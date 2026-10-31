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أستون فيلا يتعثر بالتعادل أمام فولهام قبل مواجهة برشلونة «أوروبياً»

من مباراة فولهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (رويترز)
من مباراة فولهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (رويترز)
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TT

أستون فيلا يتعثر بالتعادل أمام فولهام قبل مواجهة برشلونة «أوروبياً»

من مباراة فولهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (رويترز)
من مباراة فولهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (رويترز)

أحبط فريق أستون فيلا جماهيره بالتعادل على أرضه أمام فولهام بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، مساء السبت.

وأنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدما بهدف سجله المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 39.

وقبلها أهدر زميله جون ماكجين ركلة جزاء مسددا كرة قوية ارتدت من العارضة في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني، خطف الفريق اللندني هدف التعادل بخطأ ساذج من الحارس الياباني زيون سوزوكي الذي ارتبك في الإمساك بكرة عرضية من ركلة ركنية، لتسقط من يده وتتجاوز خط المرمى.

وزاد الطين بلة بحصول ماتي كاش نجم أستون فيلا على إنذار، سيحرمه من خوض المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميير ليغ.

ولم يستغل أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري نشوة الفوز على مانشستر سيتي في الجولة الماضية، ليهدر نقطتين، وفرصة لانتصار ثالث على التوالي، ليصبح رصيده 12 نقطة في المركز التاسع.

وسيكون الفريق الإنجليزي وإيمري مطالبين بالرد خلال مواجهة صعبة خارج الأرض عندما يحل ضيفا على ملعب كامب نو لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بعدما تجاوز كبوة خسارته في الكلاسيكو الأسبوع الماضي بفوز كاسح على ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 6 / 1 في مباراة أقيمت مساء السبت.

في المقابل، حافظ فولهام بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري على سجله خاليا من الهزائم لمباراة ثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

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«الشرق الأوسط» (مانشستر)
الرياضة رياضة عالمية

أستون فيلا يتعثر بالتعادل أمام فولهام قبل مواجهة برشلونة «أوروبياً»

من مباراة فولهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (رويترز)
من مباراة فولهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (رويترز)
TT
TT

أستون فيلا يتعثر بالتعادل أمام فولهام قبل مواجهة برشلونة «أوروبياً»

من مباراة فولهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (رويترز)
من مباراة فولهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (رويترز)

أحبط فريق أستون فيلا جماهيره بالتعادل على أرضه أمام فولهام بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، مساء السبت.

وأنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدما بهدف سجله المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 39.

وقبلها أهدر زميله جون ماكجين ركلة جزاء مسددا كرة قوية ارتدت من العارضة في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني، خطف الفريق اللندني هدف التعادل بخطأ ساذج من الحارس الياباني زيون سوزوكي الذي ارتبك في الإمساك بكرة عرضية من ركلة ركنية، لتسقط من يده وتتجاوز خط المرمى.

وزاد الطين بلة بحصول ماتي كاش نجم أستون فيلا على إنذار، سيحرمه من خوض المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميير ليغ.

ولم يستغل أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري نشوة الفوز على مانشستر سيتي في الجولة الماضية، ليهدر نقطتين، وفرصة لانتصار ثالث على التوالي، ليصبح رصيده 12 نقطة في المركز التاسع.

وسيكون الفريق الإنجليزي وإيمري مطالبين بالرد خلال مواجهة صعبة خارج الأرض عندما يحل ضيفا على ملعب كامب نو لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بعدما تجاوز كبوة خسارته في الكلاسيكو الأسبوع الماضي بفوز كاسح على ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 6 / 1 في مباراة أقيمت مساء السبت.

في المقابل، حافظ فولهام بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري على سجله خاليا من الهزائم لمباراة ثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

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الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإسباني: برشلونة يفجر غضبه بفوز ساحق على ألافيس

جوردون محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)
جوردون محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)
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الدوري الإسباني: برشلونة يفجر غضبه بفوز ساحق على ألافيس

جوردون محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)
جوردون محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)

رد برشلونة على هزيمتيه أمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان بفوز ساحق 6-1 على ضيفه ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني السبت، وتناوب رافينيا وفيرمين لوبيز ولامين يامال وأنتوني جوردون على تسجيل الأهداف.

وافتتح رافينيا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة عرضية من لوبيز، ثم صنع لامين هدفا لفيرمين.

وقدم فيرمين تمريرة حاسمة لرافينيا مرة أخرى قبل أن يضيف لامين الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وصنع البديل غابرييل جيسيوس الهدف الثاني للامين في الدقيقة 64، قبل أن يختتم جوردون الفوز الساحق.

وسجل ألافيس هدفه الوحيد في الدقائق الأخيرة عن طريق ماريانو دياز الذي استغل خطأ من رودري.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، متقدما بنقطتين على أتليتيكو مدريد. ويحتل ألافيس المركز الثامن بعد سبع مباريات متتالية دون فوز.

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برشلونة الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

ميلان يصعق إنتر ميلان بثلاثية في «ديربي الغضب»

دييغو موريرا محتفلا بهدفه في الأنتر (أ.ب)
دييغو موريرا محتفلا بهدفه في الأنتر (أ.ب)
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ميلان يصعق إنتر ميلان بثلاثية في «ديربي الغضب»

دييغو موريرا محتفلا بهدفه في الأنتر (أ.ب)
دييغو موريرا محتفلا بهدفه في الأنتر (أ.ب)

حسم ميلان ديربي ميلانو لصالحه بعدما تغلب على ضيفه إنتر ميلان 3/1، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، كما جاء هذا الفوز ليكون رقم 85 للفريق الأحمر والأسود في المواجهات المباشرة بين الفريقين عبر التاريخ.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إنتر ميلان عند 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف لاتسيو الذي يمكنه الانفراد بالصدارة في حال فوزه على كالياري غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم ميلان في الدقيقة الرابعة عن طريق كريستيان بولسيتش، ثم أضاف زميله أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 22 سجل أليساندرو باستوني الهدف الوحيد لإنتر ميلان، فيما أضاف دييغو موريرا الهدف الثالث في الدقيقة 43.

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