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«دورة ووهان»: الصينية شي هان تطيح بالفلبينية إيلا

الصينية شي هان أقصت الفلبينية إلكس إيلا من دورة ووهان (أ.ف.ب)
الصينية شي هان أقصت الفلبينية إلكس إيلا من دورة ووهان (أ.ف.ب)
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«دورة ووهان»: الصينية شي هان تطيح بالفلبينية إيلا

الصينية شي هان أقصت الفلبينية إلكس إيلا من دورة ووهان (أ.ف.ب)
الصينية شي هان أقصت الفلبينية إلكس إيلا من دورة ووهان (أ.ف.ب)

حققت الصينية شي هان المفاجأة وتأهلت إلى دور الـ32 من منافسات فردي السيدات ببطولة ووهان للتنس، وذلك عقب فوزها على الفلبينية إلكس إيلا في دور الـ64 من البطولة.

ونجحت شي هان، المصنفة رقم 200 عالمياً، في الفوز على إيلا، المصنفة رقم 13 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وفازت شي هان على منافستها بواقع 4-6 و6-3 و6-3، لتتأهل إلى دور الـ32.

ورغم خسارتها ‌المجموعة الافتتاحية أمام ‌إيالا، واصلت شي، المصنفة ‌217 ⁠عالمياً، تنفيذ خطتها ⁠بذكاء، معتمدة على توجيه الكرات إلى زوايا الملعب والضغط بإرسال قوي أجبر منافستها على التراجع، لتنجح في قلب الموازين وسط دعم الجماهير ⁠المحلية.

وقالت اللاعبة الصينية البالغة ‌من ‌العمر 21 عاماً، بعد أن وضعت يدها ‌على رأسها غير مصدقة ‌ما حققته عقب أول فوز لها على لاعبة مصنفة ضمن العشرين الأوائل عالمياً: «حاولت أن أقدم أفضل ‌ما لدي في الإرسال، وبذلت كل ما أملك من ⁠أجل ⁠الفوز».

وفي المقابل، واصلت إيالا فترة التراجع التي تمر بها في الأسابيع الأخيرة، رغم الموسم المميز الذي سجلت خلاله سبعة انتصارات على لاعبات من المصنفات العشر الأوليات عالمياً. وكانت قد تعرضت أيضاً لخسارة مفاجئة أمام الروسية تاتيانا بروزوروفا، المصنفة 180، في بطولة سنغافورة المفتوحة الشهر الماضي.

الفلبينية إلكس إيلا ودّعت ووهان على يد الصينية شي هان (أ.ف.ب)

كما تأهلت الإيطالية جاسمين باوليني إلى الدور ذاته بعد فوزها على التشيكية سارة بيليك بمجموعتين دون رد.

وفازت باوليني على بيليك بواقع 6-3 و6-4 لتتأهل إلى الدور المقبل.

وفي باقي النتائج فازت اليونانية ماريا ساكاري على الكرواتية دونا فيكيتش 6-4 و6-2، فيما فازت الأميركية كاتي ماكانالي على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا 2-6 و7-6 و6-4.

كما فازت الصينية وانج شي يو على مواطنتها وانج شينيو 6-2 و6-صفر، فيما فازت البولندية ماجدالينا فريتش على التايلاندية مانتشايا ساونجكاو 6-3 و7-5.

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رغم تحقيق أكبر فوز في تاريخ النادي... فالنسيان يُقيل مدربه

بيير بلوا أقيل من تدريب فالنسيان (النادي)
بيير بلوا أقيل من تدريب فالنسيان (النادي)
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رغم تحقيق أكبر فوز في تاريخ النادي... فالنسيان يُقيل مدربه

بيير بلوا أقيل من تدريب فالنسيان (النادي)
بيير بلوا أقيل من تدريب فالنسيان (النادي)

أقال فالنسيان الفرنسي مدربه، بيار بلوا، بعد يومين فقط من قيادة الفريق إلى أكبر انتصار في تاريخ النادي الممتد 113 عاماً، بفوزه الساحق 13 - 0 على هابارك، وذلك بسبب البداية المخيبة لموسمه في دوري الدرجة الثالثة.

ولم يشفع الفوز الكبير الذي حققه فالنسيان السبت في الدور الـ5 من «كأس فرنسا» أمام هابارك لبلوا، إذ يقبع الفريق في المركز الـ15 بدوري الدرجة الثالثة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

وقال النادي، الذي ظهر آخر مرة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال موسم 2013 - 2014، في بيان الاثنين: «أُعفيَ بيير بلوا من مهامه مدرباً للفريق»، مضيفاً أن صامويل غوثالس سيتولى المسؤولية مؤقتاً.

وكان بلوا قد تولى تدريب فالنسيان في فبراير (شباط) الماضي، لكنه لم يحقق سوى فوزين في 9 مباريات خاضها الفريق بالدوري هذا الموسم.

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الرياضة رياضة عالمية

ديميكيليس يطالب لاعبي لايبزيغ باستغلال الفوز العريض على فرانكفورت

مارتن ديميكيليس مدرب لايبزيغ (د.ب.أ)
مارتن ديميكيليس مدرب لايبزيغ (د.ب.أ)
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ديميكيليس يطالب لاعبي لايبزيغ باستغلال الفوز العريض على فرانكفورت

مارتن ديميكيليس مدرب لايبزيغ (د.ب.أ)
مارتن ديميكيليس مدرب لايبزيغ (د.ب.أ)

لا يريد مارتن ديميكيليس، مدرب لايبزيغ، أن ينخدع فريقه بالفوز العريض على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 6 - صفر في الدوري الألماني السبت، عند مواجهة آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد ديميكيليس أن مواجهة آيندهوفن الثلاثاء، ستكون مختلفة.

وقال مدرب لايبزيغ في مؤتمر صحافي الاثنين: «أهداف الفريقين واحدة، وآيندهوفن يقدم أداء ممتعاً، ويؤدي بفلسفتنا نفسها، لقد قدمنا أداء مميزاً في المباراة الأخيرة، ونريد البناء عليه».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «لقد تميزنا في الضغط العالي أمام فرانكفورت، ونريد أن نكرر ذلك في مباراة آيندهوفن، ستكون مواجهة مثيرة في ظل سعي الفريقين للاستحواذ والضغط المبكر على المنافس».

ويدخل لايبزيغ مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا وسط ضغوط شديدة، ساعياً لتعويض خسارته الثقيلة أمام كومو الإيطالي بنتيجة 1 - 4 في الجولة الأولى.

واختتم ديميكيليس تصريحاته: «نركز في الأمور خطوة بخطوة، تركيزنا حالياً على المباراة المقبلة وحصد النقاط الثلاث».

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الغيابات تضرب مان يونايتد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

كوبي ماينو (يمين) قد يغيب عن مواجهة مان يونايتد وأتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
كوبي ماينو (يمين) قد يغيب عن مواجهة مان يونايتد وأتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
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الغيابات تضرب مان يونايتد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

كوبي ماينو (يمين) قد يغيب عن مواجهة مان يونايتد وأتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
كوبي ماينو (يمين) قد يغيب عن مواجهة مان يونايتد وأتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)

تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي لوك شو وكوبي ماينو في مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد غيابهما عن التدريبات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فريق المدرب مايكل كاريك دخل في موجة من تراجع النتائج وفشل في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات بعد أن افتتح مشواره بدوري الأبطال بالفوز على صباح الأذري 4 - صفر.

وجاء أحدث تراجع للفريق في مباراة السبت بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع توتنهام، وسجل الفريق الضيف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع رغم طرد لاعبه الأوروغوياني رودريغو بينتانكور في الشوط الثاني.

ورغم أن شو واصل اللعب حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني فيما أكمل زميله ماينو المباراة، لكنهما غابا عن تدريبات الفريق في مقره بكارينغتون قبل السفر إلى إسبانيا لمواجهة أتلتيكو مدريد.

وكان النادي الإنجليزي يعلن سابقاً عن قائمة اللاعبين المسافرين للمباريات الأوروبية، لكنه لم يعد يخطط للقيام بذلك بعد عودته للمنافسات القارية بعد غيابه عنها لعام.

وسيغيب كل من بنيامين سيسكو وباتريك دورغو ونصير مزراوي عن مواجهة أتلتيكو، لينضموا بذلك إلى مانويل أوغارتي في قائمة الغائبين لفترة طويلة.

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