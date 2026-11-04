كورتوا: الريال لا يستسلم أبداً

أشاد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بالصلابة الذهنية لفريقه بعد الفوز بصعوبة بالغة على أيك أثينا اليوناني بنتيجة 3-2، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا عبر قناة «موفيستار»، عقب اللقاء الذي أقيم في العاصمة اليونانية: «كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة هنا، أيك فريق يؤدي بشراسة ويضغط بقوة في البداية، لقد سنحت لهم 4 فرص في أول 15 دقيقة».

وأضاف الحارس البلجيكي: «لكننا تعاملنا مع الموقف بشكل جيد ونجحنا في إدراك التعادل، ورد فعلنا كان إيجابياً، وتمسكنا بأمل العودة حتى اللحظات الأخيرة».

وتابع: «لا أعرف سراً لهذه العودة، فالأمر يتعلق بالإيمان حتى النهاية هذه سمة مميزة لريال مدريد، نحن لا نستسلم أبداً مثلما حدث في مباراة روما، وحققنا فوزاً مهماً في إطار سعينا لإنهاء مرحلة الدوري ضمن أول 8 أندية في جدول الترتيب».

وبسؤاله عن حاجة زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور للثقة، رد كورتوا: «نعم، لكن الفريق بالكامل يثق به، والفريق اليوناني دافع بشكل جيد وجعل المهمة صعبة على الجميع سواء فينيسيوس أو كيليان مبابي».

وختم كورتوا تصريحاته: «المدرب مورينيو يقوم بتدوير التشكيلة، ويمنح الجميع فرصتهم، وهذا أمر جيد».