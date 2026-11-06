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«جائزة قطر للموتو جي بي»: ماركيز يقترب من لقبه الثامن في بطولة العالم

مارك ماركيز متسابق فريق «دوكاتي» يستعد لـ«جائزة قطر» (إ.ب.أ)
مارك ماركيز متسابق فريق «دوكاتي» يستعد لـ«جائزة قطر» (إ.ب.أ)
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«جائزة قطر للموتو جي بي»: ماركيز يقترب من لقبه الثامن في بطولة العالم

مارك ماركيز متسابق فريق «دوكاتي» يستعد لـ«جائزة قطر» (إ.ب.أ)
مارك ماركيز متسابق فريق «دوكاتي» يستعد لـ«جائزة قطر» (إ.ب.أ)

يمكن أن يحصد مارك ماركيز، متسابق فريق «دوكاتي»، لقبه الثامن في بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى في قطر مطلع الأسبوع المقبل، ليعادل الرقم القياسي، لكن حامل اللقب يفضّل عدم الوجود هناك وسط حالة من القلق تسود كواليس السباق.

وأبلغ منظمو البطولة الفرق في ماليزيا الأحد الماضي أنهم لم يتلقوا أي معلومات تستدعي تغيير موعد سباق جائزة قطر الكبرى.

وتم تأجيل السباق الذي كان مقرراً في الأصل خلال أبريل (نيسان) على حلبة لوسيل الدولية إلى الفترة من السادس إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بسبب الصراع في المنطقة.

وكان ماركيز، الفائز باللقب سبع مرات، من بين المطالبين بمزيد من الضمانات لخوض السباق.

وقال ماركيز، الذي يمكنه معادلة الرقم القياسي المسجل باسم جياكومو أغوستيني بالفوز بثمانية ألقاب في الفئة الأولى: «ليس المكان الأمثل للوجود فيه، لكن في النهاية، لدينا عقد ملتزمون به ونحن مستعدون للسباق هنا في قطر».

وأضاف: «حاولت الوصول متأخراً قدر الإمكان، وسأغادر في أقرب وقت ممكن بعد السباق. يمكنكم ملاحظة أن بعض الناس متأثرون بدرجة أكبر، والبعض الآخر أقل قليلاً». وتابع: «لكن في النهاية، يجب أن نكون محترفين».

وتناقضت تصريحات ماركيز مع الموقف الذي اتخذه فريق «أبريليا»، الذي عبّر صراحة عن رغبته في خوض السباق في قطر، في محاولة لإنقاذ موسم كان يبدو أنه سيفوز به قبل أشهر.

وأكدت بطولة العالم للدراجات النارية أن تقييمات المخاطر المستقلة أظهرت أن السباق آمن، في حين قدمت قطر تأكيدات وضمانات رسمية بأن الفرق والمتسابقين لن يعلقوا في البلاد إذا تصاعد الصراع.

من جهته، قال ماسيمو ريفولا، الرئيس التنفيذي لفريق «أبريليا»، لصحيفة «آس» الإسبانية: «إذا قال المنظمون إن الوضع آمن، فعلينا الذهاب. لا يوجد الكثير لنناقشه. بصراحة، لا أفهم كل هذه الضجة المثارة».

وأضاف: «أريد الذهاب. إذا كنت لا تريد القيام بهذه المهمة، فابقَ في بيتك».

ولكن هذه التأكيدات لم تمنع فريق «ياماها» من الانسحاب، بعد أن أشار الفريق الياباني إلى «قيود على السفر مطبقة على مستوى الشركة بالكامل».

وقالت بطولة العالم للدراجات النارية إن الفريق قد يواجه «عقوبات رياضية» لعدم الالتزام بالعقد، وهو قرار يعود إلى الاتحاد الدولي للدراجات النارية الذي لم يرد على طلب «رويترز» للتعليق.

وقال جاك ميلر، متسابق فريق «براماك ريسنغ» في سيبانغ: «لا أريد الذهاب. مثل الجميع».

وأضاف: «يمكنهم مهاجمتنا من أي زاوية. سواء من الناحية المالية أو الرياضية فيما يتعلق بتراخيصنا وكذلك الفريق. هل أريد أن أضر بالفريق؟ لا على الإطلاق. لكن في الوقت نفسه، لا أشعر برغبة في إجبار نفسي على السباق».

وقال راؤول فرنانديز، متسابق فريق «تراكهاوس»، إن «أجواء السباق كانت غريبة» منذ وصوله إلى قطر.

وأضاف: «التوتر الناجم عن وجود حرب مستمرة وكونك في قلب الأحداث. بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعملون هناك، فهذه ليست بالضبط الأجواء المثالية».

ويتصدر ماركيز الترتيب العام برصيد 399 نقطة، متقدماً بفارق 44 نقطة على متسابق «أبريليا» خورخي مارتين، الذي كان متصدراً في وقت سابق من الموسم، و67 نقطة عن ماركو بتسيكي، الذي كان المرشح الأبرز في مرحلة مبكرة من البطولة بعد فوزه بأربعة من أول سبعة سباقات.

وقال بتسيكي: «أنا سعيد بالتوجه إلى قطر. إنها حلبة أحبها حقاً».

ويتوق مارتين، الذي أعلن الجمعة أنه أصبح جاهزاً لخوض السباق عقب انسحابه من سباق ماليزيا بسبب كسر في معصمه، إلى العودة بعد أن رأى آماله في الفوز باللقب تتلاشى تدريجياً.

وقال مارتين بطل عام 2024: «عدت إلى إسبانيا لتلقي العلاج الذي أحتاج إليه للتعافي من الإصابة والوصول إلى قطر في أفضل حالة بدنية ممكنة. والآن سنرى كيف سيستجيب جسدي».

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إيراولا: علينا التحلي «بنظرة أكثر شمولية» لتجاوز الهزيمتين

المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا (أ.ب)
المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا (أ.ب)
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إيراولا: علينا التحلي «بنظرة أكثر شمولية» لتجاوز الهزيمتين

المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا (أ.ب)
المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا (أ.ب)

دعا المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا إلى التحلي بنظرة «أكثر شمولية»، بعدما خففت الهزيمتان المتتاليتان أمام آرسنال وفنربخشة التركي من الأجواء الإيجابية التي كانت سائدة في «أنفيلد».

وأبعدت خسارة الـ«ريدز» أمام آرسنال 0-1 الأسبوع الماضي الفريق بفارق تسع نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي، قبل أن يتعرض ليفربول بعد ثلاثة أيام، لأول هزيمة له هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهته في تركيا.

واعترف إيراولا، الذي يخوض موسمه الأول على رأس الجهاز الفني لليفربول، بأن الهزيمتين كان لهما وقع مؤلم، وذلك بينما يستعد فريقه لمواجهة كريستال بالاس المتعثر الأحد.

وقال المدرب الإسباني للصحافيين الجمعة: «قبل أسبوع، خلال هذا المؤتمر الصحافي، كنا نحقق سلسلة من النتائج الجيدة، وكان كل شيء يسير بشكل ممتاز وكانت معنوياتنا أفضل».

أضاف: «أما الآن، وبعد هزيمتين، فقد تغير الوضع، ومن الطبيعي أن يتغير. يجب أن يكون الأمر كذلك في أندية مثل نادينا. والآن علينا أن نردّ. بعد هزيمتين، نحن بحاجة إلى الفوز خارج أرضنا على كريستال بالاس».

وأشار إيراولا إلى أن فترات الصعود والهبوط أمر لا مفر منه في هذه المرحلة المبكرة من فترته التدريبية، بعدما خلف الهولندي أرني سلوت في يونيو (حزيران).

وتابع المدرب السابق لبورنموث: «عندما نخسر مباراة يغضب الجميع، لكن علينا أن ننظر إلى الأمور بنظرة أكثر شمولية، ونحن ندرك أنه خلال هذه المسيرة ستكون هناك فترات صعود وهبوط».

وتابع: «لسنا بالسوء الذي قد يبدو عليه حالنا اليوم، كما أننا لم نكن بذلك القدر من الجودة الذي بدا عليه وضعنا قبل أسبوع. علينا أن ننظر إلى الأمور بمنظور أشمل. هذا أيضاً جزء من التحدي الذي أواجهه فيما يتعلق بالحالة المعنوية للمجموعة».

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الرياضة رياضة عالمية

خيسوس: لم أتوقع اعتزال رونالدو

خورخي خيسوس مدرب المنتخب البرتغالي (أ.ف.ب)
خورخي خيسوس مدرب المنتخب البرتغالي (أ.ف.ب)
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خيسوس: لم أتوقع اعتزال رونالدو

خورخي خيسوس مدرب المنتخب البرتغالي (أ.ف.ب)
خورخي خيسوس مدرب المنتخب البرتغالي (أ.ف.ب)

أكد خورخي خيسوس، مدرب المنتخب البرتغالي، أنه لم يكن يتوقع اعتزال كريستيانو رونالدو اللعب دولياً، وذلك على الرغم من الخلاف العلني الذي نشب بينهما مؤخراً.

وقال خيسوس، خلال إعلانه قائمة المنتخب لبطولة دوري الأمم الأوروبية، الجمعة، بعد يوم واحد من إعلان رونالدو إنهاء مسيرته الطويلة والمميزة مع منتخب بلاده: «كنت أعتقد أنه سيعود، وبالتأكيد كانت لديّ نية لاستدعائه».

وأضاف: «لقد شعر بأن هذه هي اللحظة المناسبة للرحيل، ويجب احترام قراره. لا يمكننا أبداً أن نغفل ما قدّمه للبرتغال، أو مساهماته للبلاد، أو حقيقة أنه يمثل رمزاً للاعبين الشباب».

وكان آخِر ظهور لرونالدو بقميص البرتغال في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال المباراة التي انتهت بفوز البرتغال على ويلز بنتيجة 1 / 0، ضِمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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الرياضة رياضة عالمية

الشرطة توقف البوسني ديديتش لاعب نيوكاسل

البوسني عمار ديديتش مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (رويترز)
البوسني عمار ديديتش مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (رويترز)
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الشرطة توقف البوسني ديديتش لاعب نيوكاسل

البوسني عمار ديديتش مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (رويترز)
البوسني عمار ديديتش مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (رويترز)

أوقفت الشرطة البريطانية عمار ديديتش، مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بعد رصده وهو يحمل قوساً وسهاماً في أحد المواقع الطبيعية الخلابة بمقاطعة نورثمبرلاند، حسبما أفادت تقارير إخبارية، الجمعة.

وكان اللاعب الدولي البوسني، البالغ من العمر 24 عاماً، برفقة أحد أصدقائه داخل سيارة عندما أوقفتهما الشرطة، وذلك بعد أن أبلغ أحد المواطنين السلطات بالأمر، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتشير التقارير إلى أنه تم إرسال 6 سيارات شرطة، من بينها وحدات مسلحة، حيث تم اعتراض ديديتش ورفيقه على مسافة نحو 7 أميال من الموقع الذي شوهد فيه الاثنان لأول مرة.

وقامت الشرطة بتفتيش السيارة ومصادرة القوس والسهام، لكنها توصلت إلى قناعة بأن الرجلين لا يشكلان أي تهديد للجمهور.

وذكرت مصادر لـ«بي بي سي سبورت» أن ديديتش لم تكن لديه أي نوايا سيئة، وأنه أبدى تعاوناً كاملاً مع رجال الشرطة.

كما أشارت تقارير إلى أن حارس مرمى نيوكاسل، مارك جيليسبي، البالغ من العمر 34 عاماً، والمدافع السابق للفريق، بول دوميت، البالغ من العمر 35 عاماً، وصلا إلى موقع الحادث بينما كانت الشرطة تتحدث مع ديديتش.

ومن المرجح أن وجود جيليسبي ودوميت في المنطقة كان محض صدفة، وأنهما توقفا لتقديم المساعدة.

ووقعت الحادثة، الأربعاء، بعد يومين من مشاركة ديديتش، الذي انضم إلى نيوكاسل قادماً من بنفيكا البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه إسترليني في أغسطس (آب) الماضي، في المباراة التي خسرها نيوكاسل 0 - 1 أمام ضيفه إيفرتون.

ولم يصدر أي تعليق من نادي نيوكاسل، الذي يحتل حالياً المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من 9 مباريات.

من جانبها، أصدرت شرطة نورثمبريا بياناً أكدت فيه أن التحقيقات لا تزال جارية، دون أن تذكر اسم ديديتش صراحة.

ومن المقرر أن يلعب نيوكاسل مع مضيّفه فولهام، السبت، ضمن منافسات المرحلة العاشرة للمسابقة العريقة، وذلك قبل مدة التوقف الدولي هذا الشهر.

يشار إلى أنه تم اختيار ديديتش، الذي شارك في 10 مباريات ببطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة منذ انضمامه إلى نيوكاسل، ضمن قائمة منتخب البوسنة والهرسك لمواجهة السويد خارج الديار في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ورومانيا على أرضه في 17 من الشهر نفسه، في منافسات دوري أمم أوروبا.

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