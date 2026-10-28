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«أبطال آسيا 2»: الريان القطري يفوز برباعية في معقل النهضة العماني

لاعبو الريان يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (نادي الريان القطري)
لاعبو الريان يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (نادي الريان القطري)
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«أبطال آسيا 2»: الريان القطري يفوز برباعية في معقل النهضة العماني

لاعبو الريان يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (نادي الريان القطري)
لاعبو الريان يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (نادي الريان القطري)

حقّق الريان القطري فوزاً عريضاً خارج أرضه بالتغلب على النهضة العماني بنتيجة 4 - 1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري «أبطال آسيا 2».

أنهى الريان الشوط الأول متفوقاً بثنائية، حيث تقدم بهدف مبكر سجّله ويسلي ريبيرو في الدقيقة الثالثة بعد مجهود فردي ومهارة رائعة، وأضاف يوسف أيمن الهدف الثاني في الدقيقة 19 بضربة رأس بعد عرضية متقنة من إبراهيم الحسن.

وفي الشوط الثاني، عزّز الضيوف تفوقهم بهدف ثالث سجّله غابرييل بيريرا بتسديدة بيسراه من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64 من المباراة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس.

وزادت المهمة تعقيداً على الفريق العماني بطرد لاعبه حارب السعدي في الدقيقة 80، ليكمل اللقاء بـ10 لاعبين.

واختتم إبراهيم الحسن رباعية الريان بهدف سدّده بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، يرفع الريان رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة «مؤقتاً» انتظاراً لما ستفسر عنه مواجهة التعاون السعودي ضد الفيصلي الأردني، التي ستقام في وقت لاحق.

أما النهضة العماني، فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب بالمركز الرابع.

وكان الريان قد بدأ مشواره في المجموعة بفوز مثير على الفيصلي بنتيجة 4 - 3 ثم خسر 1 - 2 أمام التعاون، بينما تعادل النهضة مع التعاون بنتيجة 1 - 1، ثم خسر بهدفين دون ردّ أمام الفيصلي.

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راموس: كنت محبطاً في سان جيرمان... وأشعر بالراحة مع الميلان

غونزالو راموس (أ.ب)
غونزالو راموس (أ.ب)
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راموس: كنت محبطاً في سان جيرمان... وأشعر بالراحة مع الميلان

غونزالو راموس (أ.ب)
غونزالو راموس (أ.ب)

كشف البرتغالي غونزالو راموس، مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي، أنه كان يرغب بالفعل في مغادرة باريس سان جيرمان في يناير (كانون الثاني)، مشيراً إلى أن المدرب روبن أموريم تواصل معه، وأنه وجد في ميلان مساحة أكبر للتعبير عن نفسه.

وأصبح المهاجم هو الصفقة الأغلى في تاريخ النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتقاله من باريس سان جيرمان، الذي يشارك بانتظام في دوري أبطال أوروبا، في صفقة لم يُعلن عن قيمتها، لكن يُعتقد أنها بلغت نحو 80 مليون يورو.

وقد تزايد شعوره بالإحباط بسبب قلة فرص المشاركة الأساسية تحت قيادة لويس إنريكي في فرنسا، حيث كان يتطلع للحصول على فرصة حقيقية لإظهار قدراته.

وقال راموس، في تصريحات لقناة «كانال 11» البرتغالية: «كنت أرغب في مغادرة باريس سان جيرمان، لكن الأمور تكون دائماً أكثر تعقيداً في شهر يناير».

وأضاف: «لم يكن ذلك الخيار الأمثل، رغم رغبتي في الرحيل حينها. الآن أصبحت الأمور أكثر وضوحاً بالنسبة لي، فقد رفض باريس سان جيرمان طلبي على الفور، لأنهم كانوا سيضطرون للبحث عن بديل. لكن لويس كامبوس وعدني بالسماح لي بالرحيل هذا الصيف».

وتابع: «كان من الصعب عليّ مغادرة باريس سان جيرمان، لأن المجموعة كانت رائعة حقاً. كان هناك 3 لاعبين برتغاليين أقضي معهم كل وقتي، كانوا يعلمون برغبتي في الرحيل، وكانوا يمزحون معي قائلين: ابقَ معنا، ولو من أجل الأجواء فقط! لقد عشنا معاً لحظات استثنائية للغاية».

وكانت قلة وقت اللعب سبباً رئيسياً وراء رحيله عن باريس سان جيرمان وسعيه لخوض تجربة جديدة في الخارج.

وأوضح قائلاً: «كان الأمر محبطاً في بعض الأحيان، فقد سجلت أهدافاً في 4 أو 5 مباريات متتالية، ومع ذلك لم أشارك أساسياً في أي منها. أن تكون في حالة فنية جيدة ولا تحصل على فرصة للعب... كان عليّ تحويل هذا الإحباط إلى دافع».

وأضاف: «لن يستطيع أحد التشكيك في احترافيتي، أو مساهماتي، أو عزيمتي. بالطبع شعرت بالاستياء، لكنني حولت ذلك الغضب إلى وقود يدفعني للأمام».

واختتم راموس حديثه قائلاً: «أعيش الآن حياة سعيدة في أجواء هادئة. أحصل على وقت لعب أكثر، في نادٍ يمنحني مساحة أكبر للتعبير عن نفسي، نحن نستمتع باللعب، ألعب بشكل أكبر مع المنتخب الوطني، وهو أمر لا يقل أهمية، كما يمثل واجهة مختلفة، إنه مصدر فخر».

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ميلان الدوري الإيطالي إيطاليا
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«دورة بازل»: ديوكوفيتش يستهل مشواره بالفوز على الفرنسي أومبير

نوفاك محتفلاً بالفوز (إ.ب.أ)
نوفاك محتفلاً بالفوز (إ.ب.أ)
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«دورة بازل»: ديوكوفيتش يستهل مشواره بالفوز على الفرنسي أومبير

نوفاك محتفلاً بالفوز (إ.ب.أ)
نوفاك محتفلاً بالفوز (إ.ب.أ)

تجاوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفرنسي أوغو أومبير في مباراته الأولى بدورة بازل الأربعاء، مواصلاً سعيه للتأهل إلى البطولة الختامية لرابطة اللاعبين المحترفين (إيه تي بي) في تورينو.

وخسر ديوكوفيتش (39 عاماً) المجموعة الأولى لكنه استعاد توازنه ليهزم الفرنسي الأعسر 4 - 6 و6 - 3 و6 - 4، في أول مشاركة له في بازل منذ 2011.

وعزز ديوكوفيتش حظوظه في التأهل للمرة التاسعة عشرة القياسية إلى البطولة الختامية، بفوزه بدورة الصين المفتوحة في بكين في وقت سابق من هذا الشهر، وهو اللقب الـ102 في مسيرته.

وتبع ذلك خروج مبكر من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة، ليشارك الفائز بالبطولات الأربع الكبرى 24 مرة ببطاقة دعوة في الدورة السويسرية، بعدما تراجع إلى المركز الحادي عشر في ترتيب «السباق إلى تورينو» لأفضل اللاعبين في الموسم.

وفاز الصربي بالدورة الختامية سبع مرات، لكنه لم يشارك في النسختين الأخيرتين بسبب الإصابة.

ولا يتأهل سوى أفضل ثمانية لاعبين إلى هذا الحدث من 15 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، علماً بأن الإيطالي يانيك سينر انسحب مسبقاً بسبب مشكلة في ركبته.

ويلتقي ديوكوفيتش، المصنف رابعاً، الألماني يان لينارد شتروف في الدور المقبل في بازل، علماً بأن الصربي كان فاز في جميع مواجهاته السابقة أمام الألماني بنتيجة 8 - 0.

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كيندي منتجة «الحديقة الجوراسية» تتولى حفلات أولمبياد لوس أنجليس 2028

كاثلين لاستحضار سحر هوليوود في أولمبياد لوس أنجليس (الشرق الأوسط)
كاثلين لاستحضار سحر هوليوود في أولمبياد لوس أنجليس (الشرق الأوسط)
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كيندي منتجة «الحديقة الجوراسية» تتولى حفلات أولمبياد لوس أنجليس 2028

كاثلين لاستحضار سحر هوليوود في أولمبياد لوس أنجليس (الشرق الأوسط)
كاثلين لاستحضار سحر هوليوود في أولمبياد لوس أنجليس (الشرق الأوسط)

أصبحت المنتجة الحاصلة على ترشيح لجائزة الأوسكار، كاثلين كينيدي، مشرفة على حفلات الافتتاح والختام لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2028 في لوس أنجليس.

وتم الإعلان الأربعاء عن اختيار كينيدي لتولي منصب رئيسة قسم الحفلات والمحتوى، خلفاً لبيتر رايس، الذي سيستمر في منصبه منتجاً تنفيذياً.

وكانت كينيدي (73 عاماً) قد تنحت عن منصبها كرئيسة لشركة «لوكاس فيلم» في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد مسيرة بدأت عام 2012، شملت قيادة الحقبة الحديثة لسلسلة «حرب النجوم».

ومن بين أعمالها الإنتاجية الأخرى أفلام شهيرة مثل «إي تي: الكائن الفضائي»، و«إنديانا جونز ومعبد الهلاك»، و«العودة إلى المستقبل»، و«الحديقة الجوراسية».

وفي بيان له، قال كيسي واسرمان، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028: «كاثلين أسطورة، فهي واحدة من أعظم الشخصيات في تاريخ هوليوود، وتمتلك موهبة نادرة في سرد القصص».

وأضاف: «مع تضافر الجهود لتسليط أنظار العالم على لوس أنجليس خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2028، لا أجد شخصاً أفضل من كاثلين لاستحضار سحر هوليوود».

وقالت كينيدي إنها حضرت العديد من دورات الألعاب الأولمبية منذ أولمبياد صيف 1984 الذي أقيم في لوس أنجليس.

وتنضم كينيدي إلى فريق يضم المنتج الحائز على جائزة «إيمي» بن وينستون، الذي يشغل منصب المنتج التنفيذي والمدير الإبداعي، وسكوت جيفنز، المنتج التنفيذي للإنتاج.

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