مانشستر سيتي ينجو من فخ لايبزيغ بثلاثية في «أبطال أوروبا»

أفلت مانشستر سيتي الإنجليزي من فخ مضيفه لايبزيغ الألماني، بعدما تغلب عليه 3 / 2، مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء الهدف الأول لمانشستر سيتي عبر (النيران الصديقة)، بعدما أحرز كاستيلو لوكيبا، لاعب لايبزيغ، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37، وتعادل ريدل باكو للايبزيغ في الدقيقة 49.

وأعاد الأرجنتيني إنزو فرنانديز التقدم لمانشستر سيتي من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 58، لكن سرعان ما أحرز أنطونيو نوسا هدف التعادل للايبزيغ في الدقيقة 61.

ومنح النجم النرويجي إرلينغ هالاند النقاط الثلاث لمانشستر سيتي، بإحراز الهدف الثالث لفريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الثالث في النسخة الحالية للمسابقة، مقابل خسارة وحيدة، إلى 9 نقاط في المركز السابع بترتيب المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد لايبزيغ، الذي نال خسارته الثالثة مقابل فوز وحيد في البطولة، عند ثلاث نقاط في المركز الـ31.