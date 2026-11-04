«أبطال أوروبا»: صاروخية فالفيردي تنقذ الريال من كمين أثينا

سجل البديل فيدريكو فالفيردي هدفاً صاروخياً في الوقت بدل الضائع ليقود ريال مدريد إلى الانتصار على مضيفه أيك أثينا 3-2، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وقلب الريال تأخره مرتين في اليونان ليواصل سلسلة انتصاراته في المسابقة الأوروبية الأبرز للأندية.
وسجل أبو بكر كويتا هدفاً وصنع الآخر لزميله ستافرو بيلو لكن جود بيلينغهام وكيليان مبابي وفالفيردي انتزعوا الفوز لفريق المدرب مورينيو.
وتعرض كويتا للطرد قرب النهاية.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر. ويحتل أيك أثينا المركز 30 وله ثلاث نقاط.