«أبطال آسيا 2»: الريان القطري يفوز برباعية في معقل النهضة العماني

حقّق الريان القطري فوزاً عريضاً خارج أرضه بالتغلب على النهضة العماني بنتيجة 4 - 1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري «أبطال آسيا 2».
أنهى الريان الشوط الأول متفوقاً بثنائية، حيث تقدم بهدف مبكر سجّله ويسلي ريبيرو في الدقيقة الثالثة بعد مجهود فردي ومهارة رائعة، وأضاف يوسف أيمن الهدف الثاني في الدقيقة 19 بضربة رأس بعد عرضية متقنة من إبراهيم الحسن.
وفي الشوط الثاني، عزّز الضيوف تفوقهم بهدف ثالث سجّله غابرييل بيريرا بتسديدة بيسراه من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64 من المباراة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس.
وزادت المهمة تعقيداً على الفريق العماني بطرد لاعبه حارب السعدي في الدقيقة 80، ليكمل اللقاء بـ10 لاعبين.
واختتم إبراهيم الحسن رباعية الريان بهدف سدّده بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87.
بهذه النتيجة، يرفع الريان رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة «مؤقتاً» انتظاراً لما ستفسر عنه مواجهة التعاون السعودي ضد الفيصلي الأردني، التي ستقام في وقت لاحق.
أما النهضة العماني، فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب بالمركز الرابع.
وكان الريان قد بدأ مشواره في المجموعة بفوز مثير على الفيصلي بنتيجة 4 - 3 ثم خسر 1 - 2 أمام التعاون، بينما تعادل النهضة مع التعاون بنتيجة 1 - 1، ثم خسر بهدفين دون ردّ أمام الفيصلي.