بيلينغهام: فالفيردي رائع... وهدف الكعب بـ"الفطرة"

أشاد جود بيلينغهام نجم ريال مدريد بزميله في الفريق فيدريكو فالفيردي الذي سجل هدف الفوز الصعب على أيك أثينا اليوناني بنتيجة 3 / 2، في دوري أبطال أوروبا.
وقال بيلينغهام الذي اختير للفوز بجائزة رجل المباراة "لقد سجل فالفيردي هدفا رائعا أمام منافس قوي للغاية، لقد سيطرنا على المباراة رغم خطورة هجمات الفريق اليوناني، وأرى أننا كنا الأكثر سيطرة".
وأضاف النجم الإنجليزي عبر قناة موفيستار "عملنا بجدية لتحقيق الفوز، استحوذنا على الكرة وخلقنا الفرص، وواصلنا تقديم الأداء الذي اعتدنا عليه في مبارياتنا بدوري أبطال أوروبا".
وعن هدفه بالكعب في مرمى أيك أثينا، تابع "لقد تصرفت بالفطرة بعد عرضية رائعة من مارك كوكوريا".
وختم جود بيلينغهام تصريحه بالقول "أؤدي بشكل جيد في العمق، لذا أترك بصمة في سير المباراة".