ماركيز يفوز بسباق اليابان للدراجات النارية ويقلص الفارق مع مارتن

يعتزم يورغن كلوب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، منح حارس مرمى بايرن ميونيخ يوناس أوربيغ فرصة جديدة لإثبات نفسه عندما تلتقي ألمانيا مع اليونان اليوم الأحد في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وحافظ أوربيغ على نظافة شباكه خلال فوز ألمانيا 2 / صفر على صربيا يوم الخميس، ليحقق الفريق أول انتصار في عهد كلوب، بعد خسارته المفاجئة على أرضه أمام اليونان قبل أيام وقبلها التعادل بهدف لمثله مع هولندا.

واستخدم كلوب ثلاثة حراس مرمى مختلفين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لكنه أكد أن أوربيغ سيبدأ أساسياً في مواجهة اليونان بمدينة سالونيك.

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن كلوب قوله خلال مؤتمر صحافي، رداً على سؤال بشأن مركز حراسة المرمى: «في الوقت الحالي يبدو أننا لن نجري أي تغييرات في المباراة»، وأضاف: «صحيح أن اللاعبين الآخرين الموجودين معنا يشاركون بانتظام مع أنديتهم، بينما لا يشارك يوناس بانتظام، ولذلك سيحصل على فرصة اللعب. الجميع ترك انطباعاً رائعاً، ولن تكون هناك أي مشكلات في هذا المركز. قدموا جميعاً مستويات استثنائية في التدريبات، ولهذا من الجيد أن نتمكن من القيام بالأمر بهذه الطريقة».

وأوضح كلوب: «الأمر في الواقع ليس له علاقة بمركز الحارس الأول. عادة يحصل اللاعبون على فرصة المشاركة مع أنديتهم، لكن معنا يمكنهم الحصول على وقت اللعب مع المنتخب».

ومن المنتظر أيضاً أن يبدأ ألكسندر بافلوفيتش، زميل أوربيغ في بايرن ميونيخ، أساسياً أمام اليونان، بعدما شارك في المؤتمر الصحافي إلى جانب كلوب.

وقال كلوب مازحاً عن بافلوفيتش: «لقد أخبرته بالفعل أنه لن يستطيع هذه المرة أن يتحدث بطريقة تجعله خارج التشكيل الأساسي».

وتسعى ألمانيا إلى الثأر لخسارتها المفاجئة أمام اليونان في أوغسبورغ، في مباراة تألق خلالها كريستوس تزوليس وأزعج الدفاع الألماني كثيراً، لكنه سيغيب عن مواجهة الأحد بسبب الإصابة.

وقال كلوب عن غياب اللاعب: «الأمر لا يتعلق بمن سيلعب، وإنما بكيفية لعبهم. أتمنى أن يتعافى سريعاً وأن يتمكن من اللعب مجدداً خلال أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة».

وأشاد المدرب الألماني بالمنتخب اليوناني، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري الأمم.

وقال كلوب: «في رأيي، قد يكون هذا الجيل الذهبي لكرة القدم اليونانية. نريد الدفع بتشكيلة تملك فرصة للفوز بالمباراة، فرصة حقيقية وكبيرة. وسنرى عدد التغييرات التي نحتاج إليها. وبصراحة تامة، كل لاعب في المعسكر يستحق المشاركة».

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف اليونان المتصدرة ونقطة واحدة عن هولندا صاحبة المركز الثاني.