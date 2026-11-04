مورينيو: هدف الريال هو التأهل ضمن أول 8 أندية «أوروبيا»

أشاد جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد بمنافسه أيك أثينا بعد فوز صعب للعملاق الإسباني في العاصمة اليونانية بنتيجة 3 / 2، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وأكد مورينيو أيضا أن هدف فريقه حاليا هو التأهل ضمن أول 8 أندية في مرحلة الدوري، وتفادي خوض مباراتين إضافيتين في الملحق.

وصرح مورينيو عبر قناة موفيستار عقب اللقاء "لقد كافحنا من أجل هذه النهاية الرائعة، ولم نكتف بمجرد التعادل 2 / 2، رغم أنها كانت تبدو نتيجة مقبولة، وسترفع رصيدنا إلى 10 نقاط، بل أردنا المزيد وخاطرنا من أجل الحصول على النقاط التي تؤهلنا للأدوار الإقصائية".

وأضاف المدرب البرتغالي "يتردد عادة أن الفريق الأقوى لا يبدأ المباريات بشكل جيد، ولا يكون في أفضل حالاته، ولكن بصراحة أيك أثينا قدم أداء يفوق مستواه، إنها أفضل مباراة لهم، لقد أدوا بقوة منذ الدقائق الأولى، وتفوقوا علينا في الالتحامات البدنية، وشكلوا خطورة كبيرة".

وواصل "لم يرض الفريق اليوناني بالتعادل 2 / 2 أو يكتف بنقطة بل سعى لتحقيق الفوز، وقدم أداء رائعا".

وتطرق مدرب ريال مدريد للحديث عن فيدريكو فالفيردي الذي سجل هدف الفوز بتسديدة صاروخية في الدقيقة 92، قائلا "فالفيردي يتميز بقوة التسديدات، ولكن الأمر يكون صعبا عند توظيفه ظهير أيمن، لم أطلب منه التسديد اليوم بل قلت له عليه اللعب بإيقاع سريع لأن المباراة مفتوحة".

وأوضح "وسط معاناة الفريقين من الإرهاق البدني، طلبت منه استغلال المساحات والتحرك في المساحات الخطيرة، واستغلال نشاطه وحيويته البدنية".

وبشأن فينيسيوس، قال مورينيو "أعتقد أن قدم أداء جيدا، ولكن قررت تنشيط الجبهة اليسرى بتبديلين، لأن ماركا كوكوريا قد حصل على إنذار، وإشراك ألفارو كاريراس المنتعش بدنيا، وتميزه بالانطلاق للأمام على الجناح".

وختم مدرب الريال تصريحاته بالقول "أما إبراهيم دياز فهو يجيد اللعب في العمق الهجومي، لذا أردت تنشيط هذه الجبهة، ولكن فينيسيوس قدم مباراة جيدة".