فالفيردي قائد الريال: مورينيو وراء فوزنا الصعب على أثينا

أشاد فيدريكو فالفيردي قائد ريال مدريد بفريقه والمدير الفني مورينيو بعد الفوز على أيك أثينا اليوناني بنتيجة 3 / 2 في دوري أبطال أوروبا.

وصرح فالفيردي عبر قناة «موفيستار»، عقب اللقاء: «كانت مباراة صعبة مثلما توقعنا، ولكننا واجهنا صعوبة في الوصول إلى المرمى رغم السيطرة على اللعب، لذا أهنئ فريقي على جهده وعمله، وعلينا الاستمرار بنفس الطريقة».

وبشأن البداية المتعثرة للريال وتأخره في النتيجة مرتين، قال اللاعب الأوروغوياني: «لقد تأثرنا باستقبال هدف مبكر، لكن واصلنا اللعب بنفس الخطة التي تدربنا عليه طوال الأسبوع».

وأضاف: «كنا بحالة جيدة رغم الصعوبات بعد استقبال كل هدف، وبذلنا جهداً كبيراً، لذا أنا سعيد من أجل الفريق».

وتطرق فيدريكو للحديث عن العودة في النتيجة، قائلاً: «الفضل يعود للجهاز الفني بقيادة مورينيو، والثقة ببعضنا، هذا رائع، وظهر واضحاً في مواصلة المحاولة حتى الدقائق الأخيرة».

وواصل: «كانت المهمة تبدو صعبة للغاية بعد استقبال هدف ثان، لكن الفريق نجح في العودة مجدداً».

وختم فيدريكو بالحديث عن هدفه القاتل، قائلاً: «أفكر كثيراً في التسديدات البعيدة، أنا ممتن لزملائي؛ لأنه بفضلهم تكون لدي رغبة قوية في التسديد».