«أبطال أفريقيا»: بداية مميّزة للأندية المصرية... وعقوبة مالية لمنسي

أظهرت الأندية المصرية قوتها في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مجدداً، الجمعة، إذ حقق بيراميدز والزمالك فوزين خارج الأرض في التصفيات، ليقتربا من التأهل إلى دور المجموعات.

وسجل محمود صابر في الدقيقة 32 هدف الفوز لبيراميدز، حامل لقب نسخة 2025، بنتيجة 1-0 على المريخ بنتيو في ذهاب الدور الثاني في جوبا، عاصمة جنوب السودان.

وانتظر الزمالك، بطل المسابقة خمس مرات، حتى اللحظات الأخيرة ليفوز بدوره 1-0 على مضيفه الجيش الرواندي في كيغالي، بهدف ناصر منسي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

لكن منسي تعرض لـ«عقوبة مالية مغلظة» من ناديه نتيجة احتفاله بالهدف. بعد تسجيل ابن الثامنة والعشرين هدف الفوز، احتفل بإلقاء قميص الزمالك على الأرض.

يأتي ذلك في ظل تراجع دور منسي في الفترة الأخيرة مع الفريق من حيث المشاركة، حيث توجد على مقاعد البدلاء في لقاء بطل رواندا.

وقال ناديه في بيان: «قام اللاعب بالاعتذار... تقبل العقوبة التي تم توقيعها عليه، وأعلن ذلك في فيديو قام بتسجيله عقب المباراة مباشرة، وتم إخطار اللاعب بقيمة الغرامة المالية التي تم توقيعها عليه».

بدوره، قدم منسي اعتذاره كاتباً في حسابه على موقع «إنستغرام»: «أشعر بأنه لا بد من الاعتذار لكل مشجع للنادي شعر بالضيق مني بسبب إلقاء القميص. كان تصرفاً خاطئاً مني وأعتذر بكل صدق، ومهما كان الضغط أو الانفعال الذي مررت به، فهذا ليس مبرراً للتصرف وأتقبل أي عقوبة».

لاعبو بيراميدز يحتفلون بالفوز على المريخ بنتيو في جوبا (نادي بيراميدز)

وفازت الأندية المصرية بالمسابقة الأبرز للأندية في القارة 19 مرة، وهو رقم قياسي، ويتصدرها الأهلي بـ12 لقباً.

واحتل الأهلي المركز الثالث فقط في الدوري المصري الأخير خلف الزمالك وبيراميدز، ولن يشارك في دوري الأبطال هذا الموسم.

بدلاً من ذلك، سيخوض كأس الكونفدرالية الأفريقية، المسابقة الثانية، بدءاً بمباراة تمهيدية خارج أرضه أمام كيتارا الأوغندي السبت.

وشارك الأهلي في كل نسخ دوري الأبطال منذ 2004. وخلال هذه الفترة، فاز «الشياطين الحمر» القاهريون بالمسابقة تسع مرات، واحتلوا المركز الثاني أربع مرات.

وتقام خمس مباريات ذهاب أخرى السبت، أبرزها قمة بين بطلين سابقين، مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية والنادي الأفريقي التونسي.

ويتأهل الفائزون في مواجهات الدور الثاني الـ16، التي تنتهي في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى دور المجموعات من ست جولات، إذ تبلغ أقل جائزة مالية 500 ألف دولار أميركي.