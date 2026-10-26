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الرياضة رياضة عالمية

زفيريف وشتروف يقودان ألمانيا في كأس ديفيز

ألكسندر زفيريف يستعد لقيادة ألمانيا بنهائيات كأس ديفيز في بولونيا (إ.ب.أ)
ألكسندر زفيريف يستعد لقيادة ألمانيا بنهائيات كأس ديفيز في بولونيا (إ.ب.أ)
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زفيريف وشتروف يقودان ألمانيا في كأس ديفيز

ألكسندر زفيريف يستعد لقيادة ألمانيا بنهائيات كأس ديفيز في بولونيا (إ.ب.أ)
ألكسندر زفيريف يستعد لقيادة ألمانيا بنهائيات كأس ديفيز في بولونيا (إ.ب.أ)

يتطلع المنتخب الألماني للتنس إلى التتويج بلقب كأس ديفيز لأول مرة منذ عام 1993، معتمداً على نجمه ألكسندر زفيريف لقيادة الفريق في النهائيات التي ستقام بمدينة بولونيا الإيطالية.

بخلاف زفيريف المتوَّج مؤخراً بلقبين غراند سلام، قرر مايكل كولمان مدرب منتخب ألمانيا استدعاء كل من الثنائي المتميز في منافسات الزوجي، كيفن كرافيتس وتيم بوتس، بالإضافة إلى يان لينارد شتروف، للمشاركة في النهائيات التي تضم أفضل 8 منتخبات، والتي ستقام في الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني).

قال كولمان: «لدينا فريق قوي ومميز، يضم مجموعة من أصحاب الخبرات القادرين على التعامل مع الضغوط، وبوجود زفيريف معنا، فإن فريقنا يضم أحد أفضل لاعبي العالم».

أضاف: «رغبة زفيريف في الانضمام لمنتخب ألمانيا رغم موسمه الشاق تظهر مدى أهمية الفريق بالنسبة له».

ولم يحسم كولمان بعد هوية اللاعب الخامس في قائمة المنتخب الألماني.

وسيبدأ منتخب ألمانيا مشواره بمواجهة بريطانيا في 26 نوفمبر ضمن منافسات دور الثمانية، وحال التأهل لقبل النهائي سيلعب بعد يومين مع الفائز من مباراة إسبانيا ضد النمسا، علماً بأن ألمانيا خسرت أمام إسبانيا في دور الثمانية بنسخة العام الماضي 2025.

ويتطلع ألكسندر زفيريف لاختتام موسمه الرائع بالتتويج بكأس ديفيز ليضمه بذلك إلى لقبي فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» وأميركا المفتوحة، والاقتراب من اعتلاء صدارة التصنيف العالمي.

وبإمكان زفيريف (29 عاماً) اعتلاء صدارة التصنيف العالمي خلال أيام قليلة إذا تأهل لدور الثمانية في بطولة فيينا.

وأبدى النجم الألماني مؤخراً استعداده للانضمام لصفوف منتخب بلاده في أواخر نوفمبر.

وبعد أيام قليلة من فوز زفيريف بلقب بطولة أميركا المفتوحة، أسهم في تأهل ألمانيا لنهائيات كأس ديفيز بتحقيق فوزين على كرواتيا في مدينة هاله بمنطقة فيستفاليا.

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بدء الإعلان عن ترتيب الكرة الذهبية... كينيونيس الـ28 وماني الـ29

ساديو ماني احتل المركز الـ29 في ترتيب الكرة الذهبية (رويترز)
ساديو ماني احتل المركز الـ29 في ترتيب الكرة الذهبية (رويترز)
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بدء الإعلان عن ترتيب الكرة الذهبية... كينيونيس الـ28 وماني الـ29

ساديو ماني احتل المركز الـ29 في ترتيب الكرة الذهبية (رويترز)
ساديو ماني احتل المركز الـ29 في ترتيب الكرة الذهبية (رويترز)

بدأت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة الإعلان عن ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم، ضمن جائزة «الكرة الذهبية» هذا العام.

وكشف الحساب الرسمي للمجلة على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، الاثنين، عن اللاعبين الفائزين بالمراكز من الـ23 إلى الـ29 في الترتيب العام للجائزة.

واحتل كل من البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، والكولومبي لويس دياز (بايرن ميونيخ الألماني)، المركزين الـ23 والـ24 على التوالي.

وجاء في المركز الـ25 البرازيلي ماركينيوس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تلاه الفرنسي دايو أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ الألماني في المركز الـ26.

ووُجد كل من البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والمكسيكي خوليان كينيونيس (القادسية السعودي) في المركزين الـ27 والـ28 على الترتيب، في حين تقاسم الفرنسي ويليام ساليبا (آرسنال الإنجليزي)، والسنغالي ساديو ماني (النصر السعودي) المركز الـ29 في القائمة.

ومن المقرر أن تعلن المجلة عن باقي المراكز تباعاً هذا اليوم، قبل انطلاق الحفل الرسمي للجائزة، الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن في وقت لاحق من مساء الاثنين، والذي سيتم من خلاله الإعلان عن الفائز بالجائزة المرموقة.

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الرياضة رياضة عالمية

«الكرة الذهبية»: خطأ إلكتروني يعلن فوز كين ومبابي ويامال بالجائزة قبل حسمها

الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة أحد المرشحين للكرة الذهبية (د.ب.أ)
الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة أحد المرشحين للكرة الذهبية (د.ب.أ)
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«الكرة الذهبية»: خطأ إلكتروني يعلن فوز كين ومبابي ويامال بالجائزة قبل حسمها

الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة أحد المرشحين للكرة الذهبية (د.ب.أ)
الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة أحد المرشحين للكرة الذهبية (د.ب.أ)

شهد الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية، مساء الاثنين، خطأً مثيراً للجدل، بعدما تم نشر 3 ملفات منفصلة تعلن فوز الإنجليزي هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي، والإسباني لامين يامال بالجائزة، قبل أن تُحذف جميعها لاحقاً.

وبحسب شبكة «The Athletic»، فإن مجلة «فرانس فوتبول»، الجهة المنظمة للجائزة، نشرت عبر الموقع الرسمي 3 مقالات، حمل كل منها إعلاناً بفوز اللاعب المعني بالكرة الذهبية، رغم أن هوية الفائز لم تكن قد أُعلنت رسمياً.

وأثار الخطأ تساؤلات بشأن آلية تجهيز المواد الإعلامية الخاصة بالحفل، خصوصاً أن المقالات الثلاثة تضمنت إعلان فوز 3 مرشحين مختلفين بالجائزة نفسها.

ومن المتوقع أن يثير حذف الملفات جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت يستعد فيه المنظمون للكشف عن الفائز خلال الحفل.

وفي سياق متصل، أُعلنت المراكز من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين في ترتيب الكرة الذهبية للرجال، وجاء البرازيلي غابرييل ماغالايش لاعب آرسنال في المركز الحادي والعشرين، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان في الثاني والعشرين، والبرتغالي نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان في الثالث والعشرين، والكولومبي لويس دياز لاعب بايرن ميونيخ في الرابع والعشرين، والبرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان في الخامس والعشرين.

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نادال يعتزم المشاركة في مباراة استعراضية في لاس فيغاس

نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال (أ.ب)
نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال (أ.ب)
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نادال يعتزم المشاركة في مباراة استعراضية في لاس فيغاس

نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال (أ.ب)
نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال (أ.ب)

يعتزم نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال خوض مباراة استعراضية في لاس فيغاس الأميركية مطلع العام المقبل، في أول ظهور له بالولايات المتحدة منذ اعتزاله قبل عامين.

وأعلن المنظمون الاثنين أن النجم الحاصل على 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) سيكون بطل الحدث الذي يحمل اسم «ذا إم جي إم سلام بريزنتد باي كابيتال وان»، والمقرر إقامته في قاعة «تي - موبايل أرينا» في 28 فبراير (شباط) المقبل.

وكان نادال واجه الإسباني كارلوس ألكاراس في مباراة استعراضية بلاس فيغاس عام 2024، خلال عامه الأخير مع اللعبة البيضاء.

وقال نادال (40 عاماً): «أتذكر مدى روعة الشعور بطاقة الجماهير في قاعة ممتلئة بمدينة مثل لاس فيغاس. أعود الآن في مرحلة مختلفة من حياتي، بعيداً عن ضغوط منافسات رابطة المحترفين، ولكن بالشغف نفسه تجاه هذه الرياضة. لطالما أحببت المنافسة، وحتى بعد انتهاء مسيرتي الاحترافية، فإن ذلك الشعور لا يختفي مطلقاً».

وسيتم الإعلان عن أسماء لاعبين آخرين وتفاصيل نظام المنافسة في الأسابيع المقبلة، ومن المقرر أن يقام الحدث قبيل انطلاق بطولة «إنديان ويلز» للأساتذة، المصنفة ضمن فئة الـ1000 نقطة، بولاية كاليفورنيا الأميركية.

يذكر أن نسخة العام الماضي شهدت مشاركة 8 لاعبين تنافسوا وفق نظام شوط كسر التعادل (تاي بريك).

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