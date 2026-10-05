مدرب كندا يطالب بفرض عقوبات شديدة على مانشستر سيتي

طالب جيسي ‌مارش، مدرب منتخب كندا، بمعاقبة مانشستر سيتي بشدة بسبب مخالفة القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلاً إن تجربته في مواجهة النادي بصفته مدرباً جعلته ​مقتنعاً بوجود تناقضات في طريقة إدارته.

وثبت ارتكاب مانشستر سيتي انتهاكات جسيمة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز على مدار 9 مواسم من 2009 - 2010 إلى 2017 - 2018؛ إذ زعمت «رابطة الدوري» أن النادي استخدم عقوداً تجارية «صورية» لتضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني (1.19 مليار دولار).

ونفى النادي ارتكاب أي مخالفات، قائلاً إن الحكم احتوى أخطاء جوهرية في القانون والمبادئ والوقائع، وقدم استئنافاً يوم الخميس الماضي ‌ضد قرار ‌اللجنة المستقلة.

وقال مارش، الذي درب ليدز ​يونايتد ‌في ⁠الفترة من ​2022 ⁠إلى 2023، إن التفاوت بين الأندية كان واضحاً له خلال المدة التي قضاها في إنجلترا. وقال مارش لصحيفة الـ«غارديان»، في مقابلة نُشرت الأحد: «أعتقد أن مانشستر سيتي يجب أن يعاقب بشدة. أرى أنه يجب أن يهبط، وبالمناسبة كان الجميع على علم بذلك. الجميع كان يعلم». وأشار مارش أيضاً إلى فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، عندما باع ليدز رافينيا ⁠إلى برشلونة وكالفن فيليبس إلى مانشستر سيتي في حين ‌أعلن كلا الناديين (ليدز وسيتي) تحقيق ‌أرباح. وأضاف: «في ذلك الصيف (2022) كنا نحن ومانشستر ​سيتي الفريقين الوحيدين اللذين أعلنا أننا ‌حققنا أرباحاً. بالنسبة إلينا حققنا أرباحاً بالفعل لأننا بعنا رافينيا وكالفن ‌فيليبس. تبقى لدينا فائض كبير من الأموال التي أنفقناها على الصفقات. في ذلك الوقت، لم نكن في وضع مالي يسمح لنا بعدم التوفير. لم تكن الجهة المالكة للنادي تمتلك موارد مالية ضخمة. أما عندما قال مانشستر سيتي ‌هذا الكلام، فكان رد فعلي حرفياً: (هل تمزحون معي؟ هل هذه مزحة؟)». وكان المدرب الأميركي متشككاً أيضاً ⁠بشأن تعاقد ⁠سيتي مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند قادماً من بوروسيا دورتموند في ذلك الصيف. وأضاف مارش: «عندما قالوا إنهم تعاقدوا مع إيرلينغ هالاند مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، كان رد فعلي: (نعم؛ حسناً بالتأكيد!) لذلك كنت أعلم أن هناك تناقضات في الأمر، لكن ماذا يمكنك أن تفعل؟ لا يسعك سوى رفع يديك في الهواء وقول: (هذه هي كرة القدم)».

واتصلت «رويترز» بمانشستر سيتي للتعليق على تصريحات مارش.

وسيُنظر في استئناف مانشستر سيتي خلال جلسة خاصة أمام لجنة مستقلة مكونة من 3 أعضاء.

وتشمل العقوبات المحتملة غرامات مالية، وخصم نقاط، وعقوبات رياضية ​أخرى، مع مناقشة الهبوط أو ​سحب الألقاب في نتائج محتملة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستُفرض أي عقوبات قبل البت في الاستئناف.