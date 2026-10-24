«الكونفدرالية الأفريقية»: الصفاقسي وأهلي طرابلس يتأهلان لدور المجموعات

تأهل أهلي طرابلس الليبي إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه 4 - 1 على ضيفه ويلوالو أديغرات الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32)، اليوم السبت، ليفوز 8-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم ويلوالو أديجرات في الشوط الأول، قبل أن يدرك أهلي طرابلس التعادل عن طريق المهاجم فيستون ماييلي في الدقيقة 51.

وأضاف عزو المريمي الهدف الثاني للأهلي طرابلس في الدقيقة 73، ثم سجل عمران سالم الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق، قبل أن يختتم مؤيد اللافي أهداف فريقه بالهدف الرابع.

وكان الفريق الليبي قد فاز 4-صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت في إثيوبيا، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين 8-1.

وفي وقت سابق السبت، سجل إياد بالوافي هدفاً في الدقيقة السابعة ليقود فريقه النادي الصفاقسي التونسي إلى دور المجموعات، بعد فوزه 1-صفر على ضيفه أكاديمية أمادو ديالو ممثل ساحل العاج.

وكان الفريقان قد تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب بأبيدجان.