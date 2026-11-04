«أبطال أوروبا»: صاروخية فالفيردي تنقذ الريال من كمين أثينا

فيدات موريكي لاعب فنربخشة يسجل الهدف الثالث لفريقه في شباك ليفربول (د.ب.أ)

أوقف فنربخشة التركي انطلاقة ضيفه ليفربول المثالية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب عليه 3-2، الأربعاء، في الجولة الرابعة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق تري نيوني في الدقيقة 25، لكن سرعان ما أحرز الإنجليزي ماسون غرينوود هدف التعادل لفنربخشة في الدقيقة 29.

وأعاد السويدي ألكسندر إيزاك التقدم لليفربول، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 69، لكن أرشي براون أدرك التعادل لفنربخشه في الدقيق 73.

ومنح الكوسوفي فيدات موريكي النقاط الثلاث لفنربخشة عقب تسجيله الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد فنربخشة، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة واحدة، إلى 5 نقاط في المركز التاسع عشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات تلك الجولة.

في المقابل، توقف رصيد ليفربول، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالبطولة، عند 9 نقاط في المركز الخامس مؤقتاً.