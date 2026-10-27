«دورة غوانزو»: خروج فينوس ويليامز

بات الألماني ألكسندر زفيريف بحاجة سوى إلى فوز واحد لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي لكرة المضرب بعدما تأهل بصعوبة بالغة إلى الدور الثاني من دورة فيينا ولحق بالإسباني كارلوس ألكاراس الثالث عالميا.

وأصبح ابن هامبورغ البالغ 29 عاما على موعد مع تصدر تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الأولى في مسيرته اعتبارا من الاثنين المقبل إذا بلغ ربع النهائي في العاصمة النمسوية، وهو خطا نصف الطريق نحو هذا الهدف بفوزه على الإسباني مارتين لاندالوثي الـ67 عالميا 7-5 و3-6 و7-6 (13-11).

وعانى زفيريف، وصيف بطل النسخة الماضية في فيينا، الأمرين للتغلب على منافسه الإسباني الذي أهدر فرصة لكسر إرساله في مستهل المجموعة الثالثة الحاسمة، قبل أن ينقذ خمس فرص لكسر إرساله على إرساله الشخصي.

وفي الشوط الفاصل، تقدم الإسباني 5-2 وأهدر أربع فرص لحسم المباراة، قبل أن ينهار في نهاية المطاف أمام خامس فرصة مباراة لزفيريف، بعد أكثر من ثلاث ساعات من الصراع المحتدم.

ويلتقي المصنف الثاني عالميا في الدور المقبل مع الهولندي تالون خريكسبور الـ50 عالميا أو الأميركي براندون ناكاشيما الـ17 عالميا.

ومنذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن زفيريف أن يصبح قبل نهاية العام اللاعب الثلاثين الذي يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ استحداث تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين عام 1973. ويغيب الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا وحامل لقب دورة فيينا، عن بقية الموسم بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

وتأهل ألكاراس إلى الدور الثاني بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف الرابع والعشرين 6-4 و7-6 (7-5) في ساعتين وأربع دقائق.

وكان ألكاراس، المتوج بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، أضاف هذه الدورة إلى روزنامته في وقت متأخر، علما أنه لم يشارك فيها منذ عام 2021.

وابتعد ابن مورسيا البالغ 23 عاما، عن الملاعب من منتصف أبريل (نيسان) حتى نهاية أغسطس (آب) بسبب إصابة في معصمه الأيمن، ويبحث عن الاستقرار، مع نتائج متذبذبة منذ عودته: ربع نهائي الولايات المتحدة المفتوحة، ولقب في دورة طوكيو نهاية سبتمبر (أيلول)، لكنه خرج من الدور الثالث في دورة شنغهاي مطلع أكتوبر (تشرين الأول).

وأمام الروسي القوي البالغ 30 عاما والمصنف الثامن عالميا سابقا، اضطر ألكاراس إلى بذل جهد، إذ كُسر إرساله وتأخر 2-3 في المجموعة الأولى.

لكن الإسباني خاض صراعا مع خاتشانوف في تبادلات طويلة، وفاز بالتحدي وكسر إرساله فورا. وبعد كرة كسر أولى ضائعة عندما كانت النتيجة 4-3، فاز ألكاراس بالتالية عند 5-4 وحسم المجموعة.

وفي مجموعة ثانية شديدة التنافس، كسر الروسي الذي حافظ بصعوبة على إرساله عندما كانت النتيجة 5-5، إرساله مباشرة وتقدم 6-5، ورد ألكاراس مدركا التعادل 6-6، وفرض شوطا فاصلا محتدما، حسمه بكرة قصيرة أخيرة محكمة (7-5).