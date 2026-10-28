بيريز يمدد عقده مع كاديلاك في «فورمولا 1» حتى 2029

أعلن فريق كاديلاك الأميركي، الأربعاء، عن تمديد عقد سائق سباقات سيارات «فورمولا 1» المكسيكي سيرجيو بيريز، حتى عام 2029، وذلك قبيل انطلاق سباق جائزة المكسيك الكبرى، ضمن بطولة العالم للعبة.

ويشهد السباق، الذي يقام الأحد، المشاركة رقم 300 لبيريز في سباقات الجائزة الكبرى.

ويخوض بيريز، الذي سبق له القيادة لصالح فريق ريد بول، عامه الأول مع فريق كاديلاك، الذي سجل ظهوره الأول في منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1» هذا الموسم.

ورغم أن الفريق لم يحصد أي نقاط حتى الآن، فإنه يعول كثيراً على خبرة بيريز في المرحلة المقبلة.

وقال بيريز، الذي حقّق 6 انتصارات في مسيرته ضمن سباقات «فورمولا 1»، في بيان له: «كان الانضمام إلى فريق كاديلاك لـ(فورمولا 1) منذ اليوم الأول مشروعاً آمنت به حقاً، وأرى في تمديد عقدي استمراراً طبيعياً لهذا الفصل من مسيرتي».

وأضاف: «بناء فريق لـ(فورمولا 1) من الصفر يتطلب وقتاً وعملاً دؤوباً وصبراً، لكن التقدم الذي نحققه معاً يمنحنا شعوراً رائعاً بالإنجاز. لا يزال أمامنا كثير من العمل، وأنا ملتزم تماماً بالسنوات الثلاث المقبلة».