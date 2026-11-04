سيرانو تأمل أن تترك إرثاً يتجاوز الألقاب قبل نزال الاعتزال

قالت أماندا سيرانو القادمة من بويرتوريكو، أمس الثلاثاء، إنها تأمل أن يبقى إرثها مرتبطاً بما أحدثته من تغيير في الملاكمة النسائية، وذلك قبل خوض نزالها الوداعي أمام الأسترالية سكاي فالزون على أرضها مطلع العام المقبل.

وستدافع بطلة العالم في سبع فئات عن لقبيها في وزن الريشة من منظمة الملاكمة العالمية، ورابطة الملاكمة العالمية عندما تواجه فالزون في (كوليسيو دي بويرتوريكو) بمدينة سان خوان في التاسع من يناير (كانون الثاني)، في أمسية أطلقت عليها شركة «موست فاليو بروموشنز» اسم «النزال الأخير».

وكانت سيرانو، صاحبة السجل البالغ 50 انتصاراً مقابل أربع هزائم، وتعادل واحد، بينها 32 فوزاً بالضربة القاضية، قد أعلنت سابقاً أن هذا النزال سيكون المحطة الأخيرة في مسيرتها الاحترافية.

وقالت خلال مؤتمر صحافي في سان خوان: «أريد أن يتذكرني الناس كصانعة للتغيير. لقد منحت هذه الرياضة كل ما أملك. في كل نزال خضته، وفي كل حصة تدريبية، فعلت كل شيء داخل الحلبة، وآمل أن يكون ذلك واضحاً للجميع عندما أخوض نزالي الأخير».

وظلت سيرانو على مدار سنوات من أبرز المدافعات عن المساواة في الملاكمة. وهي أول ملاكم أو ملاكمة من بويرتوريكو تصبح بطلة للعالم بلا منازع، كما دخلت التاريخ عام 2022 إلى جانب الآيرلندية كاتي تايلور عندما أصبحتا أول ملاكمتين تتصدران أمسية نزالات في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

وفي عام 2023، تغلبت الملاكمة البالغة من العمر 38 عاماً على البرازيلية دانيلا راموس في أول نزال عالمي موحد للسيدات يقام وفق نظام 12 جولة مدة كل منها ثلاث دقائق، وهو النظام المعتمد في نزالات الرجال على الألقاب العالمية.

وتتطلع سيرانو إلى إضافة إنجاز جديد إلى سجلها الحافل، إذ تسعى للانفراد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات بالضربة القاضية في الملاكمة النسائية، وهو الرقم الذي تتقاسمه حالياً مع الأميركية كريستي مارتن.

ورغم أن سيرانو وصفت تحقيق هذا الإنجاز بأنه «التتويج المثالي»، أكدت أن الأهم بالنسبة لها هو الاستمتاع بكل لحظة في ظهورها الأخير داخل الحلبة، وعلى أرض لطالما حلمت بالنزال عليها.

وقالت: «حرصت على العودة إلى نظام 12 جولة من ثلاث دقائق، لأنني أريد أن أستمتع بكل ثانية وكل دقيقة من نزالي الأخير هناك. سأصعد إلى الحلبة وأبذل كل ما لدي، وإذا جاءت الضربة القاضية فسيكون ذلك أمراً رائعاً».

من جانبها، قالت فالزون، التي تمتلك سجلاً من 12 انتصاراً مقابل هزيمتين، بينها سبعة انتصارات بالضربة القاضية، إن فرصة مواجهة سيرانو تمثل حلماً تحول إلى حقيقة.

وأضافت: «بكيت بالفعل عندما علمت بالأمر. إنها فرصة سأتمسك بها بكل ما أوتيت من قوة، ولا أستطيع الانتظار لخوض هذا النزال».

لكن الملاكمة الأسترالية، البالغة من العمر 38 عاماً، شددت على أنها لا تنوي الاكتفاء بدور الشاهدة على الفصل الأخير من مسيرة سيرانو، بل تسعى إلى كتابة فصلها الخاص.

وقالت: «لم آتِ إلى هنا لأؤدي دوراً في قصة أماندا، بل لأصنع قصتي الخاصة. ولو لم أكن مؤمنة بقدرتي على الانتصار لما اخترت أن أكون ملاكمة».

ورحبت سيرانو بهذه الثقة، قائلة: «لن يعجبني أن تدخل أي منافسة إلى الحلبة وهي مقتنعة بأنها ستخسر. أحب دائماً مواجهة الأفضل».

وأكدت سيرانو أن قرار الاعتزال يعود ببساطة إلى عامل الزمن، وأنها كانت تعرف دائماً أن لحظة تعليق القفازين ستكون في بويرتوريكو.

وقالت: «كنتم إلى جانبي منذ البداية، تدعمونني، وتمنحونني محبتكم، وكنت أقاتل من أجلكم».

وأضافت: «أحمل علم بلادي معي أينما ذهبت، فهو يسكن قلبي. أنا دائماً معكم، وأقاتل من أجلكم. كل ما أتمناه هو أن تحتفلوا بهذه الرحلة الطويلة، وأعتقد أنها ستكون ليلة لا تنسى».