إنجلترا تهزم اليونان وتقترب من نهائي الملحق المؤهل لمونديال السيدات

حقق المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات فوزاً مريحاً على مضيّفه اليونان بنتيجة 3-1 بمدينة هيراكليون اليونانية بجزيرة كريت، في ذهاب الدور قبل النهائي للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم للسيدات، ليضع قدماً في الدور التالي قبل مباراة الإياب.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن كتيبة المدربة سارينا فيغمان تسعى إلى حسم التأهل عندما يلتقي المنتخبان مجدداً في مباراة الإياب على ملعب كينغ باور، بمدينة ليستر الإنجليزية يوم الثلاثاء المقبل، على أن يواجه الفائز منهما أحد منتخبي سلوفاكيا وأوكرانيا في الدور التالي، من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى البطولة المقررة الصيف المقبل.

واعتقدت لورين جيمس أنها افتتحت التسجيل لإنجلترا، لكن الهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن تصطدم تسديدة اليونانية إيوانا باباثيودورو بالعارضة، فيما منحت جورجيا ستانواي المنتخب الإنجليزي التقدم قبل نهاية الشوط الأول، مسجلة هدفها الخامس في التصفيات.

وضاعفت مايا لو تيسييه تقدم إنجلترا بتسجيلها هدفها الأول بقميص المنتخب، وأضافت أليسيا روسو الهدف الثالث، لتعزز وضع فريقها في المواجهة.

ورغم إهدار إنجلترا فرصاً محققة لتعزيز فوزها بنتيجة أكبر، تلقت تحذيراً من أن المواجهة لم تحسم بعد، بعدما سجلت كالستي بروكساير هدف اليونان الوحيد، لتقلص الفارق إلى هدفين، من محاولتها الوحيدة على المرمى طوال المباراة.

وقبل انطلاق المباراة، وقف لاعبو المنتخبين دقيقة صمت حداداً على المدافع اليوناني جورج بالدوك، في الذكرى السنوية الثانية لوفاته.