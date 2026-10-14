فرنسا للسيدات تواجه فنزويلا والمغرب استعداداً لكأس العالم 2027

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن منتخب السيدات سيخوض مباراتين وديتين أمام فنزويلا والمغرب، ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم 2027 المقررة في البرازيل.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الفنزويلي في 27 نوفمبر المقبل بمدينة نانسي، قبل أن يلتقي المنتخب المغربي في الخامس من ديسمبر بمدينة سوشو، في إطار البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب لوران بوناديي.

وتواصل سيدات فرنسا تحضيراتهن للاستحقاق العالمي، بعد الفوز الكبير على لاتفيا بنتيجة 9-0، السبت الماضي، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الاستفادة من المباريات الودية لتعزيز جاهزية الفريق قبل انطلاق المونديال.

ويحتل المنتخب الفنزويلي المركز الـ42 في التصنيف العالمي، فيما يأتي المنتخب المغربي في المركز الـ64.

وأوضح الاتحاد الفرنسي أن المنتخب سيخوض مباراة ودية ثالثة خارج أرضه بين مواجهتي فنزويلا والمغرب، على أن يُعلن لاحقاً عن هوية المنافس ومكان إقامة اللقاء.

وتقام نهائيات كأس العالم للسيدات في البرازيل بين 24 يونيو و25 يوليو 2027، فيما تُسحب قرعة البطولة في 11 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظَر أن يخوض المنتخب الفرنسي منافسات دوري الأمم الأوروبية خلال أشهر فبراير وأبريل ويونيو، قبل التوجه إلى البرازيل للمشاركة في المونديال.