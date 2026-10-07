توماس توخيل يشيد بأداء هاري كين في ليلته التاريخية

أكد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، أن هاري كين، مهاجم الفريق المخضرم، يستحق كل عبارات الإشادة والتقدير.

وقاد كين منتخب إنجلترا للفوز 3 - 0 على ضيفه منتخب التشيك، أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في المستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا، حيث أحرز هدفين في المباراة التي عادل فيها الرقم القياسي لعدد المشاركات الدولية مع المنتخب الإنجليزي.

وواصل كين تألقه اللافت في ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن، إذ سجل هدفين وتسبب في هدف آخر، سجله فلاديمير كوفال، لاعب التشيك بالخطأ في مرماه، وذلك في المباراة التي عادل فيها رقم حارس المرمى الأسطوري بيتر شيلتون بوصوله إلى مباراته الدولية رقم 125.

وحظي كين بتصفيق حار ووقوف الجماهير تحية له عند استبداله قرب نهاية المباراة، التي شهدت حسم المنتخب الإنجليزي، بشكل شبه مؤكد، مقعداً في دور الثمانية بالمسابقة القارية.

وقال توخيل عقب المباراة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «رائع... رائع. أداء مذهل حقاً. أعتقد أن مستوى الفريق كان جيداً جداً، وكذلك كان أداء هاري».

وأضاف المدرب الألماني: «لقد كان كين حاسماً بالنسبة لنا مرة أخرى، وفي هذا اليوم المميز للغاية بالنسبة له، حيث عادل رقم بيتر شيلتون، يثبت أنه ينتمي إلى هذه الفئة من اللاعبين الكبار».

وشدّد توخيل على «أن ذلك أمر مدهش. كين يستحق هذه المكانة، ويستحق كل هذا الثناء».

ويستعد كين للانفراد بالرقم القياسي بصفته أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الإنجليزي للرجال في المباراة المقررة الشهر المقبل ضد منتخب كرواتيا، الذي تلقى خسارة كارثية أمام فريق توخيل بنتيجة 0 - 7 في مدينة رييكا الكرواتية، يوم السبت الماضي بالبطولة نفسها.

وأسهم هذا الفوز الكاسح، إلى جانب الفوز 2 - 0 على التشيك ذهاباً في براغ الأسبوع الماضي، في تعويض خسارة منتخب إنجلترا المثيرة والدراماتيكية بنتيجة 2 - 3 أمام نظيره الإسباني، في الجولة الافتتاحية للمجموعة، وذلك في إطار مساعي الفريق للمضي قدماً وتجاوز مرحلة كأس العالم، التي شهدت حصول منتخب (الأسود الثلاثة) على المركز الثالث.

ورداً على سؤال عما إذا كان يشعر بأن الفريق قد قطع خطوة للأمام مقارنة بوضعه في نهاية الصيف، قال توخيل: «نعم، بالطبع، وهذا ما يتعين علينا القيام به».

وأردف مدرب منتخب إنجلترا، حيث قال: «هذا هو هدفنا. التحسن والتطور المستمر. لقد خضنا هذه التجارب معاً، وشاركنا في بطولة كبيرة معاً».

واستطرد توخيل قائلاً: «لقد كانت تجربة إيجابية للغاية، ومع ذلك يظل من الضروري المضي قدماً والتحسن، لا سيما في مجال الرياضة، وهذا ما نحاول القيام به بالضبط».

وأكّد توخيل: «لقد قمنا بتعديل بعض التفاصيل في هيكلية الفريق وأسلوب اللعب، دون أن نساوم أو نتنازل عن مستوى الجهد والحدة والروح الجماعية وتكاتف الفريق».

وتابع: «حرص اللاعبون الذين شاركوا معنا في كأس العالم على ترسيخ هذه المعايير وثقافة الفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه. أعتقد أن هذا هو ما كان ملموساً، فالمعسكرات الطويلة تتيح لك وقتاً كافياً للمراجعة والتحليل، وعقد الاجتماعات، وزيادة فترات التدريب وقضاء وقت أطول معاً».

وأتم توخيل حديثه قائلاً: «لقد تميز الأداء بالشراسة وبذل الجهد العالي، وخلقنا زخماً جيداً طوال المباراة، وصنعنا الفرص وسجلنا أهدافا رائعة، لذا فقد كان معسكراً ناجحاً للغاية بشكل عام».

ورفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب إسبانيا (المتصدر)، الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الأربع الأولى، بينما بقي منتخب التشيك من دون نقاط في ذيل الترتيب، فيما يحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث بثلاث نقاط.