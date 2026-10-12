«دورة ووهان»: الصينية شي هان تطيح بالفلبينية إيلا

حققت الصينية شي هان المفاجأة وتأهلت إلى دور الـ32 من منافسات فردي السيدات ببطولة ووهان للتنس، وذلك عقب فوزها على الفلبينية إلكس إيلا في دور الـ64 من البطولة.

ونجحت شي هان، المصنفة رقم 200 عالمياً، في الفوز على إيلا، المصنفة رقم 13 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وفازت شي هان على منافستها بواقع 4-6 و6-3 و6-3، لتتأهل إلى دور الـ32.

ورغم خسارتها ‌المجموعة الافتتاحية أمام ‌إيالا، واصلت شي، المصنفة ‌217 ⁠عالمياً، تنفيذ خطتها ⁠بذكاء، معتمدة على توجيه الكرات إلى زوايا الملعب والضغط بإرسال قوي أجبر منافستها على التراجع، لتنجح في قلب الموازين وسط دعم الجماهير ⁠المحلية.

وقالت اللاعبة الصينية البالغة ‌من ‌العمر 21 عاماً، بعد أن وضعت يدها ‌على رأسها غير مصدقة ‌ما حققته عقب أول فوز لها على لاعبة مصنفة ضمن العشرين الأوائل عالمياً: «حاولت أن أقدم أفضل ‌ما لدي في الإرسال، وبذلت كل ما أملك من ⁠أجل ⁠الفوز».

وفي المقابل، واصلت إيالا فترة التراجع التي تمر بها في الأسابيع الأخيرة، رغم الموسم المميز الذي سجلت خلاله سبعة انتصارات على لاعبات من المصنفات العشر الأوليات عالمياً. وكانت قد تعرضت أيضاً لخسارة مفاجئة أمام الروسية تاتيانا بروزوروفا، المصنفة 180، في بطولة سنغافورة المفتوحة الشهر الماضي.

الفلبينية إلكس إيلا ودّعت ووهان على يد الصينية شي هان (أ.ف.ب)

كما تأهلت الإيطالية جاسمين باوليني إلى الدور ذاته بعد فوزها على التشيكية سارة بيليك بمجموعتين دون رد.

وفازت باوليني على بيليك بواقع 6-3 و6-4 لتتأهل إلى الدور المقبل.

وفي باقي النتائج فازت اليونانية ماريا ساكاري على الكرواتية دونا فيكيتش 6-4 و6-2، فيما فازت الأميركية كاتي ماكانالي على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا 2-6 و7-6 و6-4.

كما فازت الصينية وانج شي يو على مواطنتها وانج شينيو 6-2 و6-صفر، فيما فازت البولندية ماجدالينا فريتش على التايلاندية مانتشايا ساونجكاو 6-3 و7-5.