز وحيد في البطولة، عند ثلاث نقاط في المركز الـ31.

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مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا ألمانيا

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الرياضة رياضة عالمية

بورتو يحقق انتصاره الأول في «أبطال أوروبا» على حساب نابولي

لاعبو بورتو يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
لاعبو بورتو يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
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بورتو يحقق انتصاره الأول في «أبطال أوروبا» على حساب نابولي

لاعبو بورتو يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
لاعبو بورتو يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)

حقق فريق بورتو البرتغالي انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بفوز كبير على ضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 4 / 1، مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

وبهذه النتيجة، يحقق بورتو أول 3 نقاط في مشواره بمرحلة الدوري، ليتساوى مع نابولي في المركزين 26 و27 من أصل 36 فريقا.

وكان بورتو استهل مشواره بثلاث هزائم متتالية مانشستر سيتي وريال بيتيس وأيندهوفن، بينما خسر نابولي أمام أرسنال وفياريال، قبل أن يفوز 4 / 3 على بودو جليمت النرويجي في الجولة الماضية.

وفي الجولة الخامسة التي ستقام يومي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني، سيحل بورتو ضيفا على فينورد الهولندي، بينما يستعد نابولي لمواجهة أكثر صعوبة خارج أرضه عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي في ملعب "الاتحاد".

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دوري أبطال أوروبا البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

أبطال أوروبا: فايكنغ يقلبها على صباح بثلاثية

ألعاب نارية سبقت انطلاق المباراة (إ.ب.أ)
ألعاب نارية سبقت انطلاق المباراة (إ.ب.أ)
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أبطال أوروبا: فايكنغ يقلبها على صباح بثلاثية

ألعاب نارية سبقت انطلاق المباراة (إ.ب.أ)
ألعاب نارية سبقت انطلاق المباراة (إ.ب.أ)

حول فريق فايكنغ النرويجي تأخره بهدف أمام ضيفه صباح الأذربيجاني إلى الفوز 3 / 1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع فايكنغ، الذي سبق أن تعادل مع بايرن ميونخ الألماني، رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ22، أما صباح فلديه 3 نقاط في المركز الحادي والثلاثين.

وفي الجولة الخامسة، تنتظر فريق صباح مباراة صعبة على ملعبه ضد برشلونة الإسباني، أما فايكنغ، فيواجه فريقا إسبانيا آخر وهو أتلتيكو مدريد ولكن على ملعب الأخير.

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دوري أبطال أوروبا النرويج
الرياضة رياضة عالمية

آيندهوفن يخسر على ملعبه أمام بروج في «أبطال أوروبا»

من المواجهة الأوروبية بين آيندهوفن وكلوب بروج (أ. ف.ب)
من المواجهة الأوروبية بين آيندهوفن وكلوب بروج (أ. ف.ب)
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آيندهوفن يخسر على ملعبه أمام بروج في «أبطال أوروبا»

من المواجهة الأوروبية بين آيندهوفن وكلوب بروج (أ. ف.ب)
من المواجهة الأوروبية بين آيندهوفن وكلوب بروج (أ. ف.ب)

تلقى فريق آيندهوفن الهولندي خسارة على ملعبه ووسط جماهيره، ضد ضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 1 / 2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز الألماني نيكولو تريزولدي هدف التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 25، ثم أدرك الياباني كوادي سانو التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 54، وأعاد البرتغالي كارلوس فوربس التقدم مرة أخرى لكلوب بروج في الدقيقة 65.

وواصل بروج انطلاقته نحو المراكز المتقدمة في جدول المسابقة، حيث وصل للنقطة 9 في المركز التاسع، أما آيندهوفن فلديه 4 نقاط في المركز الـ24

ويخوض آيندهوفن مواجهة صعبة الجولة المقبلة ضد ريال مدريد الإسباني على ملعب الأخير، أما بروج فيستقبل ليفربول الإنجليزي.

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