زفيريف وشتروف يقودان ألمانيا في كأس ديفيز

يتطلع المنتخب الألماني للتنس إلى التتويج بلقب كأس ديفيز لأول مرة منذ عام 1993، معتمداً على نجمه ألكسندر زفيريف لقيادة الفريق في النهائيات التي ستقام بمدينة بولونيا الإيطالية.

بخلاف زفيريف المتوَّج مؤخراً بلقبين غراند سلام، قرر مايكل كولمان مدرب منتخب ألمانيا استدعاء كل من الثنائي المتميز في منافسات الزوجي، كيفن كرافيتس وتيم بوتس، بالإضافة إلى يان لينارد شتروف، للمشاركة في النهائيات التي تضم أفضل 8 منتخبات، والتي ستقام في الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني).

قال كولمان: «لدينا فريق قوي ومميز، يضم مجموعة من أصحاب الخبرات القادرين على التعامل مع الضغوط، وبوجود زفيريف معنا، فإن فريقنا يضم أحد أفضل لاعبي العالم».

أضاف: «رغبة زفيريف في الانضمام لمنتخب ألمانيا رغم موسمه الشاق تظهر مدى أهمية الفريق بالنسبة له».

ولم يحسم كولمان بعد هوية اللاعب الخامس في قائمة المنتخب الألماني.

وسيبدأ منتخب ألمانيا مشواره بمواجهة بريطانيا في 26 نوفمبر ضمن منافسات دور الثمانية، وحال التأهل لقبل النهائي سيلعب بعد يومين مع الفائز من مباراة إسبانيا ضد النمسا، علماً بأن ألمانيا خسرت أمام إسبانيا في دور الثمانية بنسخة العام الماضي 2025.

ويتطلع ألكسندر زفيريف لاختتام موسمه الرائع بالتتويج بكأس ديفيز ليضمه بذلك إلى لقبي فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» وأميركا المفتوحة، والاقتراب من اعتلاء صدارة التصنيف العالمي.

وبإمكان زفيريف (29 عاماً) اعتلاء صدارة التصنيف العالمي خلال أيام قليلة إذا تأهل لدور الثمانية في بطولة فيينا.

وأبدى النجم الألماني مؤخراً استعداده للانضمام لصفوف منتخب بلاده في أواخر نوفمبر.

وبعد أيام قليلة من فوز زفيريف بلقب بطولة أميركا المفتوحة، أسهم في تأهل ألمانيا لنهائيات كأس ديفيز بتحقيق فوزين على كرواتيا في مدينة هاله بمنطقة فيستفاليا.